«Daniel ya no podía aguantar más»

La familia de Daniel F. H. no tiene dudas: fueron las penosas condiciones laborales las que le abocaron al suicidio. Para los empresarios que le habían contratado, las motivaciones de su última decisión habría que buscarlas en otros ámbitos, no en el laboral. «Nunca me trasladó queja alguna respecto a que estaba sometido a un exceso de trabajo», manifestó uno de ellos. Sus palabras encontraron réplica en una hermana del fallecido. «Daniel ya no podía más y el último día llamó dos veces para decir que no aguantaba».

Los empresarios, dos hermanos de Cantabria, se sentaron ayer en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 3 de Donostia como presuntos responsables de la muerte de este vecino de Lasarte-Oria que el 23 de noviembre de 2012 detuvo su furgoneta en la localidad vallisoletana de Villalón de Campos. La víctima, de 41 años, salió del vehículo, se roció con gasolina y se prendió fuego.

La Fiscalía les imputa un delito contra el derecho de los trabajadores y solicita para cada uno de ellos dos años de cárcel. El ministerio público considera que las abusivas condiciones laborales determinaron el fatal desenlace. En el proceso está también personada la familia del trabajador, que pide dos años y seis meses y una indemnización de 110.000 euros. Los familiares están representados por el letrado donostiarra Javier Sánchez.

Los acusados, dos hermanos de San Vicente de la Barquera, negaron las imputaciones



Uno de los investigados afirma que el fallecido nunca se quejó de las condiciones laborales

Los acusados, de San Vicente de la Barquera, suscribieron en los años 2012 y 2013 tres contratos con la víctima como conductor de una furgoneta, con una jornada laboral de 40 horas semanales. Dicho contrato, según la Fiscalía, estaba sujeto a la legislación vigente y al Convenio de Mercancías por Carretera. El ministerio público sostiene, no obstante, que la empresa «abusando de la situación de carestía», aprovechándose del miedo que tenía a perder el trabajo y, además, «vulnerando lo dispuesto en el contrato laboral», le asignó una ruta diaria, de lunes a sábado, que comenzaba en Irun, continuaba en Beasain y Vitoria, y finalizaba en Benavente (Zamora). Y eso solo era la ida. A la vuelta debía realizar el mismo recorrido. De esta manera, el conductor salía cada día de su domicilio en Lasarte-Oria a las 18.00 horas para dirigirse a Irun y media hora después iniciaba su trabajo. Tras recorrer la ruta establecida, el fallecido llegaba de nuevo a su casa a las nueve y cuarto de la mañana.

La Fiscalía recuerda que el trabajador recorría unos 920 kilómetros diarios, conducía más de diez horas y ello sin tener en cuenta los tiempos de carga y descarga en cada población, «lo que aumentaba su jornada laboral aproximadamente a 12-14 horas» como trabajo efectivo.

Las acusaciones pública y particular sostienen que con dichas jornadas los acusados abusaron de la situación del fallecido. Afirman que la jornada superaba «notablemente» las 40 horas semanales, de manera que infringieron no solo lo pactado en el contrato de trabajo, sino también lo dispuesto en el Convenio Colectivo del Transporte de Mercancías por Carretera de Cantabria.

Agotamiento físico

Estas condiciones laborales le produjeron, según las acusaciones, un agotamiento físico y también dificultades para conciliar el sueño. Además, ante el empeoramiento de la situación, el fallecido llegó a perder quince kilos. Dado su estado, el conductor se dirigió al Centro de Salud Mental, donde le recetaron diversos fármacos. Además, la doctora le recomendó darse de baja, «pero se negaba por la necesidad que tenía de trabajar», se indica en el escrito de acusación. Llegado a este extremo, el conductor solicitó a los acusados una adecuación de su jornada laboral conforme a lo dispuesto en su contrato de trabajo. La respuesta, según el fiscal, no dejaba lugar a dudas: sería despedido si no cumplía con su ruta. Estas circunstancias gravaron todavía más la situación. Y así, el 23 de noviembre de 2013, Daniel detuvo la furgoneta ante la entrada del casco urbano de Villalón de Campos, salió del vehículo, una Renault Master, se roció de gasolina y se dio fuego.

Los acusados negaron las imputaciones. Recordaron que su trabajo comenzaba a las siete y media de la tarde y finalizaba en torno a la misma hora de la mañana siguiente, si bien matizaron que las horas de conducción efectiva eran ocho y que las cuatro restantes las podía dedicar al descanso.

Los inculpados coincidieron en señalar que ninguno llegó a conocer personalmente al fallecido, si bien uno admitió haber mantenido contactos telefónicos con él. Éste negó que la víctima le hubiese dicho que estuviese agotado. «No se quejó y tampoco los hicieron otros que antes cubrieron la ruta», señaló.

Los letrados de la defensa rechazaron que Daniel F.H. se hubiese suicidado a causa de las condiciones laborales e insinuaron que su decisión podría ser atribuible a otros motivos, entre ellos a una reciente ruptura sentimental así como a un posible consumo de medicamentos o drogas.

El juicio se prolongó hasta entrada la tarde y quedó suspendido. La vista se reanudará a primeros del mes de junio.