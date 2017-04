Gipuzkoa precisa de más plazas para cumplir trabajos comunitarios

En el programa de reeducación 'Gakoa' atienden a penados por violencia machista que tienen la condena suspendida para, precisamente, cumplir con ese 'tratamiento'. Pero el plan vasco no tiene de momento capacidad para acoger a quienes han de realizar trabajos en beneficio de la comunidad como medida alternativa a la prisión. En este caso, no obstante, «el propio penado puede venir a proponer dónde cumplir esos trabajos: en su parroquia, en su pueblo, en una oenegé... Si la propuesta es adecuada nosotros hablamos con la entidad para que haga el control, vea si cumple o no y se traslade esa información al juzgado», explica Roberto Moreno, técnico responsable de Justicia de Adultos.

A pesar de contar con una tupida red de oenegés, en Gipuzkoa «tenemos un problema importante», reconoce Moreno, quien hace un llamamiento a «entidades de todo tipo, públicas o privadas, que puedan ofertar plazas para trabajos en beneficio de la comunidad. Es el territorio donde andamos más justos». En la lista de entidades colaboradoras con el Servicio Vasco de Gestión de Penas hay parroquias, fundaciones, iglesias, clubes deportivos, asociaciones, hospitales o comedores sociales, entre otros.

«Al final supone una experiencia positiva para ambas partes». Así, las oenegés reciben a gente que de otra forma nunca se les hubiera acercado y que no es tan raro que tras cumplir con esos trabajos se queden de voluntarios, de socios... Estas entidades no suelen recibir nada a cambio y tienen la responsabilidad de vigilar e informar del cumplimiento de los trabajos, por lo que el interés social es su motivación.

Pese a la escasez de plazas en Gipuzkoa, «vamos arreglándonos, al final tiramos de las mismas entidades. Haría falta una diversificación y el ideal sería que la gente cumpliese haciendo algo que tenga que ver con el delito que ha cometido. Es decir, si es contra la seguridad del tráfico, que tuviese que ocuparse del tráfico a la salida de las escuelas, por ejemplo. Pero para lograrlo, el servicio tiene que crecer mucho. Son trabajos de contenido social y el reto es que tengan relación con el delito cometido».