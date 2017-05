El acusado de la estafa de medio millón de euros deja plantados a los jueces en Donostia

La cita era a las nueve y media de la mañana. El lugar, la sala de vistas de la Sección Primera de la Audiencia. Todos estaban a sus puestos, menos el acusado. José Antonio O.E. dejó ayer plantada a la Justicia y no compareció a un juicio en el que tenía que responder a tres imputaciones: estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales, por los que la Fiscalía de Gipuzkoa le pide penas que suman trece años y seis meses de prisión.

A José Antonio se le acusa de haberse quedado con casi medio millón de euros que habría obtenido de dos personas. A una le ofreció una vivienda, primero en Astigarraga y luego en Oiartzun; y al segundo, le convenció para que sacase todo el dinero que tenía en el banco porque, según le dijo, no era un lugar seguro. Del primero obtuvo 196.600 euros y del otro 286.000.

Ante la incomparecencia, la Fiscalía y las acusaciones particulares solicitaron que se dictase una orden de detención y se convocara una vista en la que pudiera acordarse su ingreso en prisión hasta la celebración del juicio. El Tribunal accedió a la demanda.

En la sesión, el abogado que le representa manifestó que ni siquiera él había podido comunicarse con su cliente y que, por lo tanto, no estaba capacitado para ejercer la defensa.

Asimismo, señaló que, bajo su punto de vista, el acusado no conoce la «gravedad de las imputaciones» que recaen sobre su persona. «Lleva una vida muy particular, no sujeta a los cánones habituales al uso», dijo. El letrado tampoco se opuso a que se dictase la orden de detención de su patrocinado.