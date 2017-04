Los radares cazaron el pasado año en Gipuzkoa a una media diaria de 254 conductores cuando circulaban a una velocidad superior a la permitida. Los veintiocho cinemómetros fijos existentes en la red viaria del territorio, junto a los móviles incorporados en los coches patrulla de la Policía vasca sancionaron el pasado año a 92.718 automovilistas. La cifra supone un descenso del 20% respecto al número de multas contabilizado en 2015, un periodo en el que se acumularon 115.543. Gipuzkoa es el único territorio vasco en el que las sanciones descienden y sus datos lastran el balance de la comunidad autónoma, que registra una bajada del 5,5%.

Esta reducción en el cómputo total de infracciones obedece a factores varios. Los expertos reconocen que las campañas de concienciación desplegadas por las administraciones que instan a los usuarios a extremar la prudencia y respetar los límites de velocidad han surtido su efecto. Nadie duda a estas alturas de que, en términos generales, los excesos en la carretera son cada vez menores.

Pero además de esta concienciación, a pocos se les escapa que los avances tecnológicos, los sofisticados detectores de radares, así como las advertencias de los navegadores y teléfonos que informan de la presencia de los medidores de velocidad, desempeñan un papel determinante en esta reducción.

Junto a todo ello, hay que añadir el conocimiento que los conductores poseen de las ubicaciones de los radares que, lógicamente, les lleva a levantar el pie del acelerador en los momentos en los que los vehículos atraviesan el área de influencia de los sistemas de detección de la velocidad.

Las cifras facilitadas por el Departamento de Seguridad del Gobiernos Vasco confirman lo anterior. Las sanciones registradas solo por los radares fijos de Gipuzkoa se desplomaron nada menos que un 23% respecto a las de 2015. Si hace dos ejercicios, estas cabinas detectaron 101.591 infracciones, en 2016 bajaron a 78.721, casi 23.000 menos.

La evolución, sin embargo, de las multas en radares móviles ha sido distinta y no solo no ha diminuido, sino que ha aumentado. No obstante, la subida observada ha sido leve, apenas del 1% , ya que se pasó de las 13.952 de 2015 a las 14.097 del 2016. El desconocimiento que los conductores tienen de los lugares en los que los agentes de tráfico ubican estos sistemas justificaría este pequeño crecimiento de apenas 145 casos.

Gipuzkoa, de cualquier manera, es una excepción en Euskadi. En Bizkaia, el pasado año se impusieron 95.534 multas, de manera que 261 automovilistas fueron castigados de media cada día, mientras que en 2015 se tramitaron en el territorio vizcaíno 88.343, lo que viene a suponer un crecimiento del 8,1%. En Álava, por su parte, las multas ascendieron en 2016 a 27.538, casi 3.000 más que el ejercicio anterior.

En el conjunto de Euskadi, el más que notable descenso que experimentó Gipuzkoa ha condicionado el balance de la comunidad autótoma, donde los radares tanto fijos como móviles impusieron 215.790 multas, en tanto que en 2015 se contabilizaron 228.514, lo que representa una bajada del 5,5%.

Cinco nuevos radares

La caída de multas por los controladores de velocidad observada en Gipuzkoa se produce, además, después de que en el otoño de 2015 entraran en funcionamiento cinco nuevos aparatos que se mantuvieron activos, por primera vez, durante todo un año. Los cinco fueron instalados en la AP-8, de manera que los más de cien kilómetros de este vial que une la frontera con Iparralde y la muga con Cantabria es el tramo más controlado de la red viaria vasca, con nada menos que veintiún cabinas.

Una de estas nuevas instalaciones se localiza en el kilómetro 46 de la autopista AP-8, poco antes de la curva de Bedua, en Zumaia, aunque en sentido Bilbao. La otra está colocada once kilómetros más adelante, en la zona de Itziar, dentro del término municipal de Deba, también en dirección hacia la capital vizcaína. Los otros tres radares nuevos controlan la velocidad en el sentido a Irun. Uno de ellos se levanta en Elgoibar, en el kilómetro 64, y otro en Mendaro, en el 62, un tramo sinuoso en el que, según los datos de la Unidad de Tráfico de la Ertzaintza de Gipuzkoa, se registraba un alta siniestralidad. El último se instaló en un trazado comprendido entre el alto de Orio y de Aritzeta.

El más sancionador

Aun cuando la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco no ha facilitado información individualizada sobre el número de infracciones detectadas en cada uno de los radares, recientes datos aportados por el Ejecutivo vasco desvelan que el cinemómetro situado en el túnel de Aiete, en la variante de Donostia, en el sentido a Bilbao, es el que más multas pone de toda la comunidad autónoma. Solo en 2015 cazó a 26.499 conductores -casi 500 a la semana- por exceder el límite establecido que es 80 kilómetros por hora.

Otro de los radares especialmente activo es el que permanece instalado en la autopista Bilbao-Behobia, en la curva de Bedua, en Zumaia, en el kilómetro 46,8 en el sentido a Francia. No obstante, el ranking de radares que más sanciones impone va variando de año en año. Por ejemplo, en 2012 y 2013, el que más castigó a los infractores fue el ubicado en el término municipal de Villabona, en el kilómetro 155 de la autovía entre Navarra y Andoain, en el último tramo del descenso hacia esta última localidad.

En la actualidad, la comunidad autónoma vasca cuenta con 75 radares fijos, de los que 28 se localizan en Gipuzkoa, 32 en Bizkaia y 15 en Álava. Además, las unidades de tráfico de la Ertzaintza disponen de un determinado número de medidores móviles que los llevan en sus vehículos, normalmente camuflados. A finales de 2015, el Departamento de Seguridad incorporó tres unidades de radar láser. Su característica más destacada es que facilita su ubicación en lugares donde no se puede aparcar un vehículo, lo que permite que se amplíe el control de velocidad a zonas 30, vías secundarias y cercanías de colegios u hospitales. Es capaz de medir velocidades a más de mil metros de distancia y de fotografiarlos a 200 metros.

En el Estado, el pasado año 344 radares fijos de la DGT formularon 1.712.512 denuncias.