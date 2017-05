Incineradora: la apuesta de Bildu que acabó en batacazo electoral

Jamás pensó la izquierda abertzale que su capital político iba a quedar sepultado por una cuestión tan prosaica como la basura. Después de décadas enarbolando banderas de profundo calado político, con notables resultados electorales, hete aquí que acabó enredándose entre basuras, dioxinas, furanos, canteras y .... el PaP. Dicen que cuando Arnaldo Otegi estaba en la cárcel, se le ponían los pelos como escarpias al ver en los periódicos las fotos de las bolsas de basura colgadas en los balcones de las localidades de Gipuzkoa, incluidos sus feudos, como protesta ciudadana ante la puesta en marcha de la recogida puerta a puerta. Otegi veía claramente que era incompatible reclamar el derecho a decidir con la imposición del PaP, un sistema a todas luces impopular.

Otegi sí preveyó, al contrario que otros miembros de su formación, que los residuos iban a dilapidar el capital político de una formación que, después de una larguísima travesía del desierto, se le ofrecía la oportunidad de oro de demostrar que sabía gobernar. Pero no fue así. Ensoberbecidos tras la contundente victoria en las elecciones municipales y forales de 2011 -aupados por la legalización ‘in extremis’- creyeron que contaban con un cheque en blanco. No en vano disponían de un poder inimaginable años atrás: la Diputación y 56 ayuntamientos, incluido Donostia, estaban en manos de Bildu. Era la gran oportunidad. Pero, a su vez, ya no cabían excusas. Había llegado el momento de pasar de la barricada a la gestión.

La izquierda abertzale tomó como símbolo de la ‘nueva’ política la cuestión de los residuos. Podía haber sido cualquier otro, pero éste se encontraba a mano y además presentaba una diana fácilmente identificable: la incineradora. Bildu, maestra en movilizaciones, creyó poder reeditar las grandes campañas realizadas contra la central nuclear de Lemoniz o la autovía de Navarra. Pero cayó en un error de bulto. Ir en ‘contra de’ ya no salía gratis, porque Bildu no estaba en la cómoda oposición, sino gobernando. Y, como gobierno, debía afrontar un problema: qué hacer con las decenas de miles de toneladas de basura que se generan al año en el territorio. Había que descender del halo patriótico de la lucha por la independencia a la más cotidiana labor de saber qué hacer con los restos de la cena. Y ahí se enredó.

Bolsas de basuras colgadas en balcones en Ormaiztegi, protestando contra el 'Puerta a puerta'. / Lobo Altuna

En realidad, se trataba de un problema que ya había quedado encauzado en la anterior legislatura, pero la izquierda abertzale decidió sentar sus reales y en un ejercicio de adanismo, creyó descubrir la cuadratura del círculo. Y así, sin despeinarse, paralizó el plan de residuos aprobado por las Juntas Generales -después de ocho años de agrias polémicas- y puso en marcha su proyecto. Bildu alegó que el plan que contemplaba la incineradora salió adelante cuando la izquierda abertzale estaba ilegalizada y que, por tanto, no contaba con presencia en la Cámara territorial. Siendo esto verdad, no lo es menos que las Juntas ratificaron en 2012 aquel plan -incineradora incluida- cuando Bildu gobernaba en minoría en la Diputación.

El encontronazo entre un gobierno sin apoyos -excepto el de Aralar- y la oposición -PNV, PSE y PP- que dominaba las Juntas Generales, propició la presentación de una moción de censura contra el diputado de Medio Ambiente, Juan Karlos Alduntzin. No hay que olvidar que Garitano resultó elegido diputado general gracias a que el PNV prefirió que gobernara la lista más votada a un acuerdo con otros partidos que hubiera impedido el acceso de Bildu a la Diputación. Alduntzin fue sustituido por Iñaki Errazkin, exalcalde de Azpeitia, quien lejos de reconducir el problema de los residuos, siguió dando carrete al hilo.

Bildu podía haber salido del lío en el que se encontraba metido alegando que la mayoría de la Cámara estaba a favor de la incineradora y que, por tanto, por imperativo legal, daba trámite al plan. Sin embargo, siguió enredándose y, contra el criterio de técnicos y auditores, que anunciaban la bancarrota, decidió paralizar la planta de Zubieta y poner en marcha su proyecto. Un plan tan delirante que llegó a proponer que la basura ‘inerte’ fuera empaquetada -sí, empaquetada en balas de plástico- y depositada en una cantera de Zestoa, cantera cuya actividad había sido paralizada tiempo atrás precisamente por las afecciones al medio ambiente. El sapo se lo tragó la alcaldesa de Zestoa, de Bildu. Errazkin, para calmar los ánimos, prometió a los vecinos un viaje para que comprobaran las bondades de un vertedero de ‘inertes’, visita que nunca se realizó.

Plataformas

Sin embargo, el verdadero talón de Aquiles del plan alternativo de Bildu fue el puerta a puerta. El sistema de recogida de basura basado en cubos colgados de postes -un recipiente por cada familia, con código de barras incluido para identificar a los posibles infractores- evidenció las contradicciones en las que se había sumido la izquierda abertzale. Los ayuntamientos gobernados por Bildu, con el entusiasta apoyo de la Diputación, extendieron el PaP para pasmo de una ciudadanía a la que se obligaba a comulgar con un sistema a todas luces inoperante.

El resultado fue la creación de plataformas contra el PaP que promovieron manifestaciones, consultas populares y la colocación de bolsas de basura en los balcones. La izquierda abertzale veía asombrada cómo perdía la batalla en el terreno que dominaba: la calle. Además, se negaba a convocar consultas ciudadanas, cuando este tipo de iniciativas ha formado parte de sus reivindicaciones históricas. El desgaste para Bildu fue del tal calado que mayo de 2013 reculó en parte y admitió que aceptaba otros sistemas de recogida siempre que se garantizara tasas de reciclaje del 70-80%, pero a esas alturas el mal ya estaba hecho.

El resultado es conocido. En las elecciones forales y municipales de 2015 Bildu perdió la Diputación y una veintena de ayuntamientos, entre ellos Donostia. El nuevo Gobierno foral (PNV-PSE) retomó el plan de residuos en vigor, el único que cuenta con el respaldo de las Juntas. La oposición de Bildu sigue siendo frontal, con Podemos en esa misma línea, pero quizá sin tanta acritud.

Ahora bien, la izquierda abertzale sigue sumida en sus contradicciones. Ante el reciente ataque a la sede del PNV de Donostia por encapuchados que protestaban por el inicio de las obras de la incineradora han optado por callar o por denunciar los hechos, pero con sordina, en un difícil equilibrio entre su querencia por la barricada y el sillón institucional al que aspiran volver.

Un insigne asesor de la izquierda abertzale afirmó eufórico en las Juntas Generales, cuando Bildu presentó su ‘plan alternativo’, que se había cerrado el círculo. No sabía cuanta verdad contenían sus palabras. Se cerraba el círculo que había llevado a la izquierda abertzale de la oposición, al gobierno, para volver a la oposición. Eso sí, tras dejar un agujero de 71 millones de euros que vamos a pagar a escote los guipuzcoanos.