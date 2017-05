La OTA conquista la costa guipuzcoana

Era el último reducto que quedaba en la costa guipuzcoana. Un lugar aún sin conquistar por las líneas azules que regulan el aparcamiento en los lugares más turísticos del litoral. Pero esta fortificación también ha caído. Desde el próximo 15 de junio Zumaia contará con una Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA) en su Parte Vieja. Un problema, el del aparcamiento, que lleva años produciéndose en la localidad costera y que los últimos años ha empeorado a consecuencia del boom turístico que vive tras la grabación de exitosas películas o superproducciones estadounidenses. «Algo teníamos que hacer», explican desde el ayuntamiento. Y ya han tomado una decisión. Han decido atajar el problema de raíz y regularán el estacionamiento de los vehículos desde este verano.

Afán recaudatorio o una imperante necesidad de encontrar una solución al problema del aparcamiento. Estas son los dos objetivos que siempre sobrevuelan cuando un ayuntamiento se decide a realizar una ordenanza para la regulación del aparcamiento. Oier Korta, alcalde de Zumaia, sostiene que el objetivo principal del consistorio es solventar el perjuicio que causa en el centro del pueblo la llegada masiva de vehículos en verano. «Llevamos años con los problemas de aparcamiento en época estival. Y queríamos solucionarlo. Ya en 2006 se hizo un estudio de movilidad en el que se contemplaba la opción de regular el tráfico en esta zona del pueblo».

Ahora quien quiera acudir a Zumaia -siempre y cuando no sea residente en la zona de OTA- deberá pagar por estacionar su coche. Una circunstancia que Korta no cree vaya a ser perjudicial para el pueblo porque provoque un descenso en el número de visitantes. «Es una medida que no va a fomentar que venga más gente de fuera. No sé si se va a disminuir pero va a mejorar el día a día de los zumaiarras». Para muchos vecinos de la Parte Vieja de Zumaia aparcar cerca de su casa se ha convertido en una odisea en verano. «La única manera de acceder a la playa de Itzurun es desde el Casco Antiguo y por su diseño hay muy poco aparcamiento y el problema lo llevamos arrastrando hace años», señala Korta. «No queremos que el verano sea un impedimento para que los zumaiarras puedan venir a comer a casa al mediodía».

Este sistema se implantará en el centro urbano a partir de la gasolinera: en Ardantzibide, Parte Vieja-San José, Larretxo y Arrangoleta, donde también se habilitarán zonas para residentes. La normativa entrará en vigor a partir de este verano, desde el 15 de junio al 15 de septiembre, a excepción del barrio Ardantzabide y la zona de alta rotación que estará en vigor durante todo el año. «Empezaremos este año con la nueva normativa. Hemos metido muchas horas pero otra cosa será el día que los pongamos en marcha. Probablemente nos daremos cuenta dónde hemos acertado y dónde no, sus carencias y sus puntos fuertes. Le hemos puesto todo el cariño del mundo pero seguro que tendremos que modificar cosas», reconoce el alcalde zumaiarra.

Hondarribia

De este a oeste del litoral guipuzcoano cada localidad costera del territorio tiene el sistema de aparcamiento regulado. En Hondarribia, por ejemplo, fueron pioneros en implantar OTA todos los días del año, incluyendo sábados, domingos y festivos y sin parar durante el mediodía. El sistema funciona durante los 365 días del año en las calles más cercanas a La Marina o en la Benta, donde existe un gran aparcamiento al aire libre. Además, desde Semana Santa y hasta que finaliza el periodo estival el sistema se amplia a los aparcamientos de la playa y sus alrededores, así como a la zona del polideportivo Hondartza. Las tarifas son de 10 minutos por 0,20 euros; 25 minutos por 0,50 euros; 49 minutos por 1,00 euro; 1h37 por 2,00 euros y por 10 horas un máximo de 12,40 euros. Además, Hondarribia fue la primera localidad del Estado en la implantación del cobro por minutos hace ahora nueve años. El objetivo del Ayuntamiento hondarribiarra en aquella ocasión era que cada ciudadano pagase exactamente por el tiempo que estuviera estacionado el vehículo.

Pasaia

Siguiendo el viaje por la costa de Gipuzkoa, en Pasaia la situación es diferente según el distrito. Aunque no exista un sistema de OTA como tal, desde la pasada legislatura con Bildu el aparcamiento ya estaba regulado. En San Pedro se estableció una zona de residentes durante toda la noche y fin de semana donde solo pueden estacionar los vecinos. Se trata de los lugares más cercanos al centro, así como los aledaños del embarcadero. En San Juan, por contra, solo pueden acceder al Casco Antiguo quienes tengan la tarjeta de residente.

Si nos alejamos un poco más de la costa, en Trintxerpe no existe ningún sistema para la restricción del aparcamiento, mientras que en Antxo se instaló una zona para que aparcaran los residentes. Cuando el PSE se hizo con el mando de la localidad, los regidores pasaitarras decidieron encargar un estudio con el objetivo de terminar con la problemática del aparcamiento, aunque aún no hay resultados al respecto.

Orio

El abanico de posibilidades que hay en torno a la regulación del sistema de aparcamiento es amplio. En Orio solo hay OTA en la zona de la playa y a partir del 1 de junio, aunque los vecinos del pueblo tienen la posibilidad de sacar la viñeta. En algunas calles del centro del pueblo el aparcamiento es de alta rotación, como mucho de media hora. El Ayuntamiento puso en marcha hace unos meses un nuevo aparcamiento, gratuito, para decenas de coches junto a la ría en las cercanías de Cerámicas Arocena.

Zarautz

En Zarautz, la OTA de verano entrenará en vigor el próximo 1 de junio y se alargará hasta el 30 de septiembre. Se diferencian siete zonas de aparcamiento: Casco Antiguo; Vista Alegre; Azken Portu; Polígono, Aritzbatalde, Mitxelena e Itxasmendi; desde Nafarroa kalea a Lapurdi kalea y desde Zelai Azpibidea-Jaurtakol hasta salida de Zarautz; Mendilauta. Desde Lizardi hasta Mollarri kalea, que se reserva para las autocaravanas, como hasta ahora, en Abendaño. El gobierno municipal acaba de aprobar una serie de modificaciones en la ordenanza que regula el sistema de la OTA que han entrado en vigor esta misma semana. Estos cambios consisten en activar las zonas de Regulación Normal, o anteriormente denominadas como zonas azules, en la Zona 1. Hasta ahora, estas áreas tenían un horario interrumpido, pero con este nuevo cambio, el horario será el siguiente: de lunes a viernes, de 9.00 a 20.00 ininterrumpidamente, y de 9.00 a 13.00 horas los sábados.

Getaria

El aparcamiento regulado también cuenta con sus peculiaridades en Getaria. El único lugar en el que existe un sistema de OTA es en el puerto, donde se extiende de junio a octubre. El Ayuntamiento decidió implantar el sistema hace ahora tres años en unos terrenos propiedad del Gobierno Vasco pero con una concesión al Ayuntamiento.

Deba

El pasado 1 de mayo se puso en marcha la OTA en Deba en la zona de la playa y en el casco urbano. Durante el mes de mayo únicamente estará en funcionamiento los fines de semana y festivos y a partir del 1 de junio hasta el 15 de septiembre, todos los días. El horario será de 9.00 a 20.00 horas, siendo su tarifa de 1,50 euros por cada hora de estancia.

Mutriku

En Mutriku, la localidad más al oeste de la costa guipuzcoana, el sistema de OTA solamente funciona en verano en el aparcamiento de la playa de Saturraran y cerca de Burumendi. El sistema para la regulación de tráfico comenzará el 15 de junio y terminará el 15 de septiembre para los coches que acuden al arenal. Aunque en Mutriku no cuentan con el problema de saturación de otras localidades costeras, quienes se acerquen hasta su costa deberán pagar por un mínimo de una hora, 1 euro, por el bono de 5 horas 4 euros y por el bono de 10 horas, 7 euros. Para los mutrikuarras el aparcamiento es gratuito.