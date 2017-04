Gipuzkoa, territorio de Parques Naturales

Es la conversación de estos días. ¿A dónde has ido? ¿Habéis salido fuera? Y es verdad que hacerlo sirve para desconectar, verbo que mejor conjuga con las vacaciones. Pero, ¿y si no puedo? O no quiero. El territorio guipuzcoano depara unas posibilidades maravillosas. Y no solo en la capital. Para los guipuzcoanos y guipuzcoanas que quieran disfrutar del ocio ligado a la naturaleza y también para quienes se acerquen aquí desde los territorios contiguos o desde el extranjero, los parketxes de Gipuzkoa, auténtico escaparate de los Parques Naturales, preparan una variada programación para Semana Santa. Si el artículo no le llega a tiempo, ya llegará el verano. En la propuesta hay planes de todo tipo: planes familiares, individuales, relacionados con la naturaleza, propuestas que dan a conocer el patrimonio cultural, actividades relacionadas con el oído o el paladar…

Por ejemplo, estos días se pone en marcha la ferrería de Agorregi, ubicada en el Parque Natural de Pagoeta (Aia). Si todavía queda alguien que no se ha acercado allí, quedará sorprendido con el trabajo y el estruendo de los fuelles, el martillo pilón y la rueda hidráulica. La jornada puede completarse en el parketxe de Iturraran, fascinándose con la apertura de las colmenas, disfrutando del jardín botánico o probando el circuito de orientación recientemente instalado allí, tanto en familia como individualmente.

Otra opción aconsejable es ir hasta Oiartzun y visitar las minas de Arditurri, para, una vez puesto el casco, penetrar en las entrañas de la tierra y vivir lo que sentían los mineros que antaño trabajaban en el silencio de la oscuridad. Y sin salir del Parque Natural de Aiako harria, en este caso en Hernani, después de visitar los dólmenes y los seles de la zona de Akola, quien quiera, puede redondear una mañana entre toneles en la sidrería Larregain, disfrutando de la sidra nueva.

También en Ataun, esta vez en el Parque Natural de Aralar, se brinda la posibilidad de satisfacer, además de las meramente físicas, las necesidades “espirituales”, visitando, con la excusa del taller para aprender hacer talos, el museo Barandiaran, con su molino y la llamativa serrería hidráulica contigua. Para quienes prefieran “perderse” durante unas horas o unos días en los aledaños de Aralar, cerca de allí está también el parketxe de Lizarrusti, equipado como albergue y restaurante.

¿Y en el Parque Natural de Aizkorri-Aratz qué? Pues numerosas novedades. En Zegama, el parketxe de Anduetza, estupenda excusa para visitar muchos hermosos lugares del Goierri, ofrece dos actividades, cada cual más sugerente: una excursión al paso de San Adrián (Lizarrate) para conocer los últimos descubrimientos arqueológicos y una excursión para disfrutar del canto de los pájaros de la mano del experto Mikel Olano.

Finalmente, al otro lado del monte Aizkorri, está Arantzazu. Además del Santuario, del Parketxe (el más moderno) y del camino adaptado, hay importantes novedades en aquel entorno, puesto que acaba de abrirse un albergue (con 56 camas) en el edificio Gandiaga I. Teniendo todo eso a mano en Gipuzkoa, ¿para qué ir lejos?