Renovar el DNI, para el 19 de junio

Ya sea por las vacaciones de verano, por la llegada de la fecha de caducidad o por haber sufrido algún robo, son muchas las personas que se dan cita estos días en las oficinas de renovación del DNI. La mayoría habrá tenido que tener mucha paciencia. A día de hoy, según se podía comprobar ayer en la web del Ministerio, la fecha más cercana para realizar el trámite en Donostia es el 19 de junio, entre las diez de la mañana y las 14.00 horas. En la oficina de Irun, ni siquiera, se daba ayer cita. Esto significa que a los usuarios que, por ejemplo, les caduque el documento de identidad antes de la fecha mencionada, la posibilidad de realizar el trámite no es posible y, por lo tanto, tampoco es posible realizar cualquier gestión que requiera que el documento esté actualizado. Con intención de «reducir los plazos para obtener cita que se han producido en los últimos meses», explica la Subdelegación del Gobierno central en Gipuzkoa, la oficina de expedición del DNI y Pasaporte en San Sebastián ha ampliado su horario de atención al público.

CITA PARA EL DNI Horario. Debido al nuevo horario, la oficina situada en el Paseo Urumea 17, abre de 8.30 horas a 18.00 horas. Cita previa. La cita previa se puede concertar en el teléfono 060 o en la dirección www.citapreviadnie.es. Próximas fechas. En Donostia, el 19 de junio. En Irun, no hay citas disponibles.

El Ministerio del Interior calculó que este año el 62% de las 289 oficinas de expedición de documentación están en situación de saturación. Es el caso de Manuela Maneiro y Fernando Elaustegi, de Mutriku, que ayer acudían a las oficinas de Donostia para renovar su DNI. «El trámite nos lo hizo la nuera. Miró en la oficina de Irun, en la de Bilbao, en la de Vitoria y la de Donostia. Le dijeron que no había fechas, que estaba saturado. Volvió a llamar y se la dieron para hoy. De esto hace mes y pico».

Palabras similares se repiten en las bocas de las personas que entran y salen de la oficina situada en la Comisaría de la Policía Nacional en el Paseo Urumea. A partir de este martes las horas de servicio de atención al público se han ampliado y abren sus puertas desde las 8.30 a las 18.00 horas. El motivo es atender las quejas de los usuarios por los largos tiempos de espera para poder conseguir este documento básico para diferentes gestiones cotidianas. La subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa estima que de este modo se podrá atender a 100 personas más cada día, pasando de las 400 que de media se venían atendiendo hasta la fecha, hasta las 500.

«Como me voy de viaje la semana que viene y necesito renovar el DNI, he venido por la mañana y me han dado cita para por la tarde. Pero sé que las citas previas las están dando con dos meses de espera», reconocía ayer María Menta en las oficinas de la Policía Nacional del Paseo Urumea de Donostia, compartiendo turno con decenas de guipuzcoanios.

Trámite tedioso

«Tengo 22 años y he tenido alrededor de cinco DNI -calcula Joseba Lasa-. Uno lo perdí y otro me lo robaron. Cuando me atiendan y vean que mi documentación está caducada pensarán que no me entero de cómo funciona esto, pero la verdad es que es un proceso que se me ha solido complicar o alargar tanto que esta vez me daba incluso vergüenza volver. Los trámites como éste se me hacen pesados y los evito, cuando en realidad debería ser lo contrario. A lo largo de nuestras vidas debemos estar documentados y debemos tener la documentación en orden para realizar otras gestiones. No tiene sentido que la situación sea ésta, tener que anticiparte dos meses a un trámite que, en realidad, es cotidiano».

Las personas de entre cinco y 30 años de edad deben renovar el DNI cada cinco años. Las que tienen una edad de entre los 30 y 70 cada diez y a partir de los 70, no hace falta renovar el documento.

Miren asegura que ha alargado todo el tiempo que ha podido la renovación del documento de identidad y del pasaporte. «Entre la antelación que requiere, lo despistada que soy y lo que tengo que pagar por la renovación, me he resistido todo lo posible». Se ha decidido a hacerlo «por las vacaciones, que llegan enseguida», pero que «si el proceso fuera diferente, no habría esperado tanto para hacerlo». Para Alicia la situación es similar. Perdió el DNI y utilizó su pasaporte durante unos meses, porque al estudiar fuera y volver de vez en cuando, «no sabía con tres meses de antelación si podría asistir a la cita».

Arantxa Ibar acude a la cita con su pareja. «Hace un año me robaron el DNI. Presenté la denuncia y en cosa de una semana me citaron para renovarlo. Él, en cambio, lleva casi dos meses con el DNI caducado porque no le han dado cita antes. Además, también es difícil compaginar los horarios con el trabajo, necesitas cogerte el día libre», se lamenta.

Más horas

Pese a la ampliación del horario, la lista de espera tardará en reducirse. Desde las oficinas donde se renueva la documentación, afirman que aunque el horario se haya ampliado, la gente sigue prefiriendo las horas matinales y que, el flujo de gente se reduce a partir de mediodía. «Con la entrada en vigor del nuevo horario hace dos días, es pronto para saber el efecto que tendrá», señalan.

Bittor Rodriguez y Leire Olaizola también han acudido juntos a la cita. «A últimos de enero se nos caducó el DNI y la primera fecha que se nos ofrecía era a mediados de abril», explica él. «Me enteré de la ampliación de horario por Twitter, pero no he notado nada porque, al venir con cita previa, la cantidad de personas está prevista», reflexiona Leire.