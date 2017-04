Retrasos en los aeropuertos por un fallo informático en Baleares

Un fallo informático ocurrido en los sistemas de control del centro de Palma ha afectado este miércoles a los aeropuertos de Palma, Ibiza y Menorca, que han operado al 40% y ha provocado la cancelación de nueve vuelos y demoras de varias horas en otros en la primera jornada de la operación salida de vacaciones de Semana Santa. Los problemas en algunos de los aeródromos con más operaciones en estas fechas se ha dejado sentir en otros destinos y en el conjunto del espacio aéreo español.

No ha sido el caso de Hondarribia, donde al no haber conexión con las islas, el problema no ha afectado a los vuelos a Madrid y Barcelona, que han operado con normalidad.

Sí se ha visto afectado el aeródromo de Bilbao, con retrasos de hasta cinco horas en las conexiones con Baleares. Un avión de Vueling que tenía previsto despegar a las 16.10 ha sido retrasado a las 18.15 horas. Asimismo, el aparato procedente de Palma, que debía aterrizar en Loiu a las 15.35, lo ha hecho casi cinco horas después.

Enaire, el gestor de navegación aéreo en España, ha explicado que el origen del problema ha sido un fallo técnico en el centro de control del aeropuerto de Palma de Mallorca, que se ha originado sobre las 13.30 y ha quedado resuelto a las 17.15 horas.

A partir de ese momento se han ido normalizando progresivamente las operaciones de llegadas y salidas en los aeropuertos baleares.

Los nueve vuelos cancelados han sido cuatro llegadas a Palma desde Santiago de Compostela, Ibiza, Menorca y Barcelona, y cinco salidas a Ibiza, Barcelona, Oslo y Menorca (2).