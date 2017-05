«La carrera universitaria de la mujer se para cuanto tiene familia»

Nekane Balluerka, la primera mujer rectora de la UPV, aunque Arantza Mendizabal estuvo en funciones durante siete meses, se declara firme defensora de la conciliación.

En su candidatura propuso un nuevo Plan de Igualdad. ¿Cómo incidirá en este aspecto?

Me parece que hay mucho margen en el tema de la igualdad de género. En la UPV se lleva tiempo trabajando en este aspecto y ya se han desarrollado dos planes. El objetivo es que haya una presencia equilibrada de hombres y mujeres en órganos de gobierno y colegiados, fomentar que las mujeres asuman el liderazgo de proyectos de investigación, promover sus vocaciones científicas y que escojan carreras que tienen salidas profesionales que todavía no suelen ser escogidas por las mujeres, y sobre todo conciliar la vida laboral y familiar.

¿Ve posible llegar a esa conciliación?

Va a ser complicado si los hombres no se implican. Es fundamental porque es muy difícil hacerlo nosotras solas. Desde la institución adoptamos medidas para facilitar esa conciliación.

Es sintomático que usted sea la primera mujer rectora de la UPV y que en las sesenta universidades públicas de España solo haya tres.

En la UPV hay un 23% de mujeres catedráticas, un porcentaje que es menor en las universidades del Estado. Hay un 20% de mujeres investigadoras principales, es decir que son líderes en proyectos de investigación. En el caso de las direcciones de departamentos, aproximadamente un tercio están cubiertas por mujeres. Donde hay más equilibrio es en la dirección de centros, con un 45%. Los datos están ahí. La defensa de tesis es ligeramente superior en mujeres que en hombres, con un 52%, sin embargo después, llega un momento que hay un techo que trunca la carrera y coincide con la edad en la que tenemos familia.

¿Cómo ve el problema del profesor Felipe Uriondo que ha sido cuestionado por sus propios compañeros por dar clases de refuerzo?

Las manifestaciones que he hecho han sido muy prudentes porque tuve conocimiento del tema a través de la prensa. No he hablado con él, lo que he hecho ha sido abrir un procedimiento informativo y poner a una persona del vicerrectorado de Personal Docente e Investigador recabando información. Cuando tenga toda podremos saber qué ha ocurrido y actuar de forma adecuada. Personalmente creo que dar clases de apoyo a los estudiantes es algo positivo, aunque habría que ver en qué condiciones hay que desarrollar esta actividad y cómo afecta al transcurso normal de la asignatura.