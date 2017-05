El asesino de la eibarresa y su hijo tiene antecedentes por intento de homicidio

Juan es cuñado de Rakel López y tío de Markel, la eibarresa y su hijo de 12 años asesinados el martes en Alcobendas. Juan no es el mismo desde que le dijeron que ambos habían sido acuchillados. A media mañana de ayer, mientras el alcalde de Eibar, Miguel de los Toyos, expresaba ante los medios su repulsa por los crímenes en la plaza de Unzaga, Juan atendía como mejor podía a la clientela en el bar de la calle Bista Eder que regenta con su mujer Leticia, hermana de Rakel. «Estoy aquí porque, en realidad, no sé dónde estar. Créeme si te digo que no sé ni dónde tengo la cabeza. Mi mujer se ha quedado en casa. No quiere salir. Estamos destrozados», afirma.

Eibar está conmocionada por los asesinatos de Rakel López, de 45 años, y de su hijo. No hay un solo ciudadano que no condene estos crímenes. «Hay cosas que no se pueden entender. ¡Que se maten ellos y nos dejen en paz a todos los demás! Lo que ha hecho con esta chica y su hijo es un drama», afirma Ernesto, dueño del bar Egoki, cercano al campo de fútbol de Ipurua.

Juan, el cuñado de Rakel, no encuentra palabras para expresar el dolor que siente. «Teníamos una relación estupenda con Rakel. Y con su hijo Markel..., ni te cuento. Solía venir con nosotros de vacaciones. Era un chaval extraordinario», afirma con los ojos llorosos.

El menor asesinado es fruto de una relación sentimental que Rakel tuvo antes de convertirse en la pareja del súbdito marroquí identificado como Mounir Ayad, de 37 años, carpintero de profesión, que acabó con su vida y la de su hijo. Rakel tenía, además, otros dos hijos que residen en Bilbao con su padre biológico, quien fue el primer marido de la fallecida.

La víctima era la segunda de tres hermanas y llevaba muchos años residiendo fuera de Eibar, de ahí que numerosos vecinos de la ciudad no le recordaran. Tras dejar la ciudad armera, vivió una temporada en la capital vizcaína para más tarde trasladarse a Madrid, donde ha residido prácticamente los últimos tres lustros. «Solía venir de vez en cuando a visitar a su madre que también vive en Eibar y a su hermana Leticia. Su tercera hermana está casada en Alicante», explicó una persona allegada a la familia.

Leticia recibió ayer una llamada del alcalde de la ciudad, quien se interesó por la situación familiar y se puso a su disposición para lo que necesitasen.

Por su parte, la madre de la víctima se desplazó a Madrid junto a dos hermanos suyos, al objeto de cumplimentar los trámites administrativos y judiciales obligatorios en este tipo de casos.

«No sabemos nada»

«La abuela estuvo a punto de desmayarse cuando le dieron la dramática noticia»



La mujer asesinada tenía otros dos hijos de su primer matrimonio, que residen en Bilbao



«Rakel era una mujer estupenda y su hijo, ni te cuento», relata el cuñado de la fallecida

Juan, el cuñado, aseguraba desconocer las circunstancias en las que se habían cometido los delitos. «Yo no sé nada. Era mi mujer la que hablaba con frecuencia con Rakel. Entre las hermanas tenían una relación muy estrecha. La última vez que estuvimos con ella en Madrid, él estada fuera, en Marruecos, y no coincidimos», explicó Juan. «Para mí, Rakel era una mujer estupenda. Muy alegre. No sé qué decir, estoy roto».

Las noticias en Eibar ayer eran contradictorias respecto a la relación que en la actualidad agresor y víctima mantenían. Por un lado, informaciones procedentes de Alcobendas indicaban que madre e hijo habían sido acogidos recientemente en un piso para mujeres maltratadas. No obstante, fuentes consultadas desmintieron este extremo. Indicaron que el agresor no tenía orden de alejamiento en vigor ni había tenido antecedentes por violencia de género. Por tanto, sin antecedentes ni denuncias por medio, difícilmente podría haber pasado por un recurso social para mujeres víctimas de violencia machista.

«Muy educado»

Por contra, fuentes cercanas a la familia indicaron que el agresor «era muy educado y que trataba a Rakel con mucho respeto».

En este sentido, incluso, señalaron que la fallecida y su madre se implicaron de forma directa para que las autoridades españolas permitieran la residencia de Mounir en España. «En aquella época, hace un año aproximadamente, al asesino no le dejaban entrar en el país y sé que Mari, la madre de Rakel, tuvo que ir a firmar algunos papeles para que le autorizaran su permanencia en España».

La madre de la fallecida recibió la noticia de la muerte de su hija y nieto cuando trabajaba en la cocina de la Casa de Galicia, en los bajos de las torres de Urkizu. «Fue un shock. Estuvo a punto de desmayarse y se marchó enseguida», dijo un cliente que en aquellos instantes se encontraba en el establecimiento.

«Todos los que trabajamos aquí estamos impactados. No solo porque conocemos a la madre y la queremos mucho, también conocíamos a Rakel. No venía a Eibar muy a menudo. Lo hacía de manera esporádica. Y cuando venía, solía acercarse a comer al restaurante», explicó una compañera de la madre y a la vez abuela de las víctimas.

Todos ellos reconocían que tanto Rakel como Markel «eran sus predilectos. No sabes cómo hablaba del nieto. Decía que era muy inteligente, que se valía por sí mismo, que era capaz de prepararse solito la comida, que se aseaba y vestía también solo... Estaba encandilada con los dos».

Mientras la familia de Rakel y Markel ultimaban ayer los detalles para hacerse cargo de los cuerpos, el Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional busca con prioridad al autor de las puñaladas. Se trata de una persona con antecedentes por violencia e intimidación y por homicidio en grado de tentativa en 2003.

Se trata de un hombre alto, fuerte, moreno de piel y pelo y ojos negros. Los vecinos indicaron que el presunto homicida convivía poco con ellos en Alcobendas porque «pasaba temporadas fuera de España».