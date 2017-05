El campus de Gipuzkoa de la UPV formará a alumnos a la vez que trabajan

Desde hace tiempo la patronal vasca demanda que la brecha entre la universidad y las empresas desaparezca. Considera que el sistema formativo debe ser la palanca que impulse la transformación de la industria de la comunidad autónoma. Los responsables de la UPV han escuchado su petición y el próximo curso pondrán en marcha una experiencia piloto con formación dual. «Se trata de un aprendizaje sobre casos reales», destaca Agustín Erkizia, vicerrector del campus de Gipuzkoa donde se va a iniciar el proyecto, en el grado de Administración y Dirección de Empresas. En el campus alavés también se ha creado un nuevo grado con formación dual, Ingeniería en Automoción, que ante la gran demanda ha tenido que incrementar sus números clausus.

Se trata de un nuevo itinerario formativo dual en el que los alumnos obligatoriamente tendrán que realizar una estancia en las empresas con un contrato de trabajo. La UPV comenzó a aplicar este sistema a través de un centro concertado, que no propio, el Instituto de Máquina Herramienta (IMH) de Elgoibar, el único del Estado hasta la fecha que tiene un grado dual. «Tomando como referencia esta iniciativa y alineándonos también con el deseo mostrado por los distintos agentes sociales, incluidos el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, empezamos a trabajar para aplicar un itinerario dual en algún grado. Vimos que era factible comenzar con algunas de las carreras conectadas con la estructura económica y social. Se hizo una propuesta desde el vicerrectorado de Gipuzkoa, en este caso desde la Facultad de Economía y Empresa. En esta iniciativa se ha estado trabajando un año y medio en colaboración con distintos agentes sociales como Adegi y la Diputación», explica el vicerrector.

La experiencia comenzará el próximo curso 2017-2018 con quince alumnos y se estudiarán nuevas alternativas en grados y másteres relacionados con la empresa como ingeniería, informática... aunque el vicerrector no descarta que también se llegue a Derecho o Magisterio. «Por qué no. Vamos a experimentar y cuando hablo de experimentar no me estoy refiriendo a inventar nada nuevo porque todo está muy testado. IMH es el único en el que formalmente la estancia del chaval en la empresa es bajo un contrato. Las otras formaciones duales suelen ser con prácticas. Por ejemplo en Elgoibar, en la época de la crisis, era bastante complicado justificar ante las organizaciones sindicales que en determinadas empresas, algunas de ellas con un ERE, se contratara a los estudiantes. Apostaron por ello y la experiencia ha sido muy buena, hasta el punto de que el grado de inserción, de colocación, es del 100%. Hacer una réplica de IMH en la Universidad resulta inviable, por eso preferimos ir poco a poco para ver cuáles son los ámbitos en los que ir mejorando».

ALGUNAS CIFRAS 6.000 euros invertirá cada empresa en la formación durante dos cursos de los alumnos que realicen el grado a través de la formación dual. 55 créditos de los 240 necesarios para completar un grado son los que se conseguirán con las horas invertidas en la empresa.

Los alumnos realizarán la estancia durante los dos últimos años, comenzando en tercero y el trabajo de fin de grado, que estará vinculado a la estancia, incluido. El itinerario dual constará de dos asignaturas específicas para la adaptación. Después, 33 créditos en la empresa y otros 12 del trabajo de fin de grado. Calculando que cada crédito son 25 horas, en total serán 825 horas las que pasarán en las empresas, más otras 300 haciendo el trabajo final. Para completar un grado hay que obtener 240 créditos, de forma que el contrato tendrá un peso importante porque son 55 en total.

Los alumnos comenzarán a trabajar en las empresas que les contraten en el segundo cuatrimestre de tercero, es decir los primeros serán contratados a partir de febrero de 2018. Durante 16 horas a la semana durante 19 semanas. En cuarto, en el primer cuatrimestre también trabajarán en la empresa 16 horas semanales, pero esta vez durante 13 semanas y el segundo cuatrimestre, que es cuando más liberados están, serán 40 horas a la semana durante algo más de dos meses. Cobrarán 427 euros mensuales como mínimo. «Es exigente, tanto para los alumnos como para las empresas, que realizan un desembolso de unos 6.000 euros por la formación de un estudiante que de tener buenos resultados acabará siendo un empleado suyo porque le han hecho un traje prácticamente a medida».

La presentación formal a los alumnos, aunque internamente ya están informados, y a las empresas se realizará mañana en una reunión a la que también asistirán los responsables universitarios, de Adegi y de la Diputación. Erkizia explica que «estamos colaborando con la patronal guipuzcoana para implicar a empresas que crean en lo dual porque al tener que realizar contratos de trabajo tienen que pagar un cantidad considerable respecto a lo que están habituadas en los convenios de cooperación educativa, las conocidas popularmente como las prácticas, y cotizarán a la seguridad. Pero deben tener en cuenta que es invertir en el recurso más importante que tienen las empresas, que es el recurso humano».

En este proyecto se da mucho protagonismo a la empresa, pero también al revés. De hecho, los profesores se trasladarán a los lugares de trabajo de los alumnos para comprobar cuáles son sus avances. Las empresas también se integrarán en las estructuras universitarias y participarán no solo en la docencia sino también en la evaluación porque se tendrá en cuenta su opinión a la hora de calificar a los alumnos según haya sido su trabajo.

La vía que ha seguido la UPV para acercarse a las empresas ha sido Adegi «porque ven que en determinados grados tienen falta de personal especializado y esta es una forma maravillosa para que seleccionen a los mejores recursos. Nosotros vamos a proponer a los mejores de cada curso, se les presentará un dúo o tres personas, pero quien realizará la selección final será la empresa. Van a tener que competir. A nadie se le escapa que, si se dan las condiciones adecuadas, cuando el alumno termine sus estudios seguirá contratado y ese es nuestro objetivo final».

El próximo curso, en tercero de este grado habrá cerca de doscientos matriculados y de ellos serán quince, menos del 10%, los que tomen parte en esta nueva modalidad, «pero van a ser los mejores y las empresas lo saben. Para ellos es una apuesta clara para tener los mejores recursos humanos si le doy la mejor formación. Nosotros, como universidad, tenemos que realizar también nuestra apuesta estratégica de selección no solo con lo que se entiende como empresas tractoras como CAF, que solo hay una, sino también con otras algo más pequeñas pero punteras en su sector como Ibarmia de Azkoitia, que es una referencia mundial en máquina herramienta, o Egile de Mendaro, con unos doscientos empleados, pero que trabaja con Airbus. En el futuro no sé cómo lo haremos, pero hoy por hoy no nos hemos planteado acudir directamente a las empresas, sino que preferimos el asesoramiento de las propias empresas».

En la actualidad se están ajustando los detalles porque hay que retocar el título y elaborar una documentación que de momento no existe. «La normativa no contempla la contratación, con su seguridad social incluida, de personas universitarias que realizan esta formación».