La primavera se luce en Gipuzkoa

Los sofás de muchos hogares guipuzcoanos se sintieron ayer abandonados. No era día de estar en casa. La jornada veraniega en plena primavera invadió el territorio y animó a salir y disfrutar del soleado y caluroso día. Y así lo hicieron tanto lugareños como turistas que se han adelantado a la Semana Santa y desde este fin de semana han empezado a copar los principales destinos de Gipuzkoa.

Los lugares más concurridos durante la jornada de ayer fueron las playas. En San Sebastián, la estampa parecía la propia de cualquier día de agosto, con los tres arenales abarrotados de gente deseosa de dar comienzo a la temporada playera. La ausencia de toldos y la presencia de perros correteando por la orilla era la pista que nos hacía recordar que en realidad era un día de una primavera recién estrenada, que con apenas dos semanas en funcionamiento ya ha traído temperaturas muy elevadas y poco habituales para estas fechas.

La playa de La Concha fue una de las más visitadas. Los había prudentes que solo se animaban a remangarse el pantalón para mojar los pies en un paseo por la orilla, pero también los hubo valientes que no dudaron en pegarse un baño y tomar los primeros rayos de sol de este año. La Zurriola se convirtió en el patio de juegos preferido por los deportistas. Los más acuáticos optaron por el surf o el piragüismo, y en la arena se mezclaban el yoga, el voleybol o el fútbol.

EL DATO 29,2 grados se registraron ayer de máxima en Miramón. El observatorio de Igeldo anotó 26,5 grados como la cifra más alta. LAS PREVISIONES Hoy. Se mantiene el buen tiempo. Se esperan cielos despejados durante todo el día y temperaturas ligeramente más altas. Mañana. Seguirá luciendo el sol, aunque las temperaturas se suavizarán. A última hora podrían caer chubascos débiles. Martes. La nubosidad irá remitiendo y al final del día desaparecerá. Las temperaturas serán más frescas que en días anteriores.

Otros aprovecharon el buen tiempo para realizar actividades al aire libre como andar en bicicleta, salir a correr o dar un paseo por la naturaleza. Miriam, Patricia y Axier se animaron a completar la ruta entre Ulia y Pasai San Pedro, y aseguraron que el tiempo era «perfecto» para el paseo, tras el cual tenían planeada una comida al aire libre. «Hay que mantener el equilibrio entre el 'gym' y 'ñam'», decía bromeando Axier.

A muchos turistas los hasta treinta grados que se llegaron a ver en algunos termómetros de la ciudad les pillaron de sorpresa. «Habían anunciado buen tiempo, pero no esperábamos esto», confesaban Juanjo y Lidia, una pareja de jóvenes madrileños que miraban con envidia reconocida a los que se pegaban un chapuzón en el mar. «Si lo llegamos a saber nos traemos el bañador», señalaron. Pero sarna con gusto no pica, y los visitantes estaban encantados de poder conocer la ciudad con un tiempo tan espléndido. «Vine el año pasado en febrero y me tocó un tiempo horrible», confesaba Adri, un joven francés que portaba una cámara con la que iba grabando el paisaje donostiarra junto a su novia, Inés. El plan de la pareja era todo un clásico del turista que visita San Sebastián. «Vamos a aprovechar el día para conocer la ciudad y comer unos pintxos, claro».

El buen tiempo se mantiene

El calor apretó mucho en Gipuzkoa en las horas centrales del sábado. El observatorio meteorológico de Aemet en Igeldo registró una temperatura máxima de 26,5º, y en Miramón se llegaron a medir hasta 29,2, según informó Euskalmet. El Aquarium de San Sebastián registró una temperatura del agua de 14 grados.

El buen tiempo se mantendrá durante la jornada de hoy, aunque se espera que el día sea más caluroso que el de ayer a consecuencia de una masa de aire cálido de origen subsahariano que rozará Euskadi. Se esperan temperaturas máximas que oscilarán entre los 24 y los 28 grados en la costa, y que podrían llegar hasta los 29 en zonas del interior de Gipuzkoa.

Mañana se mantendrán los cielos despejados aunque las temperaturas serán ligeramente más suaves. A partir de la tarde se espera la entrada de nubes y no se descarta que puedan caer chubascos débiles en las últimas horas del día.