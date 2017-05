Cae al mínimo histórico el número de mujeres maltratadas en Gipuzkoa que retiran la denuncia

La violencia de género sigue sembrando dramas en demasiadas familias y emite pocas señales de esperanza. El asesinato esta semana de Rakel y su hijo Markel, a manos de su pareja que sigue huida, es una cruel evidencia de lo mucho que queda por hacer para erradicar esta lacra. Uno de los escasos claros que se han abierto en ese bosque de sombras en el que malviven muchas mujeres, y también sus hijos, tiene que ver con el número de víctimas, cada vez mayor, que mantienen la denuncia contra su agresor y no dan un paso atrás, pese al miedo, la vergüenza o el sentimiento de culpa. La cifra de mujeres en Gipuzkoa que renunció a seguir acusando a su maltratador en pleno proceso judicial ha caído al mínimo de la serie histórica, que contabiliza datos desde 2007. Solo en un año los juzgados han pasado de recoger 173 renuncias a contabilizar 75, según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los casos en que la mujer se acogió a su derecho a no prestar declaración y a no seguir adelante con el procedimiento judicial representaron el año pasado el 5% del total de denuncias frente al 15% de 2015. El dato más preocupante se registró en 2010, cuando llegaron hasta el 26%, una de cada cuatro. Esta evolución positiva se atribuye al mayor acompañamiento que se hace a la víctima tanto antes como durante todo el proceso judicial, desde asociaciones o por parte de la red de apoyo tejida por las instituciones. Pero no se celebra como una victoria, porque es evidente que el problema del maltrato sigue demasiado presente, remarcan enseguida los grupos de mujeres, juristas y expertos en la lucha contra el maltrato.

El testimonio, pieza clave

«Una mujer que retira una denuncia lo hace porque no se siente acompañada, o se arrepiente», afirma Ana López, abogada y militante de la comisión antiagresión de la Casa de las Mujeres de Donostia, donde una vez por semana ofrece asesoramiento jurídico gratuito. Una gran parte de las historias que ve allí tienen que ver con víctimas de malos tratos. El hecho de que el número de víctimas que siguen adelante con el proceso judicial esté creciendo puede ser «resultado del trabajo de fondo» que se lleva haciendo desde hace años para combatir la violencia machista, interpreta López, sin triunfalismos, muy consciente de las muchas batallas que quedan por ganar en este terreno. De ahí la insistencia en mantener activa esa movilización.

Cuando una mujer denuncia, da un paso importante, pero tiene que llegar hasta el final. Y no es un camino fácil, sostiene. «Muchas veces van a comisaría, denuncian y piensan que con eso ha terminado el calvario. Cuando no es así». El testimonio de la mujer es clave para que el proceso termine con una sentencia justa. A veces es la única prueba que hay contra el maltratador. Que una víctima retire una denuncia supone en el fondo un fracaso del conjunto del sistema, un síntoma de que el mecanismo falla en alguno de sus engranajes, por mucho que se haya avanzado en la sensibilización institucional hacia esta lacra. «Para empezar, se enfrenta a un proceso largo, que en Gipuzkoa puede llegar a un año», una tardanza que tiene que ver con el atasco judicial, mucho mayor en otras comunidades, apunta esta experta. López insiste en la importancia de denunciar, porque solo así se podrán tomar medidas de protección hacia la víctima, pero no omite la dureza del proceso del que deben ser conscientes las mujeres para evitar precisamente que luego se echen para atrás y la denuncia caiga en saco rato.

Una casa segura

Precisamente para evitar este escenario, la abogada insiste en la importancia de un asesoramiento legal previo, como el que ofrecen en la Casa de la Mujeres u otras asociaciones. «Las víctimas tienen que estar preparadas para denunciar y hay que respetar esos tiempos. Hay que tener en cuenta que se encuentran en una situación muy frágil y dura, con una autoestima a veces por los suelos», y cualquier detalle puede hacer desequilibrar la balanza. «A las mujeres víctimas de maltrato se les atiende bien, en comisaría y luego en el juzgado. Pero hay que explicarles bien lo que les espera. Por ejemplo, que cuando van a denunciar van a tener un tiempo de espera. Parecen tonterías, pero en esos momentos no lo son para ellas».

El miedo a las consecuencias de la denuncia, a las posibles represalias del agresor, la vergüenza social o el hecho de tener que admitir la condición de víctima pesan. Uno de los temores habitualmente expresados por las víctimas es el de no tener a dónde ir. Huir de casa para dejar atrás el maltrato significa empezar de cero, muchas veces con hijos menores a cargo. Los pisos de emergencia social están pensados precisamente para cubrir ese vacío.

Además de los recursos desplegados por los ayuntamientos, la Diputación cuenta con dos programas de acogida, uno de corta estancia (30 días) y otro que permite hasta seis meses de permanencia, prorrogables. Estos pisos están accesibles las 24 horas los 365 días del año. En 2016, acogieron a 89 mujeres y a 61 menores. Otras 593 personas, en su mayoría víctimas, necesitaron tratamiento psicológico. Este servicio también se dirige a hombres maltratadores, siempre y cuando cumplan los requisitos de que su tratamiento sea beneficioso para la víctima y, por supuesto, haya reconocido los hechos y asuma la responsabilidad. 12 maltratadores se acogieron al programa el año pasado.