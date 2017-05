Lecuona: «Muchas enfermeras se ven presionadas a hacer cosas que no se ajustan a la ley»

Forman un colectivo de 5.109 colegiados en Gipuzkoa, el 93% mujeres y con una edad media de 44,5 años. Mañana conmemoran su día internacional con un acto en el ayuntamiento de San Sebastián bajo el lema 'Enfermería: una voz para liderar'. «Es que la enfermera no solo se ocupa de los determinantes de salud, tiene un papel en muchos campos de la sociedad, porque trata la pobreza, el género, la desigualdad, el medio ambiente...», dice su presidenta, Pilar Lecuona. Esta oiartzuarra con corazón irunés sigue ejerciendo su profesión, «con reducción de jornada», en la residencia de ancianos de Pasai San Pedro. «Creo que el colegiado pone en valor que sigas trabajando en las bases, porque vives lo que las enfermeras están viviendo en cualquier servicio», dice.

- El consejero Jon Darpón valoró la semana pasada el papel de la enfermería y pidió de nuevo que se modifique la prescripción enfermera. ¿Cómo han acogido estas manifestaciones?

- Satisface su reconocimiento público por la gran labor que está realizando la enfermería vasca, como él señala, «cada vez mejor formada y comprometida con los y las pacientes y con el sistema sanitario vasco». También por su impulso, no solo por las competencias que le corresponden, sino por las nuevas que se consideren desde el departamento de Salud. Son justas y necesarias. Y también me siento muy satisfecha por la continua insistencia y por las medidas de presión ejercidas para que desde el Ministerio de Sanidad se modifique el real decreto, con la amenaza de llevarlo al Consejo Interterritorial. De esta manera se reconoce también que nos han dejado sin poder avanzar en aquellas cuestiones que afectan a las nuevas líneas estratégicas del Departamento de Salud.

- ¿Qué consecuencias está teniendo ese real decreto?

- Debo poner de manifiesto la realidad que viven muchas enfermeras guipuzcoanas, que se ven presionadas a ajustar su quehacer profesional diario a unos procedimientos, protocolos y recomendaciones que no se ajustan a ese real decreto y que, por tanto, no se pueden llevar a cabo. Como venimos señalando desde que se aprobó esta norma, el real decreto obliga tanto al personal de enfermería, como al personal médico y al propio Departamento de Salud. Y ello significa que es necesaria la previa prescripción del médico para la administración de cualquier fármaco sujeto a prescripción médica. No se debe decir una cosa y hacer la contraria.

- Entonces, ¿se sienten presionadas?

- Hemos sufrido presiones, y hablo de primera mano. El tema de las vacunas es quizá el ejemplo más claro. Parece que la vacunación es obligatoria, pero no lo es, otra cosa es que esté recomendada para la población de riesgo. Según el Gobierno Vasco, en campañas como la de la gripe, la receta o la prescripción queda implícita en la recomendación. Pero la ley no dice eso, sino que es el médico quien tiene que evaluar al paciente para comprobar si es apto o no para ponerle la vacuna o cualquier otra medicación. Un juzgado de Vitoria suspendió cautelarmente en diciembre la instrucción de Osakidetza que nos obligaba a administrar vacunas sin la necesaria prescripción médica previa.

- Cosa que hacían, «de forma alegal», antes del real decreto...

- Hasta ahora ha sido la enfermera la que en el nombre del médico ha estado evaluando caso por caso. No es que empiece la vacunación antigripal y se la pongas a cualquiera: conoces al paciente, sabes su historia, si en esos momentos tiene algo que hace aconsejable esperar... Las enfermeras estamos muy formadas, tenemos competencias para hacerlo y somos capaces de tomar decisiones y colaborar con el médico, que es de lo que se trata. Pero con esta ley no es posible. Lo que sí es posible es que el médico nos facilite la autorización, aunque el Gobierno Vasco considere que no es necesaria. Y hemos tenido presiones diciéndonos que la vacuna hay que ponerla. Pero yo sin autorización no la voy a poner. Ha habido compañeras que lo han hecho bajo presiones y otras que dicen que la ley no les importa y hacen lo que les parece, lo que es muy lícito, pero hay que atenerse a las consecuencias.

- Académicamente, la enfermería ha dado un gran salto.

- Después de medicina, es el grado con la segunda nota de corte más alta, 10,3. Es verdad que la estudiante de enfermería entra con un nivel académico alto y realmente quien estudia enfermería lo quiere hacer. Es un grado de cuatro años, con especialización y además doctorado.

- Las especialidades han sido un caballo de batalla del colectivo. ¿Existen plazas específicas?

- Pues no, es la incongruencia. Necesitamos enfermeras especializadas. A nadie se le ocurre no ir al cardiólogo si tiene un problema del corazón. Hay especialidades aprobadas en salud mental, salud laboral, matrona, geriatría, pediatría, familiar y comunitaria y faltaría la de médico-quirúrgica, la más amplia. Por un lado se pone en valor que la enfermería esté especializada -en Gipuzkoa hay 427 colegiadas especializadas- pero esa profesional vale más, algo que choca cuando se habla de la sostenibilidad del sistema. En salud mental y en salud laboral se está solicitando esta especialización, algo que es fundamental en atención familiar y comunitaria. Lo que no se puede tolerar es que la enfermera esté en todos los sitios, y es lo que se está viviendo. En esta temporalidad laboral lo mismo puede estar en traumatología que en pediatría. También es verdad que hay servicios en los que se les forma, como en urgencias, quirófanos...

- ¿Qué tasa de paro tienen?

- El porcentaje es muy bajo, de un 3%. Otra cosa son las condiciones. También tenemos enfermeras de 50 años que todavía se están presentado a las ofertas públicas de empleo, que por ejemplo no tienen perfil de euskera, y lo que pedimos es que se haga una especie de consideración hacia esas profesionales que llevan 25-30 años trabajando y todavía siguen haciendo sustituciones. Hay mucha temporalidad. También es cierto que se están convocando OPEs cada año, aunque Osakidetza se encuentra con el hándicap de la burocracia: pasan cinco años para resolver una convocatoria.

- ¿La experiencia en la red privada sigue sin puntuar?

- No puntúa nada, y nos parece injusto. No vamos a decir que puntúen igual, pero algo... Nos podemos encontrar con un enfermero de salud laboral que trabaja en una empresa desde hace 30 años, tiene 53, cierra la empresa, se queda en el paro y esos años no computan.

- ¿Las enfermeras siguen saliendo al extranjero?

- Nosotros procuramos convencerlas de que se desarrollen aquí, porque ese potencial no hay que dejarlo escapar. Lo que veo es que la enfermera joven tiene ganas de experimentar en otros países, y creo que la fuga va por ahí: quiere adquirir experiencias, aprender fuera. Por ejemplo, una matrona va a Inglaterra a aprender otro punto de vista.

- ¿Qué papel juega la enfermería en una sociedad que envejece?

- La profesión enfermera no va por libre, pensamos que con este envejecimiento poblacional y todas las patologías crónicas no tenemos más remedio que aunar fuerzas con otros profesionales, trabajar en equipos multidisciplinares para buscar soluciones a las personas. Ya no es el médico y la enfermera, sino el médico, la enfermera, la psicóloga, la trabajadora social... Osakidetza está haciendo un despliegue muy interesante de medios tecnológicos para poder estar todos en red.