Así ha sido este martes 18 de abril

La citación de Rajoy en el 'caso Gürtel' y las retenciones en las carreteras guipuzconas han sido los grandes titulares de este martes. La creciente afluencia de camiones que no han podido circular durante estos días festivos de Semana Santa han provocado colas de hasta 20 kilómetros que llegaban desde el peaje de Biriatou hasta la misma capital guipuzcoana.

Gipuzkoa: El Departamento vasco de Seguridad ha confirmado que la principal hipótesis que se baraja en relación al incendio registrado este martes en una empresa de Astigarraga, en el que han resultado calcinados seis vehículos, valorados en más de 350.00 euros, es que ha sido provocado.

Política: Rajoy declarará como testigo en el juicio del 'caso Gürtel'. El tribunal presidido por Ángel Hurtado ha decidido por mayoría de 2 a 1 que Rajoy acuda al juicio, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado se habían opuesto a que declarase

Economía: Uno de cada tres contribuyentes de Gipuzkoa ha aceptado ya las propuestas de autoliquidación. Hacienda ha abierto este martes el plazo para la presentación de la declaración del IRPF en las modalidades mecanizada e internet, y para el Impuesto de la Riqueza

Sociedad: La red de pornografía infantil por Whatsapp tenía fotos de bebés de dos meses. Hay 39 detenidos en diez países diferentes. Diecisiete de los arrestos se produjeron en España, donde los agentes encontraron más de 360.000 archivos pedófilos

Internacional: Theresa May convoca elecciones el 8 de junio. La primera ministra británica, Theresa May, ha sorprendido a propios y extraños anunciando tras la reunión de su Gabinete que habrá elecciones generales el 8 de junio. Antes de la Semana Santa, la convocatoria a la urnas parecía olvidada, porque los consejeros conservadores que alentaban a May a la contienda electoral parecían haberse rendido ante la negativa persistente de la líder.