«El primer año la niña vino con las defensas muy bajas y muy delgada»

31 años han transcurrido desde el accidente nuclear de Chernobil que da nombre a la asociación guipuzcoana que cada verano intenta conceder a los niños que viven en el área contaminada unas vacaciones saludables. Las consecuencias de la radiación siguen siendo hoy visibles en el terreno y en sus habitantes. «Choca bastante», asegura Jon Larrañaga, un donostiarra que ha viajado esta Semana Santa a Ucrania y lo comprobó con sus propios ojos. Él y su mujer Idoia son una de las familias que colaboran con la asociación Chernobil desde hace años. «¿Por qué no?», pensaron los dos cuando conocieron el programa de acogida. Y ya llevan los últimos cuatro veranos acogiendo en su hogar a Viktoriya, una niña de once años procedente de Kotsiubynske, un pequeño pueblo al noroeste de Kiev.

De tez blanca, melena rubia y dulces ojos azules, Vika llegó de Ucrania el primer año con notables carencias de salud: «Defensas muy bajas, muy delgada, pelo muy fino...», describe Jon. Pero según han ido pasando los años, la pequeña va experimentando una notoria mejoría. «No solo se nota el cambio desde que llega a principios de verano hasta que se marcha de vuelta a su casa, sino que también se nota mucho la diferencia año a año», indica. Es una pequeña gran mejoría que se mantiene y acumula con el paso del tiempo.

Ya lo decía la presidenta de Chernobil Elkartea, Marian Izaguirre: «Se nota mucho la diferencia entre los niños que vienen a España durante el verano y los que no... No hay punto de comparación». Valga como ejemplo la hermana de Vika, a la que la pareja conoció durante su estancia en Kotsiubynske. «Se notaba que la pequeña no había salido de allí. Tenía una pinta mucho peor, más demacrada». Y eso que estas niñas no están en una situación tan grave como otros que viven en zonas aún más cercanas al epicentro de la catástrofe nuclear. De ahí la importancia de encontrar familias de acogida para los niños que, como Vika, «viven dentro de la zona afectada y sus familias no disponen de los recursos suficientes como para sacarlos de allí», explica Marian. Es una oportunidad de mejorar significativamente su salud.

El plazo sigue abierto

Miles de niños se encuentran en esta situación de vulnerabilidad. Lo comprobaron de primera mano las 17 familias -44 personas en total- que, como Jon e Idoia, estuvieron en Ucrania entre los pasados 11 y 18 de abril.

Desgraciadamente, no hay suficientes hogares de acogida para todos. De hecho, no hay suficientes ni siquiera para acoger a aquellos que constituyen los casos más urgentes. En estos momentos, hay quince niños en una situación muy precaria cuyos padres han solicitado su participación en el programa, aunque, por el momento, es casi seguro que no lleguen a embarcar en el avión junto al resto, ya que no es tan fácil encontrar gente dispuesta a abrir las puertas de su casa.

Pero en la asociación mantienen la esperanza hasta el último momento. Viajan a Ucrania en agosto, para conocer a nuevas familias ucranianas que solicitan su ayuda, y en septiembre abren el plazo de inscripción para las guipuzcoanas, tiempo que alargan todo lo posible. Tanto que, a falta de solo un par de meses para que llguen los ñiños, aún sigue abierto. «Aún podemos 'estirar' el plazo una semana más, puede que dos...», apunta Izagirre, quien recuerda que los pequeños llegan a partir de San Juan, es decir, a finales de junio, y se marchan sobre el 25 de agosto. «Acogiéndolos tan solo dos meses al año se les ayuda mucho más de lo que la gente imagina».

Para apuntarse, hay dos opciones de contacto: vía e-mail, a la dirección chernobil@asociacionchernobil.info, o por teléfono, llamando al 670 419 078. Para aquellos que necesiten pensarlo largo y tendido, pueden encontrar más información en la página web de la organización (www.chernobil.org/castellano/presentacion.html) y en su blog (asociacionchernobilelkartea.blogspot.com.es).