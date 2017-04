La parada en Zarautz dispara un 16% los viajeros del bus entre Donostia y Bilbao

Cada día 28 autobuses parten desde San Sebastián a Bilbao para trasladar viajeros entre las dos capitales vascas y otros tantos realizan el trayecto opuesto en uno de los servicios de largo recorrido más utilizado por los guipuzcoanos. Más de dos mil personas utilizan a diario este transporte, que en los últimos años ha sufrido modificaciones en su recorrido que no han contentado a todos los usuarios.

En febrero de 2015, con la puesta en marcha de las nuevas concesiones de Lurraldebus, la Diputación de Gipuzkoa -de la cual depende este servicio que ofrece la empresa Transportes PESA S.A.- decidió incorporar al recorrido una nueva parada en Zarautz, ubicada en la rotonda junto al parque de bomberos de la localidad. Desde entonces, el trayecto ha dejado de ser directo, y muchos viajeros se quejan de que el tiempo que se emplea en recoger a los viajeros zarautztarras ha alargado en exceso el trayecto. Si antes se cubría la distancia entre Donostia y Bilbao en 65-70 minutos, ahora el viaje dura alrededor de una hora y veinte minutos.

818.490 usuarios utilizaron la línea que une Donostia y Bilbao durante el año 2016, un crecimiento del 16% desde 2014.

60.597 viajeros se subieron o se bajaron en la parada de Zarautz el año pasado. El servicio se puso en marcha en marzo de 2015.

Sin embargo, desde el ente foral señalan que ese incremento en el tiempo del trayecto no ha sido provocado únicamente por la incorporación de la parada en Zarautz, si no también por la nueva ubicación de la estación de autobuses de Donostia, inaugurada en febrero de 2016, y que tal y como señalan fuentes del Departamento de Movilidad de la Diputación guipuzcoana «introduce un tiempo adicional de recorrido de diez minutos tanto en la entrada como en la salida de la ciudad».

Esas circunstancias, sin embargo, no han repercutido en la cantidad de usuarios de la línea. De hecho, los viajeros han aumentado considerablemente desde 2014. En ese año, cuando el trayecto era directo y la estación estaba ubicada en Pío XXII, 700.716 personas cogieron el autobús entre Donostia y Bilbao. El año siguiente, el crecimiento de viajeros fue de un 11%, con un total anual de 778.308. Además, el aumento empezó a registrarse a partir del mes de marzo, coincidiendo con la implantación de la escala en Zarautz. Si en enero y febrero de 2015 el crecimiento de viajeros fue de un 0 y un -1% respectivamente, en marzo ese porcentaje se elevó hasta un 10%, una cifra que se mantuvo e incluso creció durante el resto de meses del año.

En 2016, con la llegada de la nueva estación de autobuses de San Sebastián, la línea que une la capital guipuzcoana y la vizcaína aumentó su venta de billetes un 5%, llegando a los 818.490 viajeros. O lo que es lo mismo, 2.242 personas utilizaron este servicio cada día, unas 43 por cada autobús que completó el viaje.

Un 80% más en Zarautz

Ese aumento de viajeros se debe en gran parte a los usuarios que se han sumado a esta línea desde Zarautz. En el primer año 33.736 personas se subieron o bajaron en la parada de esta localidad, que solo funciona bajo demanda. Esto es, el autobús para únicamente si algún viajero ha comprado el billete con una antelación de 30 minutos a su salida desde San Sebastián o Bilbao. El número de viajeros en 2016 casi se duplicó, llegando hasta los 60.597, lo que supone un crecimiento de los usuarios en Zarautz del 80%. Estos datos indican que 166 guipuzcoanos utilizan la parada de Zarautz cada día. Para muchos usuarios que parten desde Donostia esa cifra es insuficiente y se quejan de que la duración del viaje es excesiva para una distancia de 108 kilómetros, que son los que separan la estación donostiarra de la bilbaína.

La línea Parada en Zarautz. Solo se realiza si se compra el billete 30 minutos antes de la salida de origen. Tiempo. El trayecto ha aumentado desde los 65 minutos hasta los 85 en dos años. Paradas en Donostia. Se efectúan dos, una en el paseo de Bizkaia y otra en la estación.

Este periódico ha recibido numerosas cartas de lectores quejándose sobre el servicio de la línea Donostia-Bilbao, unas quejas que también se recogen a pie de andén. Iñigo coge cada día ese autobús a las 8.30 de la mañana para ir a trabajar a Bilbao, y es partidario de reducir la frecuencia de paradas en Zarautz. «No digo que la eliminen, pero que sea un horario intercalado, no continuo», señala el donostiarra, que asegura que «cuando paramos apenas se suben una o dos personas».

Maddalen ha estudiado en Bilbao, por lo que también ha sido usuaria diaria del bus y reconoce que le molesta la ampliación de la duración del trayecto. «Antes en hora y poco estabas allí, pero ahora tardas casi hora y veinte. Era mucho más cómodo», indica la joven, que ha bajado su frecuencia de viajes a dos veces por semana.

Para María Ángeles el trayecto debería ser directo, como en su origen. «Me parece que Zarautz tiene buenas conexiones con Donostia y que otras localidades no tienen esa posibilidad de contar con un enlace directo a Bilbao. Además, creo que no lo utiliza mucha gente como para que tanta gente se tenga que ver perjudicada», apunta. Amaia, que espera a su lado a coger el transporte, opina que se podría crear una parada «en la que no haya que entrar al pueblo. Quizá en el mismo peaje, para no perder tiempo».

LOS USUARIOS

Bakartxo Usuaria que trabaja en Bilbao «La gente se queja por todo. Solo para cinco minutos, y los de Zarautz también tienen derecho» Iñigo Viaja diariamente por trabajo «No digo que eliminen la parada, pero sí opino que deberían reducir el número de autobuses que se detienen allí» Maddalen Estudiante «La verdad es que era más cómodo antes, cuando tardaba poco más de 60 minutos, y no hora y media como ahora»

Para muchos otros usuarios, la parada en Zarautz no supone un problema. Bakartxo, que también viaja diariamente a trabajar a Bilbao, considera que «la gente se queja por todo. A mi no me importa que pare, son solo cinco minutos. La gente de Zarautz también tiene derecho a utilizar este servicio». Al contrario que los que apuntan que es un servicio poco rentable, afirma que «lo utilizan muchas personas». Lo mismo opina Mikel, un estudiante que asegura que «muchos que viven en Azpeitia y otras localidades se acercan hasta Zarautz para poder coger este autobús, así que creo que es un servicio que viene bien a mucha gente». También los hay que emplean bien esa hora y veinte, como Javier. «Yo cierro los ojos y me duermo durante todo el viaje, así que no me preocupa nada».

Dos paradas en Donostia

La nueva ubicación de la estación de autobuses de San Sebastián, que en 2016 empezó a operar en el paseo Federico García Lorca, junto a Renfe, ha incrementado el tiempo del viaje. La mayor distancia y el tráfico que suele acumularse a determinadas horas en la entrada a la ciudad en el paseo de Bizkaia y el del Árbol de Gernika hacen que el viaje dure unos diez minutos más que antes. Por otro lado, en el trayecto de vuelta a Donostia el autobús efectúa dos paradas más. Además de la última en la actual estación, se realiza otra a la altura del paseo de Bizkaia número 12, muy cerca de la antigua parada y a un kilómetro del final del trayecto. En este punto solo pueden bajarse los usuarios que viajen sin equipaje, y los conductores aseguran que muchos viajeros se apean allí. Los que no lo hacen, como Javier, se quejan de que el autobús «haga paradas como si fuese uno de línea».