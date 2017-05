«Gano para vivir. Estoy con quien quiero y yo pongo las condiciones»

Katherine es húngara y tiene 50 años, aunque se promociona restándose una década. A partir de cierta edad la situación se complica ligeramente para atraer clientes ante «la amplia oferta de chicas jóvenes». Empezó a ejercer la prostitución en Galicia hace nueve años, pero fue en 2014 cuando decidió mudarse a una localidad guipuzcoana. Desde entonces vive en un piso en el que combina su residencia con su puesto de trabajo. Además viaja a Suiza, donde la prostitución está regulada, para ejercer tres meses al año, el permiso máximo que le concede el país. «Llegué a España en 2002. Seis años después me divorcié por tercera vez, me vi de la noche a la mañana sin nada y me tuve que buscar la vida». Cuando decidió cambiar de ciudad y poner rumbo a Gipuzkoa se puso en contacto con Aukera para recibir orientación, lo que admite que le fue y sigue siendo de gran ayuda.

Se dedica a la prostitución porque quiere. No lo niega. De hecho no tiene ninguna intención de dejarlo. Pero tampoco pretende maquillar como el elixir de la fortuna una profesión que «es muy dura».

Tiene las cosas claras. «No me machaco». Para ella lo primordial es su vida particular. «Por las noches no estoy disponible y trabajo solo tres horas al día que, a cien euros la hora, me permite ganar tres mil euros al mes que me dan para vivir. Estoy con quien quiero y yo pongo las condiciones, si quieren bien y si no ya saben dónde está la puerta», advierte con cierto tono guasón pero dejando entrever el carácter que reconoce tener.

Katherine corrobora que muchos de los hombres que solicitan este tipo de servicios lo hacen para hablar, desahogarse y sentir cariño. «Es la gran verdad oculta de la prostitución. Quizás en los clubes la intencionalidad es otra, pero con los hombres que vienen a pisos particulares te ves en muchas ocasiones haciendo labores de coach o educadora sexual». Aunque también admite que existe la figura del hombre que se enamora o el que llega creyendo que va a salvarle de ese mundo. «Se lo dejo bien clarito a todos. Ellos no compran mi cabeza ni mi alma, solo mi servicio», recalca.