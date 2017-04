«En nuestros puestos hay buen ambiente, pero sobre todo profesionalidad»

Gureak se define como «un grupo empresarial vasco que genera y gestiona oportunidades laborales estables y convenientemente adaptadas a las personas con discapacidad, prioritariamente para personas con discapacidad intelectual en Gipuzkoa». Entre esos trabajadores se encuentran Sergio Goñi, Asier Muro y Roberto Martín, que tienen distintos grados de discapacidad. Los tres están satisfechos con sus empleos en los que destacan «el buen ambiente, pero sobre todo la profesionalidad con la que nos tomamos nuestras labores».

Entre las empresas con las que Gureak tiene contratos se encuentra la multinacional danesa y líder mundial en 2016 en la fabricación de aerogeneradores Vestas, a la que se provee de cableados para sus plantas en Dinamarca. Muchos de los materiales salen de los talleres de la división industrial que se encuentran en la Fundación Goyeneche en Berio, también algunos de los destinados a automóviles.

En esa planta trabaja Sergio Goñi, que tiene la categoría de auxiliar de línea. El mismo describe cuáles son sus funciones: «Me encargo de reponer el material, poner los cables, saber quién está en cada puesto de la linea. Cuando no está el encargado cuido de que todo siga funcionando y si hay una avería buscar dónde está y si puedo arreglarla. En caso de que sea más complejo o si las cosas no entran dentro de mi labor o de mis conocimientos, pues llamo al responsable superior».

Goñi empezó a trabajar en los talleres hace seis años y hace ocho meses fue ascendido a auxiliar. «Estoy contento con el cambio porque me dan más responsabilidades, pero para mí lo principal es estar a gusto en el trabajo y aquí lo estoy. El ambiente es bueno, al menos lo procuramos porque tenemos que pasar aquí mucho tiempo. Puede haber cachondeo, pero todos nos tomamos muy en serio nuestra labor».

Equipo audiovisual

El equipo audiovisual del Servicio Ocupacional de Itinerary nació en 2011 y desde entonces se ha profesionalizado dando respuesta a gran variedad de necesidades audiovisuales: material para formaciones, vídeos corporativos, programas de entretenimiento... Uno de los miembros de este equipo es Roberto Martín, que se encarga, junto a otro compañero, de la edición de los vídeos. «Tenemos repartidas las funciones, unos graban y hacen entrevistas y nosotros elegimos los mejores momentos para montarlos». El resultado se puede ver en la página www.audiovisuales.gureak.com.

Martín comenzó trabajando en el taller de marketing y hace seis años dio el salto al audiovisual. «Miran mucho cuál es el mejor puesto para tus capacidades. Cuando me destinaron a mi nueva función hice un curso por las mañanas. Vieron que lo que mejor se me daba era la edición y yo creo que acertaron. La verdad es que me gusta más que el trabajo anterior, aunque luego cuando me voy de Gureak no hago vídeos porque intento desconectar».

El tercer protagonista es Asier Muro, su puesto es de operario de línea. «Tengo que poner cintas en los puntos claves de los cables y sacarlos de las petacas. Después irán a las piezas que se emplean para los faros de algunos modelos de Audi. En mayo hará dos años que estoy trabajando. Mi puesto es sencillo y tranquilo. Yo hago las cosas un poco más lentas que los demás. Para lo que algunos necesitan tres segundos, yo cuatro. Por eso este puesto me viene muy bien».

También está empleada Leire De Benito, una de los 901 trabajadores de Gureak sin discapacidad. Su labor se enmarca en la división Itinerary, donde se da apoyo al desarrollo laboral y personal de los discapacitados. Entró en la empresa en 2002 y ha vivido en ella los momentos difíciles de la empresa, pero que «nos sirvieron para innovar, para buscar otras alternativas de trabajo que ahora están dando muy buenos resultados».

Para De Benito «resulta muy gratificante porque lo que estás haciendo es algo importante, consigues que personas que normalmente no tendrían trabajo se puedan emplear en una empresa. Creo que ayudamos a que el tejido social guipuzcoano sea más comprometido».