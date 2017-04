«Una solución para aflorar pisos ilegales puede ser un buzón de denuncias»

La proliferación de apartamentos turísticos no ha variado la llegada de turistas. Pese a la variedad y cantidad de servicios de alojamiento, la ocupación hotelera prevista para esta Semana Santa es incluso algo superior a las cifras del año pasado. Sin embargo, desde Turismo del Gobierno Vasco apuestan por «mantener el control» de los pisos turísticos y ven determinante el desarrollo de los decretos de la nueva ley.

–¿Para cuándo estará detallada la letra pequeña de la nueva ley?

–Ya tenemos los borradores de dos decretos relativos a las viviendas de uso turístico y a los apartamentos turísticos que presentaremos en mayo a los responsables del sector turístico.

–Hasta la fecha, la regulación autonómica parece que choca con la municipal y que se está poniendo el foco en los pisos regulados en lugar de penalizar a los clandestinos...

–No ha habido previsión de colaboración entre los ayuntamientos y el registro del Gobierno Vasco. Ahí aparece un problema, pero también es cierto que quien se da de alta en el registro ya afirma que cumple también con la normativa municipal. Eso debemos solucionarlo, sin perder el objetivo que debe ser hacer aflorar los pisos clandestinos.

–Pero si al regularse, los impuestos son elevados, en muchos casos no resulta rentable, y además no se está penalizando a los clandestinos, ¿cómo lo van a lograr?

–Con sanciones que son muy fuertes y que oscilan entre los 10.000 y los 100.000 euros solo en lo que respecta al Departamento de Turismo. A eso habría que añadir la sanción a nivel fiscal, municipal... Además estoy valorando la colocación de un buzón de denuncias ciudadanas. ¿Un propietario va a estar tranquilo alquilando su piso de forma ilegal sabiendo que la comunidad puede denunciarle? No va a salir gratis.

«Para cazar las viviendas ilegales hay que trabajar junto con la Policía y otros departamentos»

–¿Y los inspectores?

–Tienen limitaciones en muchos aspectos. Hay 1.133 pisos reglados en Euskadi y se estima que los clandestinos pueden ser el doble. Los inspectores no pueden hacerse pasar por un posible turista, ni entrar en una vivienda sin autorización. Por eso es importante un trabajo transversal con las policías y otros departamentos para llevar a cabo un control de las cuentas bancarias, etc.

–¿El buzón tiene fecha de implantación?

–Es una idea y quiero mantenerla en sus justos términos. Que no se considere la puesta en marcha de este buzón como una medida drástica para solucionar un problema de gravedad. No, la situación con los pisos turísticos en San Sebastián, fundamentalmente, no es grave, pero hay que atajarla para que no se convierta en un problema a futuro.