«Viene bastante gente de unos 50 o 60 años a recuperar puntos»

En Gipuzkoa hay cinco centros que imparten cursos para recuperar los puntos del carné de conducir. La autoescuela Aracama es una de ellas. Desde la implantación del sistema, cientos de guipuzcoanos han pasado por sus instalaciones para recuperar parte de los créditos. Lourdes Aracama, responsable del centro, asegura que el perfil de las personas que acuden es variado aunque «hay bastante gente de unos 50 o 60 años». La mayoría de ellos, han perdido sus créditos por infracciones relacionadas con el exceso de velocidad.

Lourdes Aracama sostiene que los últimos años han notado un descenso en las personas que acuden hasta su autoescuela para recuperar los puntos perdidos. «Los cursos se están manteniendo estables, por lo menos no está aumentando, incluso diría que ha comenzado a descender», asegura. La responsable del centro no se atreve a aventurar las causas que están llevando a este descenso o si hay que modificar el sistema por puntos. «Probablemente se estén dando menos sanciones y eso puede que influya pero desde luego no estamos teniendo la misma cantidad de cursos que al principio», sostiene.

En la actualidad son dos los cursos que se imparten para recuperar los puntos perdidos del carné de conducir. En el primero de ellos, que tiene una duración de doce horas, los conductores acuden para recuperar parte de los créditos. Pueden recuperar hasta 6 puntos mediante la realización de un curso de sensibilización y reeducación vial que tendrá doce horas de duración y que podrán realizar una vez cada dos años, o cada año en el caso de los conductores profesionales.

Los infractores deben acreditar ante la DGT que se han reeducado en seguridad vial

Transcurridos dos años sin haber sido sancionados en firme en vía administrativa por la comisión de infracciones que conlleven pérdida de puntos, los titulares de permisos afectados por una pérdida parcial de puntos recuperarán la totalidad del crédito inicial de puntos. No obstante, en el caso de que la pérdida de alguno de los puntos se debiera a la comisión de infracciones muy graves, el plazo para recuperar la totalidad del crédito será de tres años.

Por su parte, el conductor que haya perdido la totalidad de los créditos debe cumplir un curso de 24 horas. Tanto a los que se le haya retirado el carné mediante puntos como por vía judicial, en casos graves. Una vez el infractor haya superado el curso, el centro expide un documento que indica que lo ha realizado con aprovechamiento, y comunica de forma telemática esta circunstancia a la Dirección General de Tráfico (DGT). Luego, el conductor tendrá que realizar un examen tipo test en la Jefatura de Tráfico, con el fin de acreditar que ha asumido los contenidos de los cursos de recuperación. Es decir, que se ha sensibilizado y reeducado para volver a circular respetando las normas de seguridad vial.

Desde el inicio del permiso por puntos, un total de 503.291 personas han asistido a los cursos de recuperación parcial o total de puntos en el Estado. De ellos, un 44% acudieron a cursos de recuperación parcial y el restante 56% tuvieron que recuperar todos los puntos.