La alta ocupación del puente pone la guinda al mejor abril turístico de Gipuzkoa

Dos semanas después de una exitosa Semana Santa en la que se consiguió superar el 90% de ocupación, Gipuzkoa ha vuelto a aprobar con nota el recibimiento de turistas durante el puente del 1 de mayo, cerrando un mes de abril de récord. Desde un punto de vista meteorológico puede que no haya respondido a las expectativas de muchos, ya que las temperaturas por lo general no han sido demasiado primaverales y el sol no ha aparecido todo lo que hubiera gustado a los visitantes. Pero, al menos, la lluvia ha respetado ligeramente el puente y eso se pudo apreciar a pie de calle.

El sector, no ha contabilizado y analizado por el momento las cifras oficiales de ocupación de los distintos modelos de alojamiento, pero la percepción de los hoteleros vuelve a ser «muy buena».

Si durante los días festivos de mediados de abril, fueron los visitantes catalanes los que inundaron los municipios guipuzcoanos, en esta ocasión, han sido los madrileños los que se han dejado ver por el territorio, debido a que el puente por el Día del Trabajador se estira hasta hoy en la Comunidad de Madrid.

Hoteles y casas rurales

En declaraciones a los medios, la viceconsejera de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco, Isabel Muela, remarcó la importancia de la conectividad aérea para poder «seguir atrayendo y consolidando la posición de Euskadi en materia de turismo».

Según lo datos previos al puente ofrecidos por el Ministerio, «Euskadi tenía una previsión de ocupación hotelera del 86,3%, la más alta de España», afirmó. Además, las previsiones en casas rurales eran de un 65,9% de media en el Estado, mientras que en Euskadi «los datos de Nekatur nos acercan al 78% con picos de hasta un 91%», añadió. A expensas de cifras oficiales, dichas previsiones ya se suman a la trayectoria «de récord» que vive Euskadi como destino turístico.