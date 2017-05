Una gran casualidad histórica en Mirandaola

2017 ha generado dos novedades en torno a Mirandaola. Por un lado, el ingeniero legazpiarra Ignacio Arbide ha descubierto que el empresario Patricio Echeverria, la persona que edificó la réplica de la vieja ferrería en 1952, es descendiente directo de uno de los ferrones que tuvieron que ver con el acontecimiento de 1580 que luego la iglesia juzgaría como milagroso. Por otro, el artista legazpiarra Juan Mari Burguera ha creado un nuevo relicario para la cruz de 1580, y ahora sí que los vecinos y feligreses pueden ver cómo es esa pieza de hierro de seis kilos. Hasta ahora, iba escondida en un relicario de madera que apenas dejaba ver el interior.

Ignacio Arbide ha publicado su descubrimiento en la revista Txinpartak, que edita la asociación Burdinola de Amigos del Museo del Hierro de Legazpi. Hojeando el 'Padrón Histórico de Gipuzkoa' que el genealogista Juan Carlos Guerra publicó a lo largo de la primera mitad del siglo XX, vio que Patricio Echeverria, un hombre clave en la historia de la metalurgia del siglo XX, fundador de la marca de herramientas 'Bellota', descendía directamente de Miguel Echeverria, que era bolsero del Valle de Legazpi y porcionero de la ferrería de Mirandaola el día del suceso. Es decir, tenía una parte en la propiedad o en la gestión de esa instalación metalúrgica.

Patricio Echeverria, nacido en 1882, era hijo de Miguel Ignacio, nieto de Bernabé, bisnieto de Antonio -nacido en 1758-... y así se llega hasta Miguel, que era uno de los dueños de la ferrería de Mirandaola y además propietario en su totalidad de la casa de Urtazaola, en el mismo Legazpi. Un hijo de este Miguel, Martín Echeverria-Urtzaola, fue uno de los testigos que contó lo ocurrido ante el obispo de Pamplona, en 1633, el mismo año en el que la iglesia dictaminó que en 1580 se había producido un milagro en la ferrería.

El suceso de 1580

El suceso es conocido. El 3 de mayo de 1580 -festividad de la Santa Cruz- era fiesta de guardar a efectos eclesiásticos, pero los trabajadores de la ferrería de Mirandaola acudieron a sus puestos de trabajo, después de oír misa a la mañana. En la ferrería se emplearon a fondo: aunque trabajaron hasta media noche o más, quemaron más de 14 cargas de carbón de leña, y prepararon cantidad de mineral suficiente para obtener unas 600 libras (300 kilos) de hierro, finalmente no pudieron sacar más que un pedazo de hierro a manera de cruz tosca con un peso de unos seis kilos. Según comentaron, no apareció ningún tipo de escoria, lo cual resulta todavía más sorprendente.

La ferrería de Mirandaola funcionaba mediante la fuerza del agua del río Urola. El agua accionaba unos fuelles que hacían que la mezcla de mineral y carbón vegetal -distribuidos en capas superpuestas- se calentara hasta alcanzar más de mil grados y producirse la fundición del mineral.

Aquellos ferrones de 1580 se quedaron «asombrados y espantados», tal como quedó de manifiesto cuando, casi cincuenta años después, se recogieron testimonios por indicación del obispo de Pamplona. Fue una vez muertos todos los protagonistas del suceso cuando los legazpiarras se atrevieron a dar cuenta del hecho insólito a las autoridades eclesiásticas, aprovechando la visita que en 1633 hizo el obispo navarro -Pedro Fernández Zorrilla- a la entonces Villarreal de Urrechua.

Según los historiadores, como por ejemplo José Antonio Azpiazu, los legazpiarras sentirían temor de acudir ante las autoridades eclesiásticas con la noticia del suceso, porque entonces la Inquisición trabajaba duro. Era una época en la que se perseguía a personas bajo la acusación de brujería, y hubo casos en Araia y Salvatierra, dos poblaciones con lazos con Legazpi.

Los legazpiarras acudieron ante su obispo -entonces la diócesis tenía por sede a Pamplona- una vez habían fallecido todas las personas que estaban presentes en Mirandaola en 1580.

Azpiazu ha escrito en su libro 'La vida en las ferrerías vascas' que «hubo un pacto de silencio» en la sociedad legazpiarra. Entre las razones del silencio, según Azpiazu, estarían «preservar a los testigos directos de la posible injerencia negativa de Segura, recelosa de las intenciones independentistas de Legazpi, y sobre todo de la Iglesia, que se había mostrado especialmente beligerante con cualquier acontecimiento que amenazase la ortodoxia». La desanexión de Segura se produciría en 1608, a media distancia entre el hecho prodigioso y el visto bueno del Obispado.

El trozo de hierro tuvo un curioso y sigiloso peregrinaje. Primero acabó en un aparador de la casa-palacio de Elorregi, a un kilómetro de Mirandaola. Luego, hacia 1613, pasó a la iglesia de San Miguel, todavía más cerca de la ferrería originaria. De allí, hacia el año 1623, acabó en la iglesia parroquial, pero «en un cajón que para ella se hizo».

Realmente, ¿cómo es la cruz de Mirandaola? Es una pieza tosca, de unos seis kilos. En los años 70, Raúl Aliana, de la empresa Patricio Echeverría S.A., realizó un análisis metalográfico, y resultó que estamos ante un hierro de muy mala calidad, con un 4% de carbono, que es un porcentaje demasiado alto, y que trae consigo que la pieza no se pueda forjar, porque se fracturaría.

Se puede creer o no en el carácter milagroso de la cruz, pero lo que está claro es que los ferrones de 1580 no pudieron hacer aposta esa pieza, porque al darle forma se hubiera quebrado. Y si a eso añadimos que entonces no existía la fundición a molde...

Patricio Echeverria era un industrial pujante cuando en 1952 decidió construir la réplica de la ferrería de Mirandaola. Sin saberlo, estaba conectando con un antepasado directo suyo. Su ilusión se cumplió a medias, dado que no consiguió que en la nueva instalación se produjera el proceso de fundición. Hizo muchas pruebas, pero sin éxito. Según parece, el sistema de fuelles es parsimonioso, por lo que no se alcanza la temperatura suficiente.

Pese a todo, Mirandaola resulta impactante. El agua hace mover el martillo pilón, que forja la barra de hierro a un ritmo más que vivo.

Nuevo relicario

En la procesión de ayer en el pórtico de la iglesia parroquial, se pudo ver por vez primera la reliquia de la cruz en su nuevo relicario, que ha sido diseñado y construido por Juan Mari Burguera, artista también legazpiarra.

Burguera ha optado por un relicario diáfano, en el que la cruz queda a la vista, «para que el pueblo la pueda ver. En el relicario de antes, eso no era posible. Hay generaciones enteras de legazpiarras que han muerto sin ver la pieza».

El artista ha construido una cruz de cuatro brazos de tamaño diferente, «como es el caso de la reliquia». Es un conjunto de varillas soldadas, y en la parte central unos tacos de madera de acacia, sobre los que se apoya la reliquia.

Burguera ha querido que el protagonismo resida en la propia reliquia. «Ahora se la ve desde lejos, como en el caso de la virgen de Arantzazu, que desde que se le quitó el manto es visible desde cualquier punto de la basílica, pese a ser una pieza más bien pequeña».