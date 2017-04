«Si se quiere frenar la llegada del turista 'malo', subir los precios es una mala estrategia»

La idea sobre la que apuestan por trabajar desde el Departamento de Turismo del Gobierno Vasco se resume en cuatro palabras: equilibrio ante la heterogeneidad. Pero dar con la ecuación que consiga nivelar, desde un prisma turístico, la estacionalidad, la distribución de los visitantes a nivel territorial, los congresos o incluso la aplicación de una tasa turística de forma lógica y justa, y sin perjudicar los intereses de cada territorio, no es fácil. Sobre todo ante ciertas voces que cada vez insisten más en demonizar el sector turístico a través de denuncias por la saturación de visitantes, fundamentalmente, en la capital guipuzcoana. El consejero de Turismo del Gobierno Vasco, Alfredo Retortillo, lo tiene claro: «no hay que exagerar».

-Para dar por zanjado el debate. ¿San Sebastián está o no masificada de turistas?

-En zonas muy concretas de la ciudad y durante un periodo muy concreto del año hay una alta concentración de turistas que genera incomodidad. Ahora bien, debe quedar claro que no estamos en un punto de saturación turística pese a lo que pueda decirse fruto de la exageración de ese debate. Aunque eso no quita para que haya que estar vigilantes, tomar medidas y no relajarnos, para evitar que ese mal se llegue a producir.

-La incorporación de 22 nuevos hoteles en Gipuzkoa, veinte de ellos en la capital, no ayuda en exceso, ¿no?

-Vuelvo a lo mismo. Es una zona de concentración turística, sí. Pero si estuviera más repartido por el territorio y estableciéramos recursos en el conjunto de la ciudad para repartir ese turismo, la sensación desaparecería. Respecto a la apertura de nuevos hoteles, eso demuestra que no estamos en el punto de saturación turística del que se habla. Si los inversores deciden abrir un hotel en la ciudad es porque la actividad turística en Euskadi tiene potencial de crecimiento.

-¿Incluso cuando el turista prestado del norte de África por la crisis internacional desaparezca?

-Tengo mis dudas de que el fin de la crisis internacional vaya a perjudicar en exceso al turista que viene a Euskadi. Nos hemos montado al carro del turismo en un momento diferente al de la moda de sol y playa, proporcionando una oferta diferente.

-Se habla mucho del turismo de calidad pero, ¿cómo se consigue? ¿Comparte la apuesta de subir precios para evitar el turismo 'malo'?

-La política de que el precio sea el freno del turista 'malo' me parece mala decisión y una estrategia con pocos visos de prosperar. La clave está en mejorar el servicio y que la calidad del mismo requiera, en consecuencia, de un aumento de precio. Eso se ha visto en los chiringuitos de playa que ante el boom de ese turismo subieron los precios y los clientes seguían yendo en masa. Dejaba mayor margen de beneficio pero acabó convirtiéndose en un aspecto negativo.

-¿Con qué medidas concretas se puede mejorar el servicio?

-Estamos trabajando para habilitar el año que viene una línea de ayudas de modernización de empresas turísticas a través de la mejora de su servicio y plataformas online, digitalización, formación de idiomas... La idea es apoyar económicamente experiencias piloto por parte de las empresas turísticas que muchas veces ven frenado su desarrollo por el costo que puede suponer. Así, en la medida en que acabe funcionando luego se generalizaría como una medida del departamento a otras empresas del sector.

-De las iniciativas para garantizar la calidad del servicio, ¿en qué punto se encuentra la implantación de la tasa turística?

-He de decir que no me gusta la tasa turística si se plantea en términos disuasorios del turismo. Ahora bien, si el objetivo es mejorar el sector eso ya es otra cuestión y se puede plantear y debatir. En cualquier caso, si se llegara a abrir la puerta a su entrada en vigor, desde el Gobierno Vasco se haría con flexibilidad y en ningún caso de obligada implantación, dado que la realidad turística de cada territorio y cada localidad es muy diferente. Debería ser un debate interinstitucional, de aplicación por decisión municipal y asegurando que los beneficios o recursos revirtieran en la mejora del sector y la ciudadanía.

-La desestacionalización va adquiriendo cada vez más protagonismo. ¿Cómo se llama la atención de los viajeros en temporada baja?

-Perseguimos un turismo sostenible, y la sostenibilidad viene de la mano de un equilibrio estacional. Va todo unido, si hablamos de generar empleo de calidad, no podemos generar un empleo estacional que dure solo unos meses. Para ello, hay que incentivar otros recursos no asociados a una estación concreta como el turismo religioso, de salud, gastronómico, de congresos.

«Estamos trabajando en el reparto de congresos públicos para que haya un equilibrio entre territorios»

-Ya que lo comenta, ¿han tomado alguna decisión sobre el reparto territorial equitativo de congresos?

-Nos comprometimos a llevar adelante un órgano para coordinar la celebración de congresos de iniciativa pública en los tres territorios. Tiene tres vías de desarrollo: trabajar y sensibilizar a las instituciones sobre los destinos. Además, en términos económicos públicos ese reparto tiene todavía mayor justificación. Segundo, crear un órgano de reparto. Y, por último, buscar vías de estímulo en caso de que haya un desequilibrio por parte de la iniciativa privada.

-Suena interesante, pero se le olvida el apartado de lidiar con los intereses de los tres territorios.

-Es difícil y, en efecto, es uno de los problemas que tenemos en este país donde, en ocasiones, hacemos las cosas de espaldas los unos a los otros. Una cuestión que además desde el punto de vista del turismo es todavía más ilógico, porque para un turista 150 kilómetros entre Donostia y Bilbao no es distancia por mucho que a nosotros nos parezca una eternidad. Nuestro cometido es buscar un trabajo conjunto que coloque a Euskadi en el mundo y mostrarles a los territorios que el hecho de que crezca el atractivo turístico de unos terminará beneficiando a todos.

-¿La marca Euskadi Basque Country algo tiene que ver en esa estrategia?

-El turismo no es nuevo pero sigue creciendo en número de visitantes, en extensión de visitas y gasto que hacen en la comunidad autónoma. Y para eso la marca Euskadi Basque Country es otro pilar más que se suma a los trabajos anteriores para situar nuestros atractivos en el mercado global y así fortalecer la marca país. Plantearnos iniciativas institucionales, trabajadas de forma aislada carece de sentido. Vender la playa de la Concha y el Guggenheim por separado también, porque no es útil y pierde potencial. El turista con mayor capacidad de gasto piensa en visitas globales que combinen varias experiencias y no solo el plan turístico tradicional de sol y playa. En este sentido, Euskadi tiene mucho que ofrecer.

-Comentaba el equilibrio estacional, pero a nivel territorial hay mucho por hacer, sobre todo para descongestionar las capitales.

-Uno de los objetivos del Departamento es el equilibrio. Euskadi ha pasado a una posición mucho mejor en términos de turismo. Antes se tenía la impresión de que no podíamos ser un destino turístico por cuestiones puramente meteorológicas. Esa impresión se ha acabado, pero los niveles de visitantes concentrados en unas zonas y otras es completamente distinto. San Sebastián ejerce un tirón muy fuerte no solo para Gipuzkoa, sino también para el conjunto de Euskadi. Es una de nuestras perlas de atracción turística. Pero eso no nos debe hacer olvidar que tenemos recursos turísticos muy interesantes también en otras comarcas. Poniendo en valor los recursos del territorio, conseguiremos traccionar el turismo que llega a las capitales hacia el interior. Por ejemplo, hace dos semanas estuvimos con el rector de Loyola y nos reiteró la necesidad de poner en valor el camino ignaciano, entre otros elementos del interior que permanecen ocultos. A mostrar esos atributos ayudará la campaña de señalética preparada.

-Es decir, que si el turista no acude a un lugar, que se tope con él.

-Claro. Es un problema que viene de atrás. Varios agentes del sector, sobre todo del interior, han expresado ese malestar, reclamando a ver si de una vez llegamos a una señalización clara que indique a los turistas esos otros recursos turísticos. Otro ejemplo. Si un turista va por la autopista junto a la salida de Elgoibar y se encuentra con una señal que indica que por ahí está la Basílica de Loyola, puede que se acerque. Las señales están pensadas, y no siempre de manera correcta, para quienes utilizamos habitualmente la vía y sabemos dónde está cada cosa. Pero no nos damos cuenta de la información que reclama quien viene a visitarnos. Ese tipo de cuestiones, de poner en valor recursos turísticos más apartados de las zonas habituales es donde también debemos centrarnos.

-¿Cuándo empezarán a verse esas señales?

-Dar una fecha exacta es complicado, porque además se realizará de forma progresiva, pero antes de verano desde luego que no. Es una línea de trabajo en la que vamos a establecer mesas técnicas de coordinación con las diputaciones y ayuntamientos, que son a las que les compete la colocación de las señales. El diagnóstico está hecho y la propuesta de señalización ya la tenemos, pero ahora debemos ponerla en común. Estoy convencido de que desde las instituciones van a ver la apuesta con buenos ojos, al margen de que después planteen modificaciones.