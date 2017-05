El legado de la experiencia como asignatura

«Transmito lo que a mí me hubiera gustado que me contaran cuando estudiaba». Esta frase de Miguel Ocaña resume el trabajo que realiza en el Campus Goierri de Mondragon Unibertsitatea. Hasta hace un año era director general de Orbea y es uno de los cuatro directivos de empresa guipuzcoanos ya jubilados que ejercen de mentores para alumnos del centro de Ordizia. Este equipo de veteranos está formado, además de por Ocaña, por Ignacio Estensoro y Jesús Mari Ormaetxea, cuyas trayectorias profesionales se asocian, entre otras empresas, a Orkli el primero, y Bilore el segundo, para después pasar ambos a la cooperativa AMPO; y Juan José Aroztegi, ex vicepresidente ejecutivo de la siderúrgica Arcelor-Mittal.

Del otro lado, del de los alumnos, señalan que «nos muestran lo que es la vida real, lo que vamos a encontrarnos cuando empecemos a trabajar. Nos ponen los pies en la tierra. Hablamos de cosas que en las clases normales no te explican». Así al menos lo entiende Xabi Urdanpilleta, uno de los alumnos de 3º de Ingeniería Mecánica. Esos temas se centran en lo que se conoce como competencias trasversales: liderazgo, visión global, trabajo en equipo, aprender a ser resolutivo, tener una visión crítica, y comunicación oral y escrita. «Al final, en una empresa no avanzas tanto con conocimientos sino con actitud». Es la conclusión que saca Nagore Azkune de estas clases especiales.

Y es precisamente actitud y predisposición a mejorar saliendo de la zona de confort de cada uno lo que consideran estos cuatro empresarios como una parte fundamental del aprendizaje de los futuros ingenieros mecánicos.

Los chavales al principio se sienten un poco extraños, un poco cortados, pero enseguida se sueltan. Son seis clases a lo largo del año las que tienen con los mentores, en principio de una hora, pero siempre se alargan porque surgen temas y más temas que tratar. Urdanpilleta comenta que «al principio crees que seis clases están bien, pero después, cuando ves de lo que se trata y que son muy interesantes acabas pensando que se quedan cortas».

Pensamiento crítico

El programa de estudios contempla que charlen con los alumnos siete veces durante el curso, la primera de ellas es de toma de contacto. Cada uno de ellos ejerce de mentor de un grupo de cinco o seis estudiantes, que trabajan en un proyecto -cada equipo debe diseñar y crear un 'sumobot', un robot de lucha, para que luego peleen entre ellos-, que tienen que presentar a fin de curso, y no cuenta con un planing obligatorio, cada uno les habla de lo que cree que es más interesante, e incluso en algún caso se ha impartido la clase en inglés. Pero todos siguen una pauta similar al hacer hincapié en tres áreas: el liderazgo entendido como la capacidad de caminar en equipo y motivar; la visión global y la orientación hacia el logro, sin perderse en los detalles de cada fase; y el pensamiento crítico, saber buscar alternativas.

Para Jesús Mari Ormaetxea «está siendo muy interesante. Me hace revivir tiempos pasados. Me gusta transmitir experiencias que he vivido». Iñaki Estensoro añade que «de partida, están recibiendo una formación más completa de la que nosotros tuvimos. Les aportamos una perspectiva de lo que se van a encontrar en su vida laboral».

A Miguel Ocaña, que en su trabajo ya trató el tema de la gestión de las competencias, le sorprendió al principio «lo pendientes que estaban los chavales de lo que dice el profesor, de no salirse del esquema. Ahora son más maduros, equilibrados y resolutivos. ¡Algo habremos contribuido en eso! Me gusta trabajar en una fase temprana con ellos y animarles a desarrollar sus capacidades. El ambiente es muy relajado y es fácil trabajar con grupos así».

Estensoro pone un ejemplo práctico: «En mi equipo está el pelotari profesional Iker Irribarria. Como está en plena temporada tiene un plan especial de formación y en algunas ocasiones no puede venir. Al principio, cuando fallaba, a sus compañeros nos les hacía mucha gracia porque, claro, eran uno menos. Ahora se han mentalizado y hablamos de las cosas buenas que puede tener que Iker esté en el equipo como, por ejemplo, que una cara conocida puede servir para vender mejor su producto».

Evolución

Ocaña está incidiendo bastante en el tema de la orientación hacia el logro y en la necesidad de tener una visión global de todo el proyecto. «En las empresas son muy necesarias personas capaces de tener esa perspectiva. Al principio, los alumnos se centran demasiado en la tarea mecánica y técnica del proyecto, pero con los meses comienzan a tener esa visión global. También es importante que sepan tener un pensamiento crítico, que sepan buscar alternativas y manejarse ante los imprevistos, que siempre deben tener en mente un plan b porque hay muchas cosas que pueden salir mal. Los conocimientos técnicos se les presuponen, nuestro papel es ver cómo van a evolucionar y cómo se van a desenvolver».

También entiende que «lo importante es que el mensaje les llegue de una forma natural y que sepan cuál es su función en el grupo. Siempre habrá quien asuma las funciones de líder, pero también tienen que entender que hay otros papeles: uno que cuente chistes puede crear un buen ambiente que mejore las condiciones de trabajo. En las empresas, la gente aislada no funciona».

Juan José Aroztegi, que es quien les ha hecho hablar en inglés, les ha llevado por el camino de la reflexión. «Empezamos con una pregunta simple: por qué os han encargado como proyecto la construcción de un robot para la lucha. Aquí no son muy conocidos, pero en Estados Unidos son muy populares. Quiero que entiendan que los inventos siempre se han contemplado con miopía. Pasó con el teléfono o con la máquina de escribir, que al principio se rechazaron. No hay que tener handicaps mentales y adentrarse en la industria 4.0 sin miedo».

Para ello, apunta Ormaetxea, «y volvemos al principio, lo importante es la actitud y buscar la satisfacción del cliente. Es una pena que este tipo de programas no se haga en más sitios porque marcan el desarrollo de las personas». Estensoro remata la reflexión: «Nosotros somos cuatro realidades diferentes de toda una vida. Estamos entregando un legado, no tanto en la competencia sino en la colaboración».