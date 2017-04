KiVa redujo en más de la mitad los casos de acoso en su primer año

El programa KiVa se puso en marcha en 2007 en la Universidad finlandesa de Turku para frenar acoso escolar. En su primer año de funcionamiento redujeron en más de la mitad los casos de bullying. Su éxito se extendió hasta llegar al 90% de las escuelas de Finlandia y se exportó a otros países como Reino Unido, Holanda, Alemania, Suecia y Bélgica.

KiVa surgió de un serio compromiso entre la comunidad educativa y el gobierno finlandés. Tras una década de no lograr acabar con los casos de acoso escolar y de ciberbullying entre los estudiantes, llegó un momento en que el entonces ministro de Educación, Antti Kalliomäki, se planteó seriamente atajar el problema y habló con un grupo de investigadores de la Universidad de Turku que llevaba 25 años estudiando las relaciones entre los niños. Un año después, en 2007, arrancó el programa KiVa, financiado por el propio Gobierno, y diseñado por este equipo.

Hasta el curso pasado, en Finlandia unas 2.300 escuelas participaban en el programa KiVa. Este curso, el Ministerio de Educación retiró la subvención y muchas escuelas se dieron de baja en el seguimiento por parte de la Universidad de Turku. Águeda Laraudogoitia explica que «las noticias que tenemos es que se debe a una cuestión económica. Allí, en Primaria no se paga nada, ni la comida, ni el transporte. Algunos centros, por ideología, decidieron no apuntarse al programa para no tener que cobrar a las familias, porque las escuelas tienen que pagar por su uso. Otros entendieron que ya contaban con las herramientas porque llevan casi una década empleándolas. En la actualidad lo siguen aplicando algo más del 50%».