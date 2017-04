«Todas estas casas tienen la estructura de madera; menos mal que el fuego no se ha propagado»

Dos mujeres fueron ingresadas en la madrugada de ayer tras declararse un incendio en la vivienda en la que residen, en la Parte Vieja de Irun. Una de estas personas fue dada de alta a las pocas horas y estaba previsto que la otra también dejara el Hospital Comarcal del Bidasoa a lo largo del día de ayer.

Pasada la una de la mañana y alertados por una llamada a SOS Deiak, operativos del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Local y de la Ertzaintza acudieron al número 22 de la calle Larretxipi, en el casco histórico irundarra. Las dos mujeres ingresadas, que viven en el cuarto y último piso, eran las únicas personas que había en el edificio en el momento del incendio. Aunque el inmueble está renovado, su estructura es de madera, como ocurre en la mayoría de las casas de la zona. «Menos mal que el fuego no se ha propagado, porque si hubiera pasado a otro edificio...», decía preocupado un vecino de esta estrecha calle del casco histórico.

Lo cierto es que la rápida respuesta de los bomberos tuvo mucho que ver en que las llamas no salieran del inmueble. En realidad, según indicaron estos, solo se vieron afectadas dos habitaciones del piso, una de ellas, en la que estaba el sofá en el que aparentemente prendió el fuego. «No ha llegado siquiera a afectar al tejado», afirmaron, pese a que se trataba de una vivienda en el bajo cubierta. El aviso de SOS Deiak se recibió a la una de la madrugada en punto y siete minutos después las unidades del Parque del Bidasoa se encontraban en el lugar. A ellas se sumaron luego refuerzos del parque de Zarautz para completar una actuación que se alargó por espacio de dos horas. «Yo ni siquiera me he enterado de nada hasta que he salido a las cuatro de la mañana al balcón y he visto que había un montón de cosas chamuscadas debajo de las ventanas, que estaban ennegrecidas por fuera», explicaba una vecina que vive justo enfrente del edificio afectado.

El Ayuntamiento de Irun actuó también con motivo del incendio. Por un lado, con una inspección técnica para comprobar que, efectivamente, el fuego no había afectado a la estructura del edificio. Por otro, y dado el estado en el que quedó la vivienda, «para ofrecer a las dos residentes los recursos sociales que pudieran necesitar a la vista de que no podrían regresar a su casa», indicó el alcalde, José Antonio Santano. Aunque una de ellas encontró la solución en el contexto familiar, la otra sí aceptó la propuesta de alojamiento que se le ofreció.