Aquí, Gipuzkoa, donde ondeó la Cruz Gamada

Un estrambótico capítulo de la serie "Hunting Hitler" ("Persiguiendo a Hitler") localizado en Donostia e Irun para ser emitido casi en bucle en Canal Historia desde febrero y nuevas investigaciones y hallazgos del autor del agotadísimo libro "Gipuzkoa 1940", el historiador Ramón Barea Unzueta en los "Bundesarchiv" alemanes de Friburgo y Coblenza han vuelto a traer a primer plano el paso de los nazis por nuestro territorio.

Un nuevo recopilatorio fotográfico será publicado a finales de este 2017 aportando igualmente retazos de la correspondencia sostenida entre, por ejemplo, Willy Beisel, cónsul alemán en San Sebastián, y Wilhelm Niessen, empresario industrial con fábrica en Errenteria (en sus terrenos hoy hay un centro comercial y ayer hubo la escuela de teatro de Helena Pimenta) y residencia en Villa Gemac, Altza. Ese recopilatorio mostrará recibos emitidos por el mismo (y siniestro) embajador por valor de 6.826 pesetas. Era parte de la contribución (forzada o voluntaria) de la comunidad germano-gipuzcoana para el esfuerzo bélico y la construcción de aquel Reich que, decían duraría 1.000 años. Ese recopilatorio puede que cite a la familia judía Schneider que, creyéndose en territorio neutral, se refugió en una casa de la calle Gran Vía de San Sebastián, entonces llamada de José Antonio y demasiado cercana a donde vivía Beisel. Fue localizada y enviada a los campos por otro tenebroso personaje, el teniente coronel Ortega que colaboraba con la Gestapo desde Biarritz. Tal vez en ese recopilatorio lleno de sorpresas del pasado recurrente se hable de Jacob Gapp, sacerdote marianista austríaco que se enfrentó desde el púlpito a los nazis, tuvo que huir hasta Valencia, donde cayó víctima de dos agentes de la Gestapo que se hicieron pasar por judíos perseguidos, le conminaron a subir a Donostia, le forzaron a pasar la frontera y le entregaron a los suyos. Jacob fue salvajemente torturado y guillotinado en Berlín en 1943. Y santificado en 1996.

el Saldista, gÖRING Y EL CIANURO Calle Oquendo/ Hermanos Iturrino (hoy Arrasate), San Sebastián. Hace poco, los Archivos de Guerra estadounidenses han desclasificado nuevas listas de obras de arte que pasaron a manos de los gerifaltes nazis trasrazzias, saqueos y crímenes. Aquellas en poder de Göring, lugarteniente de Hitler, incluían cuadros de Rubens, Rembrandt o Van Dyck. A muchas se les pierde la vista en el Golfo de Vizcaya. Se cree que su marchante, Alois Miedl, puso a buen recaudo algunas a través de un buen tasador con tienda y almacén en San Sebastián y usó otras para pagar su salvoconducto. Al anticuario se le conocía por "El saldista". Friedrich Gollwitzer. El general que visitó la Basílica de Loiola en 1941 y de quien en el archivo de Coblenza se conservan fotos asomado a la Bahía desde el monte Igeldo, se rindió a los soviéticos en junio de 1944 en Bielorrusia. Encarcelado hasta 1955 no prosperó contra él la acusación de "genocidio" y murió, libre, en 1977. Himmler. El creador de las SS y responsable de la Solución Final visitó Etzegarate y Altsasua. Condenado a la horca en Nuremberg. se suicidó con cianuro.

Vuelve un pasado relativamente oculto. Trágico y fascinante. Un pasado que se entrevé en trabajos fílmicos de buen calado, aquel "Azken bidaia" de Iurre Telleria y Enara Goikoetxea o aquella "Una esvástica sobre el Bidasoa" de Alfonso Andrés y Javier Barajas, que ya se puede visionar en la red. Dejaba esta obra la sombra de la sospecha de que en ciertos casos la fascinación fue recíproca, los nazis sentían admiración por las características raciales vascas, sus costumbres y su lengua. Algunos nacionalistas se creyeron la promesa germana de que en el III Reich Euskadi sería nación y estado. Lo creyeron a pesar de los bombardeos sobre Gernika y Durango.

Los nazis habían llegado, naturalmente, hasta Hendaya. La 88 División de Infantería comandada por el general Friedrich Gollwitzer se asentó en Bayona el 12 de febrero de 1942. Pero antes, en 1941, otra división de ingenieros y zapadores construyó un puente ferroviario auxiliar sobre el Bidasoa en previsión de cumplir los planes de Ribbentrop, ministro de asuntos exteriores, que propuso cruzarlo para después atravesar la Península y asaltar Gibraltar, enclave estratégico para, pura lógica militar, dominar El Estrecho. Pero en noviembre del 1942 los Aliados desembarcaron en África y los alemanes intuyeron que algo parecido sucedería en elAtlántico. Creyendo que sería por el Golfo de Vizcaya, abandonaron el puente y se concentraron en la defensa costera. Supieron demasiado tarde, justo el 6 de junio de 1944, que el Desembarco se había programado por Normandía. Para entonces ya el Ejército Rojo había batido a los sitiadores de Stalingrado. Entonces entraron en pánico los oficiales nazis que paseaban por aquella San Sebastián sorprendente, parecida a la Casablanca cinematográfica pues en ella holgaban felices los franquistas, los humoristas, los requetés vencedores y se escondían los aviadores aliados y algún que otro miembro de un linaje tan excelso pero tan en peligro entonces como el de Rothschild.

Entraron en pánico aquellos militares que se habían apoyado en la comunidad alemana guipuzcona. Hubo quien les prestó ayuda por convencimiento ideológico. Otros, muy a la fuerza. El mismo Colegio Alemán (que tras la caída del Eje sería clausurado hasta la década de los 50) estaba, como todas las instituciones educativas alemanas fuera del país, controlado por la organización del Reich. Tras la entrada en la ciudad de los nacionales, una familia anarquista que había huido cuando Hitler alcanzó el Poder, fue fusilada. A lo lejos, vigilaba la Abwehr, es decir el Departamento De Ultramar en el Alto Mando de las Fuerzas Armadas.

Auxilio nazi

LA FASCINACIÓN POR IGNACIO Tanto la literatura paranormal como relevantes investigadores del nazismo reconocen la querencia esotérico-místico-religiosa de los dirigentes del III Reich. El ocultista e historiador Gerald Suster llegó a escribir que «la organización de las SS había sido construida por Himmler sobre los principios de la Orden de los Jesuitas. Sus estatutos, ejercicios espirituales, su obediencia al Papa y sus Misiones en América fueron un modelo que el ’Reichsführer’ luchó por copiar» mientras Hitler reconocía: «Nunca existió nada más grandioso que la organización jerárquica de la Iglesia Católica». La deriva esotérica de todo esto llevó a Himmler a buscar el Grial en Montserrat y a tomar igualmente por referente a los Caballeros Teutónicos y a los Nibelungos.

En la proximidad, los oficiales nazis jugaban a pelota en los frontones de Lapurdi, llenaban las terrazas de la Avenida donostiarra, alquilaban habitaciones en la costa y ayudaban al rescate del tren de los Frrrocarriles Vascongados que el 15 de mayo de 1941, día de temporal extremo, cayó a la ría en Zumaia. En la capital, muchos negocios emblemáticos lucían propaganda nazi. ¿Porque creían en el triunfo de Hitler? No exclusivamente. Si tenías una tienda de bicicletas, tus mejores proveedores eran alemanes. Si de instrumentos musicales... igual.

La autopista de las ratas

¿Y los vencedores del Alzamiento Nacional, felices? Absolutamente. En las fotografías, falangistas, requetés y divisionarios azules contemplan arrobados a los militares del Reich y abren paso a Himmler cuando entra en el Náutico de San Sebastián. El 27 de junio de 1940 el general López Pinto, que había intervenido con dureza en la Ofensiva de Vizcaya, estrecha en el Puente internacional la mano del comandante Wilm Brand, de la Division SS-Panzar-Leibsstandarte-Adolf Hitler. Habla el "Sturmbannführer" perfecto español pues ha nacido en Bolivia y luchado en la "Guerra del Chaco" que en 1933 enfrentó a su país con Paraguay.

Plugiese o no a los vencedores de la Guerra Civil la presencia nazi, Franco debía a Hitler unos 200 millones de marcos por la intervención en la contienda de la Legión Cóndor así que aunque a veces el orgullo nacional se sentía herido, no había forma de oponerse. Al Reich le interesaba geopolíticamente este enclave: industrias, proximidad a la frontera, salida al mar, comercios donde negociar la venta de joyas arrebatadas a sus dueños en Polonia o París... Y cuando cae Berlín y Alemania se rinde, Gipuzkoa es punto neurálgico de lo que los Aliados llamaron la "Autopista de las ratas". Ayudados por los "mugalaris", huirán a Portugal y América por los caminos que antes usaron judíos, resistentes franceses o intelectuales. Se acabó bailar con las chicas en La Perla. Se destruye el puente de Irun. Se queman documentos. Biesel escapa, no es entregado. Pero el pasado es recurrente...