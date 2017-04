La Semana Santa arranca con nubosidad y el sábado llegarán las precipitaciones

Este año los pasos de Semana Santa no tendrán que quedarse bajo techo por las inclemencias meteorológicas. Los próximos días los cielos nubosos y las temperaturas suaves serán los protagonistas, en unas jornadas en las que como mucho «podría llover algo el sábado por la tarde», asegura la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el País Vasco, Margarita Martín. Eso sí, lejos quedarán los días calurosos y con un sol radiante de los que se ha podido disfrutar durante el pasado fin de semana. Un jersey y una chaqueta no sobrarán para unos días festivos que se espera una afluencia masiva de visitantes en Gipuzkoa. Esta tarde arranca la operación salida y se prevé que 153.000 vehículos circulen por el peaje de Irun hasta el lunes.

previsión Hoy Nuboso. En la costa la nubosidad será abundante mientras que en el interior los cielos estarán despejados. Mañana Frente frío. Comienza a acercarse el frente frío por lo que en el interior la situación comienza a inestabilizarse. Viernes Chubascos. Aparecerán las primeras lluvias en la costa y la temperatura baja un par de grados. Sábado Más lluvia. Chubascos generalizados en la costa con mar de fondo de 3-4 metros. Domingo Nubosidad. Dejará de llover y las temperaturas serán algo más bajas de lo normal para esta época del año.

Para la jornada de hoy se espera nubosidad en los cielos sobre todo en la costa mientras que en el interior predominarán los claros aunque no estará despejado «completamente». «El anticiclón situado al oeste de Irlanda nos traerá vientos del noroeste con algo de humedad», explica Margarita Martín. En el interior durante todo el día de hoy las temperaturas quedarán en torno a los 21 grados, mientras que en la costa se espera que el mercurio no supere los 18. «Durante todo el día no se esperan precipitaciones», explica la delegada de Aemet.

Para mañana, Jueves Santo, se espera que la tónica de la jornada siga por el mismo camino aunque «con algo más de nubosidad debido a un frente frío que comienza a llegar». Quienes se acerquen hasta Segura para disfrutar de la Procesión que dará comienzo a las 18.15 horas no necesitarán el paraguas. En el interior la situación tiende a inestabilizarse con la entrada de nubosidad durante la tarde. «Puede que haya algo de precipitación en el suroeste de Álava pero no serán abundantes», señala.

El Viernes Santo la lluvia puede hacer acto de presencia por primera vez durante la Semana Santa. «En la costa se pueden producir chubascos débiles y dispersos en las horas centrales del día», incide la delegada de Aemet en el País Vasco. Las temperaturas seguirán en descenso por lo que se «quedarán dos grados» por debajo de las de mañana. «Tendremos una jornada bastante fresca».

El sábado será el peor día. El tiempo empeorará aún más y el anticiclón situado en el oeste de Irlanda traerá «chubascos generalizados en la vertiente cantábrica». Entre el sábado por la tarde y el domingo de madrugada será el momento en el que más lluvia se puede concentrar, según la previsión que realizan desde Aemet. Las temperaturas además seguirán en descenso por lo que se podrían quedar en los 14º en la costa y en el interior «la bajada podría ser aún más acusada». El frente frío vendrá acompañado de rachas de viento del noroeste, además de un mar de fondo que dejará olas de entre 3 y 4 cuatro metros. «Una jornada perfecta para los amantes del surf», subraya Martín.

El domingo podría comenzar con «algunas precipitaciones a primeras horas» que irán remitiendo a medida que avance la jornada. «Luego se irán abriendo claros», señala. Las temperaturas seguirán siendo algo más bajas de lo normal y se quedarán en torno a los quince grados. El viento y el oleaje volverán a remitir .

La del lunes será una jornada parecida. El viento seguirá soplando del noreste «con algo de nubosidad en la costa», precisa la delegada de Aemet. Las temperaturas seguirán siendo frescas y «tampoco habrá precipitaciones», apunta.