Así ha sido este lunes 24 de abril

El anuncio de la dimisión de Esperanza Aguirre ha sido una de las noticias de la jornada. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que abandonará todos sus cargos después de que su mano derecha acabara en la cárcel por la 'operación Lezo'. A su entender, la dimisión es lo que le corresponde «por no haber vigilado a Ignacio González, por no haber descubierto antes lo que ahora, después de años de investigación, han descubierto la Guardia Civil y el juez». «Yo tengo como norma de conducta no eludir nunca mis responsabilidades», ha sentenciado dando media vuelta y abandonando el atril en la sede municipal de su partido.

Política: Urkullu espera cerrar en «las próximas horas» un acuerdo sobre el Cupo. El lehendakari ha explicado que su Gobierno tiene la voluntad «manifiesta» de sellar un acuerdo en este ámbito, «siempre que se atienda con honestidad y lealtad a la interpretación del autogobierno y de la bilateralidad que afecta al Concierto Económico y la Ley del Cupo».

Economía: La industria vasca se exhibe en la feria de Hannover, considerada la principal feria del sector en Europa y donde se exponen las nuevas tendencias tecnológicas del futuro. Desde Euskadi han acudido representantes del Gobierno Vasco, de la Spri, de Innobasque, clusters y alianzas tecnológicas así como de 26 empresas con el objetivo de presentar novedades, buscar aliados y captar clientes.

Cultura: Abierto el plazo para la segunda edición de META! El Departamento Foral de Gipuzkoa abre desde este lunes y hasta el 9 de junio la segunda edición de este proyecto de apoyo a actividades culturales mediante micromecenazgo. La Diputación aportará un euro por cada uno que consigan mediante crowdfunding los veinte proyectos seleccionados.

Sociedad: La Fundación del presidente de Zara y el Gobierno Vasco alcanzan un acuerdo que permitirá la compra de cinco aceleradores lineales para radioterapia y renovar la mitad de los que existen.

Internacional:Hollande pide el voto para Macron «frente a los riesgos» que representa Le Pen. El presidente de Francia apoya a su exministro de Economía en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y llama a la movilización

Deportes:Oyarzabal y Willian José, serias dudas para Valencia. El eibartarra y el brasileño trabajaron al margen de sus compañeros y tratarán de recuperarse de sus molestias. Según ha informado el servicio médico del club, ambos se encuentran pendientes de evolución.