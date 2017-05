Nekane Balluerka (Rectora de la Universidad del País Vasco): «Necesitamos más fondos para investigación. La UPV genera el 65% del conocimiento del país»

Nekane Balluerka (Ordizia, 1966) tomó posesión de su cargo como rectora de la Universidad del País Vasco el 10 de enero. Pasados cuatro meses, reflexiona sobre la situación en la que se encontró la UPV/EHU, los retos a los que se enfrenta y las medidas que piensa tomar junto a su equipo a lo largo de esta legislatura.

- Consiguió dos tercios de los votos para salir elegida como rectora. ¿Ha sentido ese respaldo a la hora de ponerse a trabajar?

- Han pasado cien días escasos desde que tomé posesión del cargo y en este tiempo sí he notado apoyo porque las propuestas que el equipo de dirección ha llevado al consejo de gobierno han recibido el respaldo de los representantes de tres colectivos: personal de administración y servicios (PAS), personal docente e investigador y alumnado. Con los representantes de los alumnos, a través de los vicerrectorados, se mantiene una relación estrecha.

- De todas formas la participación en las elecciones fue baja. ¿Hay espíritu de comunidad en la UPV?

- Creo que sí. Hasta hace cuatro mandatos el rector era elegido por el claustro formado por unas 250 personas. Desde entonces la participación ha ido incrementándose, y en mi caso ha sido la más alta. Pienso que hay que distinguir por colectivos. En el caso de personal docente e investigador doctor participó un 75%; en el colectivo de personal docente e investigador permanente no doctor votó el 66%; en otro personal docente investigador fue del 30%; en el caso del personal de administración y servicios también tomó parte más del 60% y el colectivo con menos porcentaje fue el del alumnado con un 5%, cuando en el mandato anterior fue del 3%. En todos los casos ha aumentado. Respecto al colectivo estudiantil ,creo que en muchos casos es que ni saben para qué existe el rector. Hay que seguir trabajando para incrementar la participación, pero no diría que no existe una conciencia de comunidad porque los colectivos que desarrollan su vida laboral en la universidad si están implicados.

- Ha comentado que la UPV cuenta con pocos recursos económicos y pide un incremento del 5% del presupuesto. ¿En dónde lo invertiría?

- El 6 de abril presentamos el anteproyecto de presupuestos con 405,5 millones de euros. El año anterior fue de 402,7; lo que supone un incremento del 0,69% que esperamos que se apruebe el 7 de junio. Queremos mejorar los equipamientos docentes y científicos porque en los últimos años, debido a la crisis, no hemos podido hacer inversiones. También tenemos problemas de accesibilidad en algunos centros y queremos mejorar la prevención de riesgos laborales. Una de nuestras prioridades es consolidar la plantilla y para eso tenemos que pasar todos los puestos que están financiados con cargo al contrato programa a financiación ordinaria. Esto consolidaría puestos de personal docente y PAS y de personal investigador. También queremos incrementar los PAS en técnicos de laboratorio de apoyo a la docencia a la investigación y también en técnicos informáticos, de los que tenemos mucha necesidad.

- Las tasas de la UPV son las más bajas del Estado, después de los de la Universidad de A Coruña. ¿En caso de que no se produjera ese incremento habría que subirlas?

- Las tasas son competencia del Gobierno Vasco. Pienso que no deberían aumentarse porque somos una universidad pública y todo el mundo que cumpla los criterios de competencia para acceder a un grado tiene derecho a estudiar en ella, nunca debe estar relacionado con su nivel adquisitivo.

- ¿La investigación es el ámbito en el que más ha repercutido la crisis? El año pasado bastantes equipos, más de setenta, se quedaron sin dotación económica.

- Somos el principal agente investigador de este país, la UPV genera el 65% del conocimiento. Hay que mantener esa posición de liderazgo y mejorarla. La crisis ha producido efectos negativos en la investigación. Más que desde el Gobierno Vasco, la inversión desde el Estado, en proyectos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, se ha reducido de forma significativa. Hay que recuperar el ritmo de crucero de la inversión para la investigación. El tema de esos equipos que se quedaron sin dotación económica se relaciona a una convocatoria del Gobierno Vasco. No es que invirtiese menos sino que esa convocatoria se modificó y eso hizo que 78 grupos que habían recibido la calificación de excelentes o al menos de buenos se quedasen sin financiación. La UPV les ha dado apoyo para que sigan desarrollando su investigación y puedan presentarse a la convocatoria que se realizará el año que viene.

- ¿Cómo se ha encontrado al profesorado: motivado, cansado, desilusionado...?

- Pienso que está motivado. En general, son profesores comprometidos que se sienten parten de esta universidad. Somos una comunidad muy amplia, con 5.700 personas entre personal docente e investigador; más de 4.000 son profesores que mayoritariamente están muy comprometidos con la institución.

- Su predecesor, Iñaki Goirizelaia, comentó que sería bueno que los profesores de la UPV pasaran a ser parte del funcionariado vasco. ¿Comparte esa opinión?

- Es una reivindicación histórica, con la que estoy de acuerdo, pero no es una prioridad inmediata. Lo que me preocupa es que la carrera académica del profesorado, tanto del joven como del que estando acreditado no puede lograr la permanencia en la universidad.

- ¿La temporalidad es un problema grave?

- Sí, y aquí hay que traer a colación la tasa de reposición que impuso el Gobierno de Rajoy. A pesar de que hemos sustituido todo lo permitido durante dos años, solo nos han dejado reponer el 10% y el 50% respectivamente. Muchas personas que están acreditadas no pueden ser permanentes. Esto afecta muy negativamente a la universidad.

- ¿Y la remuneración?

- Con carácter general creo que el profesor universitario debería estar mejor pagado. Al principio de su carrera la remuneración no es buena, aunque luego va mejorando. Pero si la comparamos con un profesor de bachillerato, bastantes veces el universitario cobra menos.

- ¿Es urgente acometer la renovación de la plantilla?

- La media de edad es de 50 años y en algunas facultades alrededor de un 25% del profesorado está por encima de los 60 años. Por lo tanto, el relevo generacional es un problema y una cuestión que debemos resolver a corto plazo, pero para ello necesitamos que la tasa de reposición no exista. Así podríamos hacer permanentes a todos los profesores que ya tienen sus acreditaciones.

- ¿Los jóvenes vascos llegan bien preparados a la universidad?

- Sí. La preparación con la que accedíamos nosotros y con la de ellos es distinta, son mejores en cuestiones digitales y quizá tienen déficit en otra cuestiones, pero en líneas generales llegan con una buena preparación.

- ¿Los datos del informe PISA deben preocupar o son un hecho puntual?

- Deben preocupar y llevar a una reflexión en la que estemos todos los agentes del ámbito educativo. En cierta medida refleja que la preocupación fundamental de la sociedad no es la educación y tendría que serlo, junto a la sanidad.

- ¿Cómo influye la falta de coherencia de los gobiernos centrales cambiando constantemente las leyes y aplicando algunas como la Lomce que no satisface a casi nadie?

- El marco normativo inestable es una de las cuestiones que afecta de la forma más negativa a la educación. Si no hay estabilidad, las universidades vamos dando bandazos. También tendría que haber una autonomía universitaria real.

- La euskaldunización de la universidad ha sido otro de los puntos fuertes de su programa.

- Me gustaría mejorar distintos aspectos. Por ejemplo, que se pudiesen cursar todas las asignaturas obligatorias en euskera. En los últimos años se han dado pasos importantes. Se ha pasado de invertir 16.000 créditos en euskera a 20.000, lo que supone un 94% del total, demuestra que hay una apuesta por el euskera y contradice las reivindicaciones que oigo.

- En los últimos meses se han producido algunos actos vandálicos y violentos en los campus. ¿Les ha sorprendido esa virulencia?

- Sí, aunque ya se estaban produciendo desde antes. Hace dos años el rector anterior sufrió dos episodios bastante graves. Quiero dejar claro que no es una cuestión que afecta solamente a la universidad. Hay tensiones políticas en la sociedad vasca que tienen su reflejo en la universidad porque suele ser un espejo de lo que sucede en la sociedad. No son reivindicaciones académicas.

- Han presentado su itinerario en ADE en el campus de Gipuzkoa con formación dual. ¿Es una apuesta decidida por este tipo de enseñanza?

- La UPV es la única universidad que actualmente imparte un grado en formación dual en el Instituto de Máquina Herramienta de Elgoibar, con un contrato laboral, de trabajo. Los resultados demuestran que el 100% se colocan y el 87% lo hacen en la empresa donde han trabajado mientras estudiaban. Además del de ADE y el de Ingeniería de Automoción en Álava, queremos aplicar el modelo a varios másteres y a grados de otras ramas de conocimiento, por ejemplo lo vemos en Educación.

- El Ministerio de Educación va a permitir que se reduzca el precio de los másteres. ¿Esta medida atraerá más estudiantes a la UPV?

- Es una muy buena medida porque va a facilitar el acceso de los estudiantes y si resultan más atractivos, pues mejor. Sería muy importante que hubiese siempre un sistema de becas para que aquellos estudiantes que tengan vocación de investigación y de postgrado puedan acceder a los másteres que tienen orientación investigadora. En caso de los másteres con directrices profesionales, la Universidad del País Vasco los tiene a precio público, un poco más caros que los grados, en función del índice de experimentalidad.

- ¿La UPV resulta atractiva para los estudiantes extranjeros que vienen con programas como Erasmus o llegan por el ambiente que encuentran en San Sebastián o Bilbao?

- Nuestra universidad resulta atractiva. Actualmente tenemos 1.100 estudiantes de movilidad en grado. En el caso del campus de Gipuzkoa, son unos 350 los matriculados. En el postgrado resultamos bastante más atrayentes, con un 20% de estudiantes extranjeros en másteres y programas de doctorado.