Ekitaldi ugari antolatu ditu HUHEZIk 40. urteurrena ospatzeko

Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak, gaur egun HUHEZI eta lehen Eskoriatzako Irakasle Eskola zeritzonak, 40. urteurrena ospatzen du aurten. Fakultatearen 40 urteko historia eta mugarri nagusiak jasotzen dituen '40 urtean euskal gizartean eragiten. Irakasle Eskola - Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea (HUHEZI)' izeneko liburua eta dokumentala aurkeztu ondoren, udaberrian ari da gauzatzen Fakultatea urteurreneko ekitaldirik gehienak, '40 urtean euskal gizartean eragiten' leloarekin. Ekitaldien artean, azpimarratzekoa da Richard Gerver hezkuntzaren eta berrikuntzaren alorretako adituak eskainiko duen hitzaldia.

Maiatzean eta ekainean, ekitaldi akademiko eta ludikoak egingo dira Fakultatearen 40 urteko ibilbidea ospatzeko. Hurrengo asteetako ekitaldiei dagokienez, lehena Euspot euskarazko iragarki-lehiaketaren sari-banaketa izango da. Maiatzaren 11an egingo da, Aretxabaletako Arkupe kultur etxean, 19:00etan.

Richard Gerver hezkuntzaren eta berrikuntzaren alorretako adituaren hitzaldia, berriz, maiatzaren 17an izango da, 18:30ean, Amaia antzokian. 'Education: the simple thinking behind a complex future' (Hezkuntza: pentsamendu soila etorkizun konplexuaren aurrean) izenburua izango duen hitzaldia ingelesez emango du, eta gaztelaniazko eta euskarazko aldi bereko itzulpena eskainiko da. Bertaratzeko, nahitaezkoa izango da aldez aurretik izena ematea (maiatzaren 10era arte) hemen.

Richard Gerver (Londres, 1969) hezkuntza-berrikuntzaren alorreko mundu-mailako aditu nagusietako bat da, bai eta nazioarteko erreferentzia ere, hezkuntzan, lidergoan eta berrikuntzan. Erresuma Batuko gobernuaren aholkularia izan da, eta, gaur egun, UNESCOren aholkulari-lanetan dihardu, hezkuntza-politiketan. Bere proposamenak hainbat hezkuntza-erakundetan ezartzen dira, eta gobernu britainiarraren aholkularia izan da. UNESCOren hezkuntza-politiketako aholkulari ere bada Richard Gerver. Duela gutxi, 'Simple Thinking and Charge: Learn to Love it, Learn to Lead it' liburua argitaratu du, eta best seller bilakatu da dagoeneko.

Maiatzaren 18an, berriz, Txomin Txapel fakultatearen jaia egingo da Eskoriatzako campusean, eta hilaren 22an Literatur Topaketak egingo dituzte, '40 urtez harrobia sortzen' gaiaren inguruan, Eskoriatzako Zaldibar aretoa.

Maiatzerako aurreikusitako ekitaldiekin amaitzeko, 25ean, ostegunez, poesia interaktiboa eta Ruper Ordorikaren kontzertua izango dira. Aurrena, 'Euslandia' saioa, 18:00etan eskainiko dute Miriam Luki eta Concetta Probantzak. Kontzertua, berriz, 19:30ean hasiko da Eskoriatzako klaustroan.

Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak 7.068 ikasle hartu ditu, guztira, sortu zenetik hona. Ikasle horiek Aretxabaletako eta Eskoriatzako campusetan lortu dute euren titulazioa. Horietatik, 5.071 Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan graduatu dira.

Gaur egun, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea aurreratua eta sendoa da, eta hainbat prestakuntza-aukera eskaintzen ditu. Izan ere, 40 urte geroago, funtsezko pieza da oraindik hezkuntzaren, kooperatibismoaren, komunikazioaren, kulturaren eta euskararen alorretan.