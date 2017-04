El atunero que limpia el mar

El 'Mater', el último buque atunero tradicional vasco convertido en museo, abandona durante unas semanas el puerto de Pasaia, donde permanece amarrado todo el año, para llevar a cabo diversas singladuras por la costa de Bizkaia y Gipuzkoa. Con una tripulación a bordo formada por cerca de una treintena de voluntarios que van cambiando cada día, el barco vuelve a su antigua vida, la de la pesca. Pero esta vez sus aparejos no capturarán la especie que antaño centraba su actividad, sino la basura que se va acumulando en el mar.

PESCA DE RESIDUOS VoluntariosPersonas de todas las edades participan en estas salidas realizadas en Pasaia, Getaria, Bermeo y Bilbao. Objetivo.La campaña persigue concienciar a la ciudadanía sobre la problemática de las basuras marinas. Actividades.Junto a las salidas, también se organizan talleres y charlas. Para reservar plaza, se puede llamar al 619814225.

Estas salidas se enmarcan dentro de la campaña 'EkoFish-pesca de residuos', una iniciativa que tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía de la problemática de las basuras marinas, ya que «cada año se lanzan más de 8 millones de toneladas de plástico a los océanos, el equivalente a verter un camión de residuos lleno de plásticos cada minuto», según datos del Pnuma, el Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

«Y para 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos», asegura Izaskun Suberbiola, responsable del 'Mater', a cuantos hoy se embarcan en una nueva aventura. Antes de abandonar el muelle, los recién llegados reciben unas lecciones a modo de formación que no les dejan indiferentes. Suberbiola les habla de un problema «global» que califica de «grave». «Sin embargo, es bastante difícil de difundir porque no se ve. El 70% de los residuos se hallan en el fondo del mar. Otro 15% flota y el 15% restante se sitúa en la costa. El 80% de toda esa basura son plásticos que se van acumulando en diferentes zonas del océano hasta el punto de que ya se ha detectado una isla en el Pacífico formada por éstos de un tamaño que triplica el de la Península Ibérica. Y no es la única», explica.

Trabajo en equipo

Dispuesto a combatir a ese enemigo casi invisible, el atunero zarpa rumbo al horizonte, donde el añil del cielo se diluye en el azul verdoso del agua. La tripulación se divide en equipos, todos al mando del capitán. Los avistadores le guían a dos millas de puerto, el equivalente a tres kilómetros y medio. «Es la distancia a la que estamos encontrando en estas salidas el reguero de basura en paralelo a la costa», asegura la responsable del barco museo.

Es el momento de colocarse a estribor y bajar la red que van arrastrando para recoger los residuos. Otros tratan de dar, igualmente, caza a los elementos más dispersos ayudados de salabardos. Con la 'pesca' ya en cubierta, un tercer equipo se ocupa de separar los residuos de los seres vivos para devolverlos cuanto antes al mar. La operación se repite una y otra vez. Tras dos horas navegando, el 'Mater' se dispone a regresar a casa con dos bolsas de basura de gran tamaño llenas a rebosar.

«Hay de todo. Bastoncillos de los oídos, bolsas de plástico, compresas, latas de refresco...», enumera uno de los voluntarios, aunque serán expertos de Azti quienes se encarguen de analizar su contenido en detalle.

Las caras de sorpresa de los tripulantes se tornan en gestos de preocupación cuando Izaskun Suberbiola les habla de los microplásticos, resultado de la degradación de los plásticos que flotan en la superficie marina, pero también de partículas que se incluyen en cosméticos, dentífricos e incluso en prendas de ropa que al lavar se sueltan y acaban en el mar porque las depuradoras no pueden filtrarlas. «Son los más peligrosos - les alerta- , pues tienden a atraer sustancias tóxicas, como metales pesados, restos de gasoil... y se confunden con el plancton. Si las especies marinas los comen, nosotros también. De hecho, ya se han introducido en nuestra cadena alimentaria».

La amenaza es una realidad, ahora más latente si cabe para quienes han navegado por esas mareas de residuos. «Hay que hacer algo para cambiar esto», coinciden a punto de tomar tierra. El viaje ha cumplido su misión, sensibilizarles para llegar a buen puerto.