Un superplan urbanístico amenaza Formigal

La pasión por el esquí está muy extendida entre los guipuzcoanos. Son muchos los que en temporada de nieve no dudan en cargar sus coches para pasar el fin de semana subiendo y bajando las pistas. Y el pirineo aragonés es el destino más elegido. Es por ello que las localidades de la zona están pobladas de vecinos de Gipuzkoa, como ocurre por ejemplo en Formigal, donde decenas de guipuzcoanos poseen vivienda. Un proyecto urbanístico ha puesto en jaque ahora el futuro de la localidad y elevado la preocupación entre muchos vecinos, ya que, aseguran, se prevé construir en un terreno «geológicamente inestable».

El ayuntamiento de Sallent de Gállego, al que pertenece Formigal, ha rescatado un polémico proyecto para levantar 1.336 viviendas en dos zonas diferentes. Una al norte de la actual urbanización, en un paraje conocido como Articalengua, en las faldas de la peña Foratata, donde se ubicarían 776 pisos. Otra al sur, frente a las primeras casas que conforman la localidad, en lo que se conoce como Estacho-Lanuza y para la que se han proyectado 560 viviendas. Esta operación inmobiliaria ya se trató de ejecutar en 2011, pero la obra tuvo que paralizarse por problemas geotécnicos.

Ahora el consistorio aragonés vuelve a recuperar este plan con el que pretende hacer frente a la abultada deuda que arrastra y que ronda los nueve millones de euros. El ayuntamiento estima que se podrían obtener unos beneficios en torno a cinco millones de euros por la venta de las parcelas.

El Ayuntamiento de Sallent de Gállego acumula una gran deuda que pretende saldar con la operación



Los vecinos afirman que el terreno es «inestable» y que podrían producirse «movimientos» de tierras

Los vecinos están que echan humo y alertan sobre los peligros de construir en la zona, que cuenta con un terreno «inestable» con altos «riesgos geotécnicos», que podría provocar el desplazamiento de tierras y daños en las actuales viviendas, alegan. Asimismo, recuerdan que las obras ya se intentaron llevar a cabo hace cinco años y que tuvieron que suspenderse por un deslizamiento de los terrenos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sallent de Gállego ha redactado un nuevo plan parcial, aprobado por unanimidad, que incluye la construcción de 1.336 viviendas. Su intención es desarrollar 137.805 metros cuadrados en la zona baja de Formigal, y 345.596 en la falda de la Peña Foratata, una explotación en la que participa en un 40% el grupo Aramón, formado por el Gobierno de Aragón e Ibercaja.

El consistorio justifica esta obra como una «respuesta a la demanda que se ha detectado desde hace unos años, propiciada, en su mayor parte, por la consolidación del deporte de la nieve». Para responder a la preocupación de los habitantes de Formigal, el Ayuntamiento ha presentado un informe geotécnico de la empresa Ensaya, fechado en noviembre de 2015, que concluye que la banda de suelo escogida «no presenta movimientos significativos» y reúne unas condiciones de estabilidad «suficientes». Este estudio se refiere a la zona del Estacho, que será la primera en ejecutarse. De hecho, se estima que la primera parcela de suelo, con capacidad para 66 pisos, saldrá a la venta antes de final de año.

En primera línea

Las viviendas que se pretenden edificar en la zona del Estacho estarían ubicadas en 'primera línea', con unas vistas privilegiadas a la estación de esquí a las que los vecinos de Formigal no quieren renunciar. Varios guipuzcoanos afectados por esta operación consultados por este periódico y que prefieren no revelar su identidad señalan que lo que quiere hacer el Ayuntamiento «es una auténtica barbaridad».

La operación urbanística cuenta con el rechazo unánime de todos los vecinos de Formigal, quienes han presentado varios recursos y alegaciones al nuevo plan parcial, «que han sido rechazadas una tras otra».

Asimismo, rechazan la justificación del alcalde de Sallent, Jesús Gericó, sobre la demanda existente en Formigal, que en la actualidad cuenta con unas 1.600 viviendas, por lo que esta operación «supondría duplicar la capacidad, una acción innecesaria cuando hay muchos pisos que están en venta».

Los vecinos señalan que no se oponen a un «desarrollo ordenado de Formigal, entre otras cosas porque somos unos enamorados de este valle». Sin embargo, consideran que la construcción de 1.336 viviendas es una idea «descabellada». «Si ya es difícil circular y pasear por aquí, por la masificación que se produce y por el estado de las aceras y las carreteras, que es deplorable, como para duplicar la población», critica un vecino de Gipuzkoa que lleva más de 30 años visitando Formigal y cuenta con una vivienda allí desde hace 21. Precisamente la suya y las de otros guipuzcoanos estarían directamente afectadas por la construcción de los primeros 66 pisos.

Reconocen que aunque no es la única razón que les mantiene en su postura contraria al proyecto, no están dispuestos a perder las vistas privilegiadas que tienen sus hogares. «Cuando compramos la casa aquí lo hicimos por las vistas, sabiendo que no se podía construir delante», indican.

Además de los estudios geológicos que demuestran que la zona a edificar es inestable, los vecinos de Formigal se aferran a otra baza para poder frenar el proyecto. Y es que para llevar a cabo las obras, el Ayuntamiento de Sallent necesitaría la cesión del sistema de captación y potabilización de agua que gestiona Formigal. En la última junta vecinal todos los asistentes ordenaron la no transmisión de los activos de la comunidad al consistorio, por lo que esperan que este aspecto pueda frenar sus pretensiones urbanísticas. Los vecinos advierten además de los problemas que podrían derivarse de la gestión de las aguas residuales, que hoy en día van a parar al río Gállego. «No hay una depuradora de aguas, y lo que se podría producir sería un delito ambiental», aseguran.

Por otro lado cuestionan la «apropiación» que el Ayuntamiento haría de la zona del Estacho, donde actualmente hay un aparcamiento. El alcalde respondió señalando que «no podemos pensar solo en los vecinos de Formigal. Debemos tener en cuenta el desarrollo actual y futuro de la estación para que redunde en beneficio de Sallent como destino turístico».

Impacto natural

El último en sumarse a la negativa de expandir la urbanización de Formigal ha sido el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón. Advierten a los promotores de la expansión urbanística de que «la zona prevista está situada en un lugar con problemas geomorfológicos destacables que pueden suponer un riesgo para la población que se asiente y para las infraestructuras previstas».

Señalan además que las 776 viviendas previstas en Articalengua estarían incluidas en la reserva de la biosfera Ordesa-Viñamala, ocupando ocho hectáreas de monte público, que según la ley es suelo no urbanizable especial.

El organismo señala también que los suelos elegidos «padecen riesgos naturales de deslizamientos de laderas y movimientos en masa», y que en la zona existen «lenguas de aludes que llegan a la parte norte de la delimitación del suelo urbanizable propuesto en Articalengua».