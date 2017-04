Los vecinos del hombre tiroteado en Arrasate alertan de la creciente delincuencia en el barrio

Muchos vecinos del barrio de San Andrés se mostraban ayer incrédulos ante los graves hechos que habían ocurrido a apenas unos pasos de sus casas, aunque reconocían que desde hace meses el aumento de la delincuencia en la zona ha sido especialmente notable. Una de esas vecinas incluso aseguró que no se sorprendía por lo ocurrido. «A mí no me extraña nada», afirmaba, «desde hace algún tiempo la situación es horrible. Todos los días se ven peleas, trapicheos, se rompen coches o aparecen cerraduras de casas estropeadas. El barrio está fatal».

No es la primera vez que los hechos pasan a mayores y alguien acaba herido. «El fin de semana pasado una mujer se encontró a un chico joven tirado en uno de los jardines del barrio», comenta Félix Berasaluce, testigo directo del ataque de ayer. «Pensó que estaba borracho y que estaba ahí durmiendo, pero al acercarse vio que tenía un cuchillo clavado en un costado», señala. El dueño de la tienda de chucherías también ha sufrido actos vandálicos en su establecimiento. «Hace apenas tres semanas me reventaron el cristal de la tienda. Lo hicieron sobre las cuatro de la mañana, y los vecinos se llevaron un susto de muerte. No me robaron nada, pero la gracia de tener que reponer la luna fue importante», cuenta resignado.

Félix también recuerda que el verano pasado en agosto «se cargaron a un chico de una puñalada». «Las peleas se suceden cada dos por tres. Aquí hay muchas drogas, alcohol...», indicó otro vecino, que opinó que las causas del aumento de la criminalidad en el barrio se debe a que «está viniendo todo lo que no quiere el resto del pueblo a San Andrés».

«Si esto sigue así, me iré»

El ataque con disparos de ayer se produjo además en un parque infantil situado junto a la ikastola Arrasate Herri Eskola, por lo que la presencia de niños en él es habitual. «Yo no quiero esto para mis hijos», comentaba otra residente del barrio. «Los niños no tienen por qué vivir en un entorno en el que un día apuñalan a uno y otro día disparan a otro. Si esto sigue así me acabaré yendo a otra parte», afirmaba.

Los vecinos de la zona de San Andrés temen que la delincuencia se siga agravando y que el suceso de ayer no sea un hecho aislado.