Amonites y Nautilus, restos fósiles de la vida en el acantilado

Hace cien millones de años, en la Tierra habitaban los dinosaurios. La costa vasca, sin embargo, formaba parte de un fondo marino tropical y la línea de la costa estaba en la Rioja. Por lo tanto, no quedan huellas de la vida de los dinosaurios en el geoparque. Lo que sí hay, por ejemplo, son fósiles de Amonites, una clase de moluscos extintos, de la familia de los pulpos o chipirones de hoy en día. Los Amonites se extinguieron junto con los dinosaurios, por lo que no pueden encontrarse en los acantilados más nuevos, sino en los de Mutriku y Deba. Los Nautilus son de la familia de los Amonites y habitaban el mar tropical del que formaba parte Euskadi, pero no se extinguieron. Son conocidos como fósiles vivos, ya que aunque ya no habiten en la costa vasca, siguen existiendo en los mares tropicales. También pueden encontrarse en el Aquarium de Donostia.