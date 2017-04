La voz de María Luisa retumba en el Senado

Algunos habrán oído hablar quizás de la lucha emprendida por una vecina de Orduña que hace tres años sufrió una hemorragia cerebral que le obligó a desplazarse, de momento, en silla de ruedas. María Luisa Goikoetxea no quiso que el vuelco en su situación personal supusiera también un vuelco en su día a día, y por eso emprendió una campaña pública para exigir a Renfe que habilitara una plataforma de acceso al servicio de trenes entre su localidad y Bilbao, donde sigue la rehabilitación, y a donde no puede llegar sola en tren. En Fomento conocen su denuncia, pero hace unas semanas su voz retumbó en el pleno del Senado durante el debate sobre las medidas que Fomento tiene planificadas para garantizar la accesibilidad en toda su red ferroviaria y de instalaciones en Euskadi. La senadora del PNV, María Eugenia Iparragirre, puso su caso como ejemplo. Y el ministro Iñigo de la Serna aseguró que el «9 de marzo» se le «transmitió personalmente a María Luisa que en menos de tres meses se van a realizar las pruebas piloto de trenes con plataformas accesibles». Y que «además las obras de adecuación del vestíbulo y el recrecido de andenes» en esa estación, en la de Orduña, «saldrán muy pronto licitados».

A la espera de que esas promesas se cumplan, María Luisa Goikoetxea ha comprobado al menos que la no resignación a veces tiene un resultado positivo. Y que las más de 120.000 firmas que ha recabado en la plataforma change.org en favor de su causa no han caído, de momento, en saco roto. «Efectivamente, queda mucho por hacer, pero el trabajo está enfocado a que casos como el de María Luisa no se vuelvan a producir», prometió el ministro.