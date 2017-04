«Pienso en el día a día, no en cómo me va a afectar el Parkinson»

Cuando la mayoría de la gente escucha la palabra 'Parkinson', lo relaciona con una enfermedad que causa temblor en las manos y que afecta a personas de edad avanzada. Pero la realidad de esta dolencia que padecen más de 1.500 personas en Gipuzkoa dista mucho de ese resumen tan generalizado. De hecho, la base de datos de Aspargi, la Asociación de Parkinson de Gipuzkoa, revela que en el territorio existen afectados desde los 24 años hasta los 92, y que la edad más frecuente para ser diagnosticado se concentra entre los 35 y los 50 años. Una fotografía muy diferente a la que muchos se imaginaban.

Cuando a Óscar Conde le empezó a fallar su pie izquierdo mientras hacía spinning pensó que tendría alguna lesión articular y acudió al traumatólogo. A sus 53 años, lo último que esperaba este donostiarra es que acababa de desarrollar una enfermedad que le acompañará el resto de su vida. «Cuando el médico me dijo: 'tienes Parkinson', casi me muero. Me tuve que tumbar en la camilla por el shock», confiesa. «Me vine abajo, pensé que me quedaban cinco años de vida», cuenta Óscar, que reconoce que fue la falta de información sobre la enfermedad lo que le llevó a asustarse tanto. «Lo que yo si pediría a los médicos es un poquito más de tacto, de humanidad y de psicología con el paciente al darle una noticia como esta», señala el donostiarra, que reconoce que pasó «varios días hundido y sin dormir». Su mujer, Salomé, se puso a investigar un poco y a los días le lanzó un mensaje claro a su marido: «Con esto podemos».

Después de ese primer susto contactaron con Aspargi, «donde nos tranquilizaron muchísimo y nos resolvieron muchas dudas». La pareja acudió también a un médico especializado que les explicó los pormenores de la enfermedad y cómo ésta se desarrolla según cada caso. En el de Óscar, que fue diagnosticado el pasado mes de enero, aún está en un primer estadio que le afecta a la parte izquierda del cuerpo, pero asegura no notar «nada diferente» y llevar una vida «totalmente normal». «No estoy medicado y me encuentro bien. Ahora que sé lo que es me lo tomo con positivismo y sin ningún miedo», afirma. Su principal antídoto está siendo el deporte, ya que a pesar de que ya no puede hacer spinning, practica pilates, un ejercicio con el que asegura haber notado «una gran diferencia. Me está ayudando a mejorar mucho».

LAS FRASES



Teresa Rodrigo Irun, 62 años «Siento impotencia al ver que poco a poco me voy deteriorando y no puedo hacer las cosas sola» Óscar Conde Donostia, 53 años «Pediría a los médicos más psicología y tacto cuando te dicen que tienes Parkinson»

Teresa Rodrigo sabe bien cómo están siendo estos primeros meses de Óscar haciéndose a la idea de su nueva realidad. Ella tiene 62 años, vive en Irun, y le diagnosticaron la enfermedad con 47. «Cuando te lo dicen te quedas hecho polvo, yo tenía muchas ganas de llorar», recuerda. Sus síntomas empezaron unos dos años antes, pero confiesa que se negaba a acudir al médico porque no pensaba que fuera nada grave. «Llegó un momento en el que la mano me fallaba y al andar arrastraba la pierna... decidí ir al médico y me dijo que tenía Parkinson».

A pesar de considerarse una «luchadora», Teresa se define como una persona «realista», y durante la charla insiste en poner a Óscar en previo aviso de lo que le puede ocurrir. «Te recomiendo que hagas ahora todos los viajes y todas las cosas que tengas pensadas, que no lo dejes para después, porque te digo desde ya que poco a poco vamos para abajo», le advierte. «No pienso en el futuro, pienso en disfrutar del día a día. Pero eso es algo que debe hacer todo el mundo, no solo nosotros, porque nunca sabes lo que te puede pasar mañana», le responde Óscar.

La irundarra echa de menos poder realizar actos tan cotidianos como ir de compras sola, ocuparse de la casa o ir al cine con las amigas. «El otro día habíamos quedado para ver una película, pero el cuerpo se me bloqueó y no podía andar. Eso me crea mucha impotencia, porque me doy cuenta de que me voy deteriorando y de que ya no puedo hacer cosas por mí misma». Una preocupación que también tiene su marido, Juan Rodríguez, que siempre le acompaña. «Yo soy mayor que ella, y me angustia pensar quién le cuidará si algún día yo ya no puedo», confiesa.

Sin ocultarlo

Teresa nunca ha ocultado su enfermedad. Si alguna vez ha tenido un episodio de bloqueo en plena calle o en el autobús, lo ha dicho sin problema. «Es mucho mejor, la gente lo entiende y te ayuda. No hay nada que esconder». La única persona que no sabía que Óscar tenía Parkinson era su madre, a la que se lo ha contado «para que no se entere por el periódico». El resto de sus familiares, amigos y compañeros de trabajo están al corriente. «Se lo he contado a todo cristiano», dice entre risas. «Para mí es una especie de terapia, es algo liberador, me sirve para desahogarme y me sienta bien», asegura.

Terapia también la que han recibido gracias a la asociación, que desde un primer momento les ha ofrecido asesoramiento y la posibilidad intercambiar experiencias con otras personas que están pasando por su misma situación. Cuando fue diagnosticada, Teresa acudía todos los días a realizar las distintas actividades que ofrece Aspargi: talleres, gimnasia, fisioterapia, masaje, logopeda, grupos de auto ayuda... «Me ha servido para mantenerme activa, que es muy importante para el Parkinson», confiesa.

Cada año se diagnostican 10.000 nuevos casos de Parkinson en España. Estos dos guipuzcoanos aconsejan a quienes se enfrenten a esta enfermedad «que no tengan miedo al recibir el diagnóstico, que se informen y acudan a un buen médico que les asesore en el camino».