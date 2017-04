«Preferimos coger el quad, recorrer el monte y disfrutar de la tranquilidad»

Lejos de las aglomeraciones de turistas que abarrotan la costa de Gipuzkoa estos días, también hay visitantes que disfrutan del interior del territorio. Naturaleza, paisaje, tranquilidad o buena gastronomía es lo que buscan quienes se acercan a las comarcas más alejadas de las playas. «Es un privilegio poder disfrutar de estas vistas», aseguran muchos de ellos. Tolosaldea, Goierri o Alto Deba también están recibiendo a viajeros que lejos de tomar el sol o pasear por los arenales desean disfrutar de una Semana Santa alejada del bullicio. Buen ejemplo de ello es que los agroturismo del territorio durante este periodo vacacional cuentan con una tasa de ocupación que ronda el 98%. «Estamos totalmente llenos hasta el domingo», señalan los responsables.

En Argiñenea de Berastegi, las cinco habitaciones con las que cuentan están completas durante este fin de semana. Cataluña, Madrid o Francia son las procedencias de los huéspedes. «Algunos ya es la tercera vez que vienen. Los días fuertes son el viernes y el sábado», explica Arantxa, responsable del agroturismo.

En Berastegi, al igual que otras tantas localidades del interior, también pasean turistas estos días. Una imagen cada vez más habitual por esta zona de Gipuzkoa. El agroturismo Bazterretxea recibió ayer por ejemplo a un grupo de siete moteros dispuestos a realizar varias rutas por las pistas de Gipuzkoa. «Venimos a pasar una Semana Santa tranquila. Por aquí hay unos terrenos muy bonitos , no tienen comparación con otros lugares que hemos visitado con los quads», asegura el zumarragarra Xabier Irigoyen que realiza las labores de cicerone para sus colegas moteros, llegados desde Carcastillo (Navarra) y Ateca (Aragón). No es la primera vez que algunos de ellos visitan Gipuzkoa, el año pasado ya estuvieron en Zerain. Y como la experiencia les gustó, han decidido repetir.

«Si llueve nos pondremos la ropa de agua y listo. Lo importante es la buena compañía»



«No necesitas ni apagar el móvil porque en muchos sitios a los que vamos no hay cobertura»

A las doce del mediodía tenían concertada la hora de entrada para el agroturismo. Entonces, llegaría lo mejor de la jornada. Los siete amigos que se han juntado para la ocasión disfrutaron de una agradable comida y charlaron en torno a la mesa con las chuletillas de cordero traídas de Aragón. «De haber sabido que aquí también había buen cordero no los hubiésemos traído. Tendremos que volver el año que viene para probarlo», señalaba Francisco Pérez. Por la tarde tocó recobrar fuerza y «realizar algún paseíllo por aquí cerca para ver el paisaje y descansar», subrayó, mientras algunos de los compañeros terminaba de hacer la comida.

Los siete moteros guardaron fuerzas para el plan estrella que les espera tanto la jornada de hoy como la de mañana. Aunque ayer los quads con los que van a rodar por los montes de Gipuzkoa aún permanecían en los remolques, la intención de todos ellos es «llegar hasta Oñati. Saldremos hacia las nueve de la mañana y volveremos para las siete de la tarde. El sábado -por mañana- haremos el mismo plan pero iremos hacia Navarra», señala. El tiempo no les asusta, al igual que la mayoría de visitantes que estos días han llegado a Gipuzkoa no buscan el buen tiempo sino vivir la experiencia. «Si llueve nos pondremos la ropa de agua y listo. Lo importante es la buena compañía y pasar un buen rato con lo amigos», explica Irigoyen.

Esta cuadrilla de amigos agradece sobre todo «la libertad» que les ofrece alojarse en un agroturismo. No tienen horarios de comidas ni de cenas y además cuentan con una cocina para elaborar los platos que más les agraden. Pero un paraje lleno de bosques y montes como son las cercanías de Berastegi además les ofrece un plus añadido al plan que han previsto los moteros. «No necesitas ni apagar el móvil porque en muchos sitios a los que vamos no hay cobertura. Nos da la posibilidad de desconectar del todo», agradecen.