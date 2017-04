A contra reloj para el Santo Entierro

Quedan apenas 24 horas para que tenga lugar el acto más destacado de la Semana Santa en Pasaia y sus poblaciones más cercanas. La procesión del Santo Entierro recorrerá, como ya es tradición en Viernes Santo, el casco antiguo de Donibane para llenar de recogimiento una población a la que se acercarán centenares de visitantes. La calle empedrada que discurre paralela al mar volverá a ser escenario de ese desfilar de pasos, al que aguardarán lamparitas de aceite y velas encendidas en las ventanas de las casas que hunden sus cimientos en las profundidades de la bahía.

OTRAS PROCESIONES Jueves Santo Segura. A las 17.00 horas, se celebrará de la Última Cena en la iglesia parroquial. Las procesiones, tanto la de hoy como la de mañana, comienzan a las 18.15 horas. Segura es la única localidad guipuzcoana que mantiene la procesión de Jueves Santo. Mutriku. A las 17.30 horas, eucaristía infantil en la parroquia. A las 19.00, eucaristía de la Muerte del Señor en la parroquia. Zumaia. De 9.30 a 12.30 horas, se celebrará el Sacramento de la Reconciliación en la parroquia. Viernes Santo Azkoitia. A las 16.00 celebración de la Pasión. Primero en castellano y una hora más tarde en euskera. A las 21.30 horas, procesión del Santo Entierro. Hondarribia. Descenso de Cristo crucificado y procesión, a las 17.00 horas. Errenteria. Via crucis desde la parroquia Zamalbide hacia el monte San Marcos, a partir de las 11.00 horas. Oñati. La procesión del Santo Entierro saldrá desde la parroquia de San Miguel Arcángel y se dirigirá después a la plaza, a las 18.30 horas. Mutriku. Via crucis en el convento de Santa Catalina, a las 11.00 horas. La Pasión será a las 16.30 horas y la Pasión y la Muerte del Señor a partir de las 18.30 horas en la parroquia. Deba. Via crucis a las 9.00 horas y recreación de la Pasión de Cristo y la Muerte del Señor a las 19.00 horas. Domingo de Pascua Mutriku. Misa, a las 11.00 horas, con el coro en la parroquia. En el convento de Santa Catalina, se celebrará otra misa a la misma hora. Hondarribia. En el Domingo de Resurrección se representa la procesión del encuentro o Ttopara en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano, a partir de las 10.00 horas. Elgoibar. Misa mayor y procesión de las tres reverencias, a las 11.30 horas. Segura. Misa mayor en el convento de las Concepcionistas a las 11.00 horas.

La imagen no deja de impactar, incluso a quienes han crecido en este distrito pesquero que mantiene vivo un legado religioso desde hace siglos gracias a la complicidad de más de un centenar de personas. Algunas de ellas llevan semanas trabajando sin tregua en los preparativos, que arrancaron a finales de marzo, con el traslado de las figuras que se guardan durante el resto del año en la iglesia de Bonanza a la parroquia de San Juan Bautista, donde se concentran todos los pasos para su salida conjunta mañana, a partir de las 20.00 horas, tras la Liturgia de la Pasión y Muerte del Señor.

«Hay que bajarlos con ayuda de las cuerdas y las poleas situadas en lo alto del altar», explica Robustiano Emazabel, mientras, subido a una escalera de más de cinco metros de altura, anuda una soga al cuerpo del denominado 'Cristo con la cruz a cuestas' para hacerlo descender, poniendo el mismo cuidado que si se tratara de un ser humano. La operación se repite con el bautizado como 'Cristo atado a la columna' y finalmente, con el Cristo de Bonanza, patrón del templo situado de camino a la bocana del puerto pasaitarra. Se trata de una talla que data de principios del siglo XVII y que, según cuenta una vieja leyenda, fue encontrada en el mar por los arrantzales sanjuandarras.

«La procesión podría datar de mediados del siglo XVI. Algunas tallas son de esa época», explica Ugarte



«No tenemos relevo. Le doy como máximo diez años», señalan las mujeres que preparan los santos

José Ignacio Lopetegi la descuelga para entregársela a José Manuel Toucido, quien de niño fue monaguillo y durante años, además, uno de los encargados de preparar diversos actos, como el ya desaparecido monumento. «También fui campanero. Me tocaba subir los 125 escalones de la escalera de caracol que hay hasta lo más alto de la iglesia. Otras veces subía a limpiar la bóveda. Si no me maté entonces es porque Dios me ayudó», recuerda.

Al equipo se suma José León, un jubilado que presta su vehículo para transportar, entre mantas, los santos, así como el estandarte que portará alguno de los participantes en la procesión. Entre éstos se encuentra Aitor Ugarte, un joven sanjuandarra popular en el pueblo por su faceta de remero en Koxtape, club con el que la última temporada se adjudicó la Bandera Petronor de la liga ACT. Ugarte no sólo interviene en los preparativos y más tarde como costalero, sino que también investiga la historia de la procesión del Santo Entierro para que reciba el reconocimiento público que merece. Sus incursiones en el archivo municipal de Pasaia le han llevado a descubrir que ésta podría datar de mediados del siglo XVI.

«Algunas tallas, como La Dolorosa o el San Juan Evangelista, son de esa época. Es cuando se tienen los primeros datos de la procesión de Hondarribia», explica, al tiempo que añade que «los documentos más antiguos que he encontrado hablan de que en 1803 el Ayuntamiento intentó que la procesión de Donibane se hiciera en Viernes Santo, porque, al parecer, acostumbraba a celebrarse en Jueves Santo y coincidía con la de Errenteria».

«Con nosotras, se acaba»

Los pasos de imaginería, considerados entre los mejores que existen actualmente en Gipuzkoa, reciben las atenciones de tres mujeres del pueblo. Ellas se encargan de limpiarlos, sacar brillo a los elementos de metal y cambiar los atuendos que portan por otros especiales. Comienzan con La Dolorosa, a la que colocan un manto tan delicado como el pañuelo que cubre sus manos. A continuación, despojan de su ropa a San Juan Bautista, dejándolo en lo que parece un camisón, y lo visten con un traje de terciopelo verde y una capa roja recién planchada confeccionada en el mismo material con bordados en oro.

«La hizo doña Luisa, una modista muy elegante de Madrid que solía venir de vacaciones a San Juan», señala Maixabel Egaña, la más veterana en estas tareas. «Tenía 12 años cuando empecé a venir a la iglesia a preparar las imágenes. Luego, cuando mis hijas eran pequeñas, tuve que dejarlo, pero lo retomé. Con nosotras, esto se acaba. No hay relevo. Le doy como máximo diez años», confiesa.

Sus manos expertas y las de sus compañeras colocan mil y un alfileres ocultos entre las prendas de ropa de los santos. «No queremos que pase como un año que soplaba tanto viento, que al llegar al embarcadero, casi salen volando», rememoran sin parar de trabajar.