Una eibarresa de 45 años y su hijo de 12 mueren asesinados por su pareja en Alcobendas

Una eibarresa y su hijo de 12 años fueron asesinados ayer a manos de su pareja. Los crímenes se cometieron a 400 kilómetros de distancia de la ciudad armera, en Alcobendas, donde Rakel López Airas residía en un piso. Su cuerpo y el de su hijo, fruto de una relación anterior de Rakel, fueron hallados por efectivos de la Policía Nacional y de los servicios médicos de la Comunidad de Madrid (Summa), que acudieron a la vivienda alertados por un familiar que acababa de recibir la llamada del presunto autor, de origen magrebí confesando los hechos, y que al cierre de esta edición no había sido detenido. Los equipos de auxilio no pudieron hacer nada. Las víctimas presentaban varias heridas por arma blanca y habían perdido mucha sangre.

Rakel, de 45 años, era originaria de Eibar, cuyo Ayuntamiento ha convocado para hoy una Junta de Portavoces, donde se aprobará una declaración institucional de condena. Algunos vecinos recuerdan a la víctima trabajando de camarera en el bar Kitto, en Jardines de Argatxa, muy cerca de Ipurua. Abandonó la ciudad armera para trasladarse a Bilbao, antes de recalar en la localidad madrileña, donde también trabajaba en un bar. En la calle Ubitxa de Eibar sigue figurando un piso a su nombre, aunque ayer nadie abría la puerta ni respondían al teléfono. «En los últimos veinte años aquí no ha vivido ninguna Rakel», dijo un vecino.

La madre tiene una hermana, Leticia, que sigue residiendo en Eibar. El Ayuntamiento eibartarra se puso en contacto con ella para mostrarle su apoyo y solidaridad. Asimismo, el Gobierno Vasco y la Diputación se interesaron por la situación de la familia de Rakel y contactaron con el propio alcalde Miguel de los Toyos. Fuentes cercanas indicaron que los familiares acogieron con «profundo dolor» la noticia de los fallecimientos.

Rakel y su asesino confeso, Markel Malik, eran pareja desde hace doce años. El hijo asesinado era fruto de una relación anterior de Rakel, según fuentes de la investigación. En sus cuentas de Facebook, sobre todo en la de él, los tres aparecen retratados muchas veces y las muestras de amor hacia su mujer y el menor son continuas. Primero vivieron en San Sebastián de los Reyes, pero hace cuatro decidieron mudarse a Alcobendas. El piso estaba alquilado a nombre de ella, que era la que tenía una situación laboral más estable. Al parecer, Markel trabajaba por temporadas en Francia. Ni los vecinos sospechaban de desavenencias ni desencuentros ni había denuncias ni órdenes de alejamiento.

LA CIFRA 12 Llevaba conviviendo Rakel López con su presunto asesino y el de su hijo. La víctima, pese a que vivía en Madrid, tenía en propiedad una vivienda en la calle Ubitxa de Eibar, donde reside una hermana suya que ayer recibió el apoyo del Ayuntamiento. 016 Teléfono de atención a víctimas por violencia de género

La alarma saltó a las 10.30 horas. Un hombre, nervioso, alertaba a los servicios de emergencia del contenido de la macabra llamada que había recibido. Un familiar había matado a Rakel y a su hijo, en el modesto piso que compartían en la calle Dos de Mayo. Unidades de la Policía y de los servicios médicos acudieron a toda velocidad al lugar de los hechos. Los profesionales sanitarios solo pudieron comprobar que la llamada decía la verdad: los dos estaban muertos.

Del presunto asesino, solo se conocía que había huido. «Espero que lo detengan. Todos tenemos que luchar para que termine esta lacra de violencia de género», comentó Concepción Dancausa, delegada del Gobierno de Madrid, quien también confirmó que el agresor tiene «antecedentes violentos graves».

Los pocos vecinos que se asomaron a sus ventanas comentaban que es muy fácil marcharse en cualquier dirección. El Metro está a menos de medio kilómetro; en coche, el cercano paseo de La Chopera conecta en apenas cinco minutos con la A-1.

Condena por este «horror»

Mientras los agentes realizaban las últimas comprobaciones, una vez retirados los cadáveres, los habitantes de esta calle del antiguo Alcobendas se interesaban por las identidades de las víctimas. «Es una zona muy tranquila. Solo me he sobresaltado cuando he escuchado las sirenas. Eran más o menos las once de la mañana», recordó un joven de la localidad, cuyo Ayuntamiento condenó el caso de violencia machista, colocó las banderas a medio asta, decretó dos días de luto e invitó a todos los vecinos a guardar un minuto de silencio mañana en la plaza Mayor.

El menor era fruto de una relación anterior que la madre había mantenido

El PSE-EE de Euskadi mostró su solidaridad con la familia de la mujer asesinada. Lo hizo mediante un comunicado. La secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, expresó su «horror» por este nuevo crimen machista, en un tuit. «Acabar con esta locura tiene que ser nuestra prioridad». Los socialistas vascos expresaron su deseo de que «ser mujer deje de ser un ejercicio de supervivencia en este país. Es necesario un pacto de Estado que ponga fin a esta lacra insoportable y que se eleve la lucha contra la violencia de género al nivel de emergencia que se merece». El PSE-EE hizo también un llamamiento a participar en la concentraciones de repulsa que se convoquen para denunciar estos crímenes.

La lacra de la violencia machista se ha cobrado ya, de confirmarse el caso madrileño, 22 vidas en 2017. Según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género hay otro caso en estudio y ocho menores se han quedado huérfanos.