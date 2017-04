Un lugar para ellas en la ciencia

Radia Pearlman es creadora de software e ingeniera de redes experta en seguridad. «También es conocida como la madre de internet. Ha habido y hay muchas mujeres científicas, pero son los hombres los que han pasado a la historia», explican Maddi Etxabe, Naroa Egaña y Nerea Zabaleta. Las tres son alumnas de Maria eta Jose Ikastetxea de Zumaia y han participado en el proyecto Inspira, que busca fomentar el interés por la ciencia entre las chicas, y que ha dirigido María Luz Guenaga, responsable de la unidad de investigación Deusto Learning. «Actualmente, varias generaciones y años después, hay luchas que persisten. En la facultad se ve reflejado que el interés por la ingeniería no crece como demandará la oferta de empleo del sector, especialmente entre las mujeres. Tienen poco interés por lo científico-tecnológico. Y de esa necesidad de fomentar la vocación nace Inspira», argumenta.

El proyecto se llevó a cabo durante siete sesiones, que se prolongaron a lo largo del primer trimestre escolar. Hicieron experimentos científicos, vieron vídeos explicativos de la labor científica, hablaron de científicas pioneras, de los campos de trabajo que pueden abordar la ciencia o la tecnología y de estereotipos de género «con el objetivo de que sientan que este es un campo al que también ellas pertenecen».

«Hasta ahora nos daba la sensación de que las profesiones estaban separadas, que había trabajos de chicos y trabajos de chicas», reflexiona Naroa, que opina que después de esta experiencia ve que «todo trabajo puede ser realizado tanto por un hombre como por una mujer». «Ahora sabemos que podemos ser lo que queramos y que nadie tiene por qué decirnos lo que hacer y lo que no. Aunque todavía no sabemos a qué vamos a dedicarnos, somos más optimistas y nos vemos con más fuerza», añade Nerea.

Jennifer o John

En 2012, la Universidad de Yale en Estados Unidos publicó los resultados de un estudio que consistió en enviar el mismo currículo a 127 catedráticos de biología, física y química para que los evaluaran. A una mitad se le dijo que la solicitante era Jennifer y a la otra, que era John. En una escala del 1 al 10, John sacó un punto más que Jennifer. También se les pedía que dijeran qué salario creían que merecían y la oferta para John también era mayor.

Las tres jóvenes guipuzcoanas coinciden en que detrás de la desigualdad y de muchas costumbres se esconden los estereotipos de género. «El tiempo avanza y se siguen transmitiendo ideas que nos limitan, no solo a la hora de estudiar, sino en general», comentan. «No hay colores de chico ni ropa de chica». Han aprendido que hubo un tiempo en que «las mujeres se vestían como hombres para poder trabajar, ir a la guerra o hacer cosas que no les estaban permitidas» y que «hasta hace poco las mujeres no votaban». Ahora, «además de poder, está mejor visto, lo que significa que las cosas cambian a mejor», se alegra Maddi. «Somos el futuro de la ciencia y de la sociedad, e Inspira nos ha ayudado a reconocer el machismo y dejarlo atrás». Maddi defiende que «es más fácil para nosotras que para alguien que ya es adulto».

Koro Mugika es la tutora de las alumnas de sexto de primaria que han participado en el proyecto. Reconoce que en un principio le parecían «muy jóvenes», ya que «ni siquiera tienen edad para estudiar ciencias y desconocen cómo es el mundo laboral». Sin embargo, confiesa que ha visto «la importancia de intervenir antes de que sean más mayores, para que sean capaces de defenderse en su entorno y tomar mejores decisiones».

Guenaga, directora del proyecto, explica que decidieron intervenir en educación primaria precisamente porque «consideramos que más adelante ya tienen formados su juicio, preferencias y estereotipos. Creemos que, para ello, es importante que tengan referentes cercanas, por lo que hemos formado a 17 mujeres científicas o tecnólogas en dinámicas de 'mentoring', que consiste en coordinar el grupo y fomentar el debate». «También les hemos propuesto actividades y preparado material pedagógico: fichas sobre mujeres científicas importantes de la historia, tecnólogas actuales, analizar cómo se reproduce en los medios a la mujer científico-tecnóloga y cómo se muestra al hombre, ver si hay sesgo de género o cuáles son los estereotipos que se transmiten», añade.

«Las chicas que participan en los talleres no saben lo que es la geología, la física, la biología o la química. No entienden la ciencia ni la tecnología y eso es clave, porque estamos a tiempo de enseñarles a proteger sus intereses». Tampoco conocen a muchas mujeres científico-tecnólogas, pero hacen una lista de sus nombres. Nerea se acuerda de la amama Rosa, que se dedicó a la mecánica. «Como era mujer, la ponían a prueba. Pero ella es muy lista y les respondía a todos».

Guenaga cree que es «importante» que vean ejemplos «cercanos y reales» para que se sientan representadas. En el caso del centro de Zumaia, Lourdes Pozueta, matemática que trabaja en el ámbito de la investigación, fue la mentora. «Nos explicó que cuando ella empezó la carrera había muy pocas chicas y nos habló de la desigualdad salarial. Antes no lo sabíamos, y ahora estamos preparadas», se felicita Maddi.