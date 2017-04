Suben las agresiones sexuales y los robos en viviendas en el inicio del año en Gipuzkoa

No ha sido precisamente un buen trimestre. La criminalidad en Gipuzkoa no ofrece precisamente datos especialmente positivos. Crecen los robos en domicilios, los agresiones sexuales, las tentativas de homicidio, los malos tratos en el ámbito familiar, el tráfico de drogas, las lesiones... Pero no todo es negativo. Descienden los robos con intimidación, las sustracciones en trasteros, los robos de vehículos...

LAS CIFRAS 249 asaltos en viviendas se han cometido en los tres primeros meses de este año en Gipuzkoa. En Donostia, entre la Ertzaintza y la Guardia Municipal contabilizan 126. 2 homicidios se han cometido este año en Euskadi. Una de las víctimas es un cubano que murió en un incendio en Andoain. 66% han crecido las agresiones sexuales en Gipuzkoa, al pasar de las 9 del pasado año a las 15 de este.

En el primer trimestre de este año, la Ertzaintza ha registrado en el conjunto de Euskadi un total de 19.941 infracciones, 212 más que en el mismo periodo del año pasado (19.729), lo que supone un ligero aumento del 1,07%. Son datos que fueron facilitados ayer por el departamento de Seguridad.

En los tres primeros meses del presente año, la tasa de infracciones por cada 1.000 habitantes ha sido de 9,11, diez décimas más que en 2016. No obstante, dentro de la evolución de los últimos cuatro años, los resultados de este primer trimestre son «notablemente inferiores» a los de 2014 (21.361) y 2015 (20.062). En este arranque del año se ha producido, además, un incremento del 9,27% de las inculpaciones, que ascienden a 6.788 frente a las 6.212 de 2016.

Del análisis de los datos se desprende que en Euskadi los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, que representan el 74,66% del total de infracciones, han bajado un 1,81%, al pasar de 15.163 a 14.888. En ese apartado, disminuyen los robos con fuerza en vivienda (17,75%) y los de violencia e intimidación (21,63%). Desciende también los hurtos (1,86%) y la sustracción de vehículos a motor (27,39%). Los daños, las estafas y otras infracciones contra el patrimonio ascienden en este primer trimestre del año (13,09), (1,53%) y (20,68%), respectivamente.

En Gipuzkoa, los robos con fuerza en los domicilios ha experimentado un aumento del 8,1%. En los tres primeros meses se han registrados 249 asaltos a viviendas, cuando en el mismo periodo del año pasado fueron 222. Sorprende en este sentido que los casos en Gipuzkoa sean en número similares a los de Bizkaia, que un territorio con mayor población y que totaliza 255, solo quince más en el suelo guipuzcoano.

Más agresiones sexuales

El descenso en este tipo de infracción se ha observado en los robos en trasteros, que han experimentado un más que notable descenso, al pasar de los 236 que se produjeron el pasado año a los 76 de este primer trimestre, lo que representa un descenso del 67%. También han caído los robos con fuerza en otros lugares, que pasan de 712 de 2016 a los 652 de este trimestre.

Durante los tres primeros meses del año se aprecia igualmente en la comunidad autónoma un crecimiento en los delitos contra la libertad sexual en general, que han pasado de 85 a 110 (+29,41%). De entre todos, cabe destacar las 14 agresiones sexuales más que se han contabilizado en el mismo periodo del 2016.

En Gipuzkoa, este tipo delictivo también ha subido. En el territorio se registraron en los tres primeros meses, 36 delitos, cuatro más que el año pasado, lo que representa un aumento del 12,5%.

Lo más grave de todo es que las agresiones sexuales han crecido un 66%, al pasar de las 9 del pasado año a las 15 de este. Otras infracciones contra la libertad sexual han descendido un 8%, de 23 casos a 21.

Dos homicidios

En el apartado de los delitos más graves destacan los dos homicidios registrados en Euskadi, los mismos que el pasado año. Ambos han quedado resueltos y sus autores fueron detenidos y puestos a disposición judicial por la Ertzaintza. Uno de estos delitos se cometió en Andoain, la madrugada del 5 de enero, cuando presuntamente, un varón provocó un incendio en una nave industrial que estaba habitado por okupas. En el siniestro perdió la vida del cubano Tomás Moreno González, y sufrió quemaduras muy graves Rafael Estévez Vázquez que días después murió en el Hospital de Cruces. El fallecimiento de Estévez, sin embargo, no computa como homicidio, ya que regresó al interior del edificio para rescatar a su perra.

Además, crecieron las tentativas de homicidio, de 3 a 6. Buena parte de estas conductas se producen en ámbitos de ocio y fiesta.

También aumentan en Gipuzkoa los malos tratos en el ámbito familiar que suben un 20,4%, de 343 en 2016 a 413. En este apartado, las lesiones crecen de 51 a 80.

Los delitos contra la seguridad colectiva descienden en su conjunto en Gipuzkoa, si bien dentro de este capitulo los asuntos por tráfico de droga aumentan en un 52% y pasan de 17 a 26, aunque cae un 18% los casos por conducción alcohólica, de 154 a 126.

En lo que se refiere a las inculpaciones penales -detenidos e investigados-, durante este primer trimestre, la Ertzaintza ha conseguido, a través de las diferentes labores de prevención e investigación, la inculpación de 6.788 personas, lo que supone un incremento del 9,27% con relación al pasado año. Se trata del mejor dato al respecto de los últimos cuatro años.

En Gipuzkoa de las 379 personas detenidas este trimestre, solo cinco estaban inmersas en los robos en domicilios. Además, otras 1.424 personas han sido imputadas por su presunta implicación en hechos delictivos.