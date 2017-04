Orduko eta gaurko haur errefuxiatuak

UPV/EHUko Garaian-Hezkuntzako Azterketa Historiko eta Konparatuen Taldeak antolatuta, eta hezkuntzaren aldeko munduko astearen harira, Hezkuntza Eskubidearen Aldeko Jardunaldien XII. edizioa egingo da ostegun honetan, apirilak 27, Donostian. Saioa goizeko 9:00etan abiatuko da UPV/EHUko Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultateko Areto Nagusian (Tolosa hiribidea 70, Donostia).

Aurtengo jardunaldietan 150 pertsona inguruk parte hartuko dute, eta errefuxiatuen eskubideak izango dituzte hizpide. «Izan ere, duela 80 urte, 1937ko maiatzean, 4.000 haur euskaldun baino gehiago Habana itsasontzian ebakuatu zituzten Britainia Handira, eta haien egoera gaur egungo errefuxiatuen egoeraren antzekoa zen», azaldu du Luis Mari Naya Hezkuntza Museoko zuzendariorde eta Garaian taldeko kideak.

Jardunaldiak, hain zuzen, askoren arteko elkarlanaren emaitza dira, Garaian taldearekin batera Hezkuntza Museoak, UPV/EHUko Hezkuntzaren Teoria eta Historia Sailak, SM Fundazioak eta UNICEF, ALBOAN, CEAR eta BCA’37 UK - The Association for the UK Basque Children elkarteek lagundu baitute antolakuntzan.

Horrenbestez, inaugurazio ekitaldian Agustín Erkizia, UPV/EHUko Gipuzkoako Campuseko errektoreordeak; Iñaki Marco, Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Saileko dekanoak; Javier Palop, SM Fundazioko zuzendariak; Paulí Dávila, Hezkuntza Museoko zuzendaria eta Garaian-Hezkuntzako Azterketa Historiko eta Konparatuen Taldeko ikertzaile nagusi Luis M. Nayak hartuko dute parte.

Eguneko lehenengo hitzaldia Virginia Basurtok (Alboan) emango du, eta gaur egungo hezkuntzaren alde hitz egingo du. Ondoren, Elsa Fuentek (UNICEF) haur errefuxiatuen gaur egungo egoera aztertuko du, Elena Mendezek (CEAR) eskolarako errefuxiatuekin esku hartzeko programa izango du hizpide, eta Paula Benitok (SM Fundazioa) 'La nueva vida de Yamala' liburua aurkeztuko du. Ondoren, atsedenaldia egingo da, eta, amaitzeko, 12:15etatik 13:00etara, Britainia Handira joan ziren Euskal Herriko haurrekin bidaiatu zuen maistra baten alaba den Carmen Kilnerrek 'Los niños vascos del 37. Experiencias vitales' hitzaldia eskainiko du. 13:00etan, Carlos Santamaria Zentroan dagoen 'Refugiados de ayer y de hoy' erakusketara bisita egingo da.

«Historiaren ikuspegitik, hezkuntza eskubidearen aitorpenak giza eskubideen aitorpenaren ibilbide bera izan du. Azken eskubide horiek lortuta, inplizituki, hezkuntza eskubidea ezarri da. Beraz, herrialde gehienetako konstituzioetan eta oinarrizko legeetan herritarren oinarrizko eskubide gisa txertatuta dago hezkuntzaren aitorpena. Nazioarteko tratatuek ez diote iskin egin oinarrizko behar horren garrantziari, hala pertsonak trebatzeari dagokionez nola gizarte demokratikoetan askatasunak erabiltzeari dagokionez. Hainbatetan esan izan den bezala, hezkuntza eskubidea da eskubide eta askatasun guztiez gozatzeko bidea ematen digun giltza», adierazi du du Luis Mª Nayak jardunaldien atarian.