Diez templos de la txuleta

Tal era el éxito, que acabó montando en 1954 el asador Casa Julián. Poco a poco fueron cogiendo fama sus pimientos de piquillo, que en su tierra casi no se comercializaban y solo se utilizaban para comer en casa. Debido a dicho éxito, el resto de los asadores los fueron incorporando en su carta. Todo esto, unido a la gran calidad del chuletón y de sus espectaculares espárragos, hacen que este asador, con solo cinco o seis platos, siga en primera línea gastronómica.

Un clásico para comenzar la lista. Matias Gorrotxategi ha convertido su establecimiento en un 'must'. Un restaurante al que acude gente de todo el mundo para comprobar in situ sus dos leyendas: la carne y los pimientos. Pero antes, un poco de historia. Casa Julián comenzó siendo una frutería un poco especial. Julián regalaba medias de cristal por la compra de dos bolsas de naranjas y también ofrecía bocadillos de jamón con vermut, los domingos que había baile. Su gusto por los asados comenzó gracias a un amigo que hizo las Américas y le presentó los asados argentinos. Desde entonces, Julián comenzó a investigar y a realizar pruebas hasta conseguir la parrilla inclinada y de varillas que podemos encontrar, hoy en día, en los mejores asadores de carne. En su interés por conseguir la mejor carne a la parrilla, organizaba jornadas de discusión, punto de encuentro de cirujanos y médicos de la zona, donde debatían cuál era el mejor corte y cómo debía realizarse.

asador etxebarri (atxondo)

El sexto mejor restaurante del mundo, en 'territorio comanche'

Es la polémica de todos los años. La publicación por parte de la revista británica 'Restaurant' de la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo abre la caja de Pandora, allá por los albores de la primavera, de las discusiones eternas. Muchos cocineros se quejan de que no recoge la verdadera esencia de la cocina y critican su ranking por falta de realismo. Lo cierto es que puede haber sonadas ausencias, como las de Martin Berasategui, o posiciones infladas, pero no cabe duda de que conviene echarle un vistazo porque nos podemos llevar una sorpresa bien cerca de casa. Por ejemplo, en Atxondo, a las faldas del Anboto, rodeado de un paisaje embriagador, a apenas una hora de Donostia, está el asador Etxebarri, el sexto mejor del mundo según 'Restaurant'. Bittor Arginzoniz es su maestro, un mago de la parrilla. Un hombre que regenta un local clásico por fuera, el típico caserío, y moderno por dentro, repleto de detalles para que el comensal disfrute con los manjares que le van sirviendo. Nuestra experiencia de hace unos años fue buena, rodeados de clientes orientales como dato curioso, si bien su precio no nos pareció muy competitivo. Eso sí, la calidad de la comida y el servicio de primera están garantizados.