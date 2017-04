Las guarderías de Gipuzkoa no ven necesario exigir que estén vacunados

En Gipuzkoa, casi todos los padres vacunan a sus hijos. «Son muchos más los que preguntan para ponerles otras que no están incluidas en el calendario infantil de Osakidetza que los que no quieren ninguna», asegura Pedro Gorrotxategi, presidente de la Asociación Vasca de Pediatría de Atención Primaria. Esta realidad de las altas coberturas de vacunación también la ven en las guarderías y escuelas infantiles. En muchas no se pregunta si los niños están vacunados, algo que quizás sea obligatorio dentro de no poco en Barcelona, donde han comenzado a estudiar la posibilidad de exigirlo para acceder a guarderías públicas. En las guarderías guipuzcoanas consultadas esta opción no se baraja y los responsables sanitarios tampoco lo ven muy viable «si partimos del hecho de que vacunar no es obligatorio».

La propuesta catalana parte de ERC, cuya concejal Montserrat Benedí defendió que «no vacunar pone en riesgo a la población más vulnerable» y que los ciudadanos que protegen la salud con las vacunas son solidarios con el resto porque contribuyen a minimizar enfermedades, tras lo que sostuvo que el derecho a la educación debe prevalecer, razón por la que propuso que expertos estudien el asunto, según recoge Europa Press.

El pediatra guipuzcoano no cree que la medida sea factible, «porque en España la vacunación no es obligatoria. Entonces, ¿cómo vas a obligar para acceder a una guardería?», se pregunta, mientras reflexiona sobre si provocaría situaciones discriminatorias. «Primero habría que hacer la vacunación obligatoria, algo que nunca se ha decidido», añade Gorrotxategi, quien calcula que el 95% de la población infantil está vacunada. Son muy pocos los padres que se oponen a esta medida preventiva, en el convencimiento de que hacen lo mejor para sus hijos, pero en ocasiones manejando información errónea. «Algunos dicen que tienen mercurio, lo que no es verdad, o esa idea de que provoca autismo, que tampoco lo es...», aclara el pediatra, quien defiende la importancia de las vacunas no solo para proteger a la persona inoculada, sino también para evitar la propagación de enfermedades, que favorecen los lugares con mucha concentración de personas. «Si hay un niño pequeño que no está vacunado del sarampión, que se da a los 12 meses, uno mayor que no está vacunado le puede contagiar», advierte.

«Por ley, la vacunación no es obligatoria. Aquí son muy pocos los padres que rechazan las vacunas»

Sobre los padres que rechazan las vacunas, «que son muy pocos, les explico que las enfermedades de las que se vacuna son muy graves, que la del tétanos o la difteria son importantísimas... Si le ponen una vacuna en vez de cero, mejor, y si son dos en vez de una, aún mejor».

«Mejor informar que prohibir»

Rosa Sancho, responsable de la comisión de vacunación del Colegio de Enfermería de Gipuzkoa, coincide también en que en estos casos lo mejor es informar «de forma objetiva y basándose en la evidencia científica, y que haya espacios en los que los padres puedan resolver sus dudas». La experta también recuerda que «por ley no se puede exigir vacunarse. Con este tema creo que la solución no es la obligatoriedad, porque puede ser más contraproducente. Es más importante convencer».

En el consorcio Haurreskolak, del Gobierno Vasco, no se pide ni se exige ningún requisito relacionado con la vacunación de los menores, según explican fuentes del Departamento de Educación. También es cierto que en Euskadi no se ha vivido la situación de Barcelona, donde en 2015 se registraron 213 brotes, algunos de dolencias vacunables.

En las escuelas infantiles Tilin Talan de Donostia tampoco solicitan copia del calendario de vacunación de los niños entre los requisitos. «El 100% lo están», afirma su responsable, Marta Elipe. «De todas formas, tampoco estaría de más», reconoce, para contar con la información más amplia posible. No obstante, también observa la dificultad de ir actualizando ese información conforme pasan los meses y años.

En todo caso, por lo que ve lo habitual es que los niños tengan el calendario vacunal de Osakidetza al día «y se les pongan además otras vacunas» que los padres pagan de su bolsillo. «La gente se iba a Francia a comprarlas y todo».

En algún centro guipuzcoano pueden llegar a pedir un certificado del pediatra que acredite que el niño acude a las revisiones pertinentes.

En Gainberri, de Tolosa, «todos los que vienen están vacunados», afirma su directora titular, Ofelia Alcalde. «Entre otros requisitos, como la fotocopia de la partida de nacimiento, solemos pedir copia de la cartilla de vacunaciones. Hasta hace dos años teníamos un pediatra que venía a hacer revisiones», explica. Hasta la fecha, no se han encontrado con padres que no hayan vacunado a sus hijos. «No nos ha pasado nunca», y tampoco se han planteado esa opción. «En ese momento todo está normal, no ha habido ningún 'istilu' (lío) con este tema», apostilla. Lo que sí ven aquí también son a padres que les ponen vacunas más allá del calendario de Osakidetza. Si al poco tiempo de ingresar en la guardería les toca alguna vacuna, piden a los aitas que esperen y lleven la cartilla actualizada. En las posteriores inoculaciones depende de los aitas: «Unos son muy 'txintxos', pero con otros hay que estar encima. Siempre hay alguno que le falta algún papel».