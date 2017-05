Piden dos años y medio para un camionero acusado de agredir a otro

La Fiscalía pidió ayer dos años y medio de prisión para un camionero acusado de agredir a otro transportista en el aparcamiento de una empresa de Oñati, en la que mantuvieron una disputa motivada por el orden de entrada en la báscula de pesaje de sus vehículos. Durante el juicio por estos hechos, celebrado ayer en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, solicitó además que el procesado indemnice con 12.500 euros al perjudicado por los perjuicios sufridos, ya que, entre otras secuelas, padece visión doble en un ojo motivada por la fractura del suelo orbitario y por la que ha recibido una incapacidad total del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para conducir camiones, informa Efe. La acusación particular, que ejerce la víctima, elevó su petición de cárcel hasta los nueve años de reclusión y demandó una compensación económica de 217.640 euros para su cliente. La defensa reclamó la libre absolución de su representado, al entender que durante la vista celebrada ayer no quedó acreditada su responsabilidad en lo sucedido, ya que no se ha practicado prueba de cargo suficiente como para desvirtuar su presunción de inocencia. Los hechos enjuiciados ocurrieron el 6 de mayo de 2015, cuando se entabló una disputa entre ambos camioneros respecto al turno en el que debería realizarse la descarga de las mercancías.