Empoderar a los enfermos y mejorar su calidad de vida

Aunque la prevención sea el objetivo principal de este proyecto, no hay que olvidar a ese gran número de personas que desafortunadamente padecen ya esta enfermedad que se desarrolla de forma prevalente en edades avanzadas. Las estadísticas señalan que una de cada diez personas mayores de 65 años tiene alzhéimer. Entre los mayores de 85 la padecen uno de cada cinco.

Los participantes en este encuentro también reclaman el espacio de las personas que irremediablemente acaban padeciendo la conocida como 'enfermedad del olvido'. Un ejemplo es la última decisión de Afagi de cambiar sus siglas. «Éramos la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzhéimer. Acabamos de modificarlo cambiando 'de personas', por 'y personas'. Porque ellos tienen que ser partícipes, no hay que pasarles a un segundo plano. Nos pueden ayudar a mostrarnos cómo se sienten, qué necesitan y cómo podemos mejorar su calidad de vida».

Ese reconocimiento del enfermo también lo reclama Aitziber San Román. «Tenemos que conseguir mecanismos para empoderar tanto a los enfermos como a su entorno. Debemos escucharles, estar a su lado, y hacer que la ciudad sea un aliado para que ellos puedan disfrutar de sus vidas de la mejor manera posible», afirma San Román. El fomento de la socialización de los mayores es, tal y como asegura la diputada de Políticas Sociales, tan importante como la estimulación cognitiva. «Es necesario evitar el aislamiento y la soledad no buscada. Cuando un monitor les fuerza día a día a mejorar y trabajar aspectos que no podrían hacer solos, contribuimos a su integración».

Actividad y fragilidad

Los expertos sanitarios aseguran que un envejecimiento activo mejora la calidad de vida de los mayores. Sin embargo, tal y como denuncia Aulestia, para muchos pacientes de alzhéimer con un estado avanzado de la enfermedad, realizar ciertos ejercicios resulta inviable. «El envejecimiento activo no está pensado para las personas frágiles. El otro día un hombre me contó que no pudo ir a la piscina a darse un baño con su mujer, afectada, porque no hay vestuarios mixtos», cita.

«Hay que darse cuenta de esos pequeños detalles que pueden generar grandes cambios», reconoce Peña, quien subraya que la Diputación trata de promover un envejecimiento «activo» y «responsable. Por poner un ejemplo, en las residencias se promueven programas que tienen una gran capacidad integradora». Para Miren Dorronsoro, el trabajo del voluntariado en este sentido es fundamental. «Creo que la participación ciudadana en asociaciones y colectivos es importante para lograr que la vida de una persona con alzhéimer y la de sus familiares sea lo más agradable posible».