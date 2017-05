De la alegría de los subsaharianos a la resignación de los repatriados

El trabajo de Salvamento Marítimo se limita a las labores de rescate en alta mar y su función no es la vigilancia fronteriza, labor que compete a otras agencias como son el Servicio de Vigilancia Aduanera y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, precisa Nikolas Uribarren. Cuando desembarca una patera, Cruz Roja presta asistencia sanitaria a los inmigrantes, y después pasan a disposición policial. Hay una gran diferencia, tanto en mar como en tierra. Los procedentes de Marruecos y Argelia, con quien España tienen acuerdos de extradición, saben que serán repatriados, de ahí que prefieran no ser localizados en las lanchas. Los subsaharianos, en cambio, ansían lo contrario. A ellos la Policía Nacional o la Guardia Civil los identifica, pero al no existir acuerdos con sus países de origen no pueden ser devueltos. Se les entrega una orden de expulsión y quedan en situación irregular.